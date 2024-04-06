Главком ВСУ: под Авдеевкой и Артёмовском сложилась непростая для украинской армии ситуация

Наиболее жёсткие бои сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часова Яра, где враг пытается прорвать оборону. Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу

Под Авдеевкой и Артемовском сложилась непростая для украинской армии ситуация. На Авдеевском направлении ВСУ приходится тяжело в районе Бердычей, а на Артемовском – в окрестностях Часова Яра.Об этом в своем Telegram-канале написал украинский главнокомандующий Александр Сырский.По его словам, в районе целого ряда населенных пунктов Донбасса оккупантам приходится нелегко. Главком ВСУ утверждает, что под Первомайским и Водяным, а также к востоку от Часова Яра украинские военные с большим трудом удерживают оборону.- пишет Александр Сырский.Главнокомандующий ВСУ упомянул и другие участки фронта. Он отметил, что российские войска успешно наступают под Красным Лиманом – в районе Белогоровки и Веселого. Украинский генерал также сообщает об активных действиях Вооруженных сил России в Запорожской области. По его словам российские военные предпринимают усилия для улучшения тактического положения в окрестностях Работино и Вербового.Успехи российских войск на Донбассе сложно не заметить. Так, в районе Часова Яра они близки к тому, чтобы нарушить коммуникации украинского гарнизона, который пока что занимает этот населенный пункт.