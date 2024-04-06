«Ни работать, ни жить»: украинская пресса рассказывает о массовом отъезде жителей Харькова из-за отключений света

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«Ни работать, ни жить»: украинская пресса рассказывает о массовом отъезде жителей Харькова из-за отключений света

Жители одного из крупнейших городов Украины Харькова в последнее время начали массово перебираться в Днепропетровск (украинское название – Днепр). Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на публикации самих харьковчан в социальных сетях и мессенджерах.

Главной причиной отъезда многих харьковчан являются постоянные перебои с электроснабжением города. Они стали результатом ударов ВС РФ по энергетическим объектам Харьковской области. Теперь город сталкивается с регулярными и очень продолжительными отключениями электроэнергии.

Ни работать, ни жить не получается

- рассказывает украинской прессе один из харьковчан.

В Днепропетровске, тем временем, выросли цены на аренду жилья. Это связано именно с наплывом харьковчан. Предприимчивые риелторы стали брать с арендаторов 75 процентов стоимости месячной аренды жилья в городе в качестве комиссии, а такую возможность им дал как раз приток в город жителей Харькова.

В то же время, ряд аналитиков считает, что Харьков готовится к боевым действиям. Есть версия, что ВС РФ якобы собираются развернуть наступление на Харьковском направлении. Часть харьковчан, по данным источников, готова дожидаться прихода российской армии, но есть и те, кто стремится уехать из города.

О вероятности наступления на Харьковском направлении ранее заявляли и представители украинского военного командования. Сейчас украинские СМИ целенаправленно распространяют дезинформацию о том, что Россия якобы готовит новую мобилизацию еще 300 тысяч человек для наступления на Харьков.
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    33 комментария
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    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +3
      Сегодня, 13:53
      Ни работать, ни жить не получается
      Вопрос, где работаешь, селянин и на кого? А жить без телика можно, знаю по себе. Холодильник вреден для здоровья, кушать нужно свежее. request Стиралка пережиток СССР, а газовая плита тем более. request
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +7
        Сегодня, 13:57
        Самое главное гаджеты ,для связи на ВО. wassat
        1. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          +2
          Сегодня, 15:00
          Гаджеты -это конечно хорошо, вот только греться от буржуйки, готовить на примусе и с рать ходить с 9 этажа во двор -романтика очень сомнительная....
          1. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            0
            Сегодня, 16:24
            ходить с 9 этажа во двор -романтика очень сомнительная...

            Зачем ходить ? В пакеты и айда в окно.
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +10
        Сегодня, 13:58
        ...А жить без телика можно, знаю по себе...

        Это не проблема, факт.
        Проблема когда ты живёшь в многоэтажном доме и у тебя нет воды в кране и клозете, в квартире нет электричества и газа и отопление на нуле.
        Тогда это становится не квартира, а каменный и холодный мешок и смысла там жить действительно уже нет. hi
        1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          +6
          Сегодня, 14:21
          В ЛДНР так жили много лет подряд.
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          -1
          Сегодня, 14:39
          Главной причиной отъезда многих харьковчан являются постоянные перебои с электроснабжением города.
          .
          Скучновато, ни ТВ, ни инета. Самое скверное -нет водоснабжения и канализации. Электричество можно включать по часам, имея в наличии компактный генератор (АБ или АДшку)
      3. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +5
        Сегодня, 14:18
        [Часть харьковчан, по данным источников, готова дожидаться прихода российской армии, но есть и те, кто стремится уехать из города.]

        Вот эта вторая часть люто ненавидит Россию и россиян! И их ничем не перевоспитаешь. Даже малым детям они сейчас вбивают в их неокрепшие мозги, что во всем виноваты москали!
        И если уж пошла такая п̶ь̶я̶н̶ заваруха, надо бить и гнать бандеровцев до самой западной границы!
    2. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 13:55
      Если бы готовилась мобилизация для атаки на Харьков, то она проводилась бы в прошлом году, а не сейчас. В лучшем случае мобилизованные попадут на фронт через 3 месяца.
      А так, да, есть смысл атаковать крупный украинский город. Очень сомнительно, что у ВСУ есть достаточные резервы для обороны крупного города. Очень вероятно, что ВСУ придется снимать резервы со всего фронта. что даст нам возможно прорываться там, не обязательно реально брать крупный город, просто начать его осаду
      1. Mavrikiy Ранг пользователя
        Mavrikiy
        -5
        Сегодня, 14:05
        Серж не пиши чушь. fool Харьков - русский город и вы его отдадите нам на блюдечке с голубой каемочкой, без штурмов и осад вместе со всей Новороссией. request
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 14:08
          Маврийкий, в руки автомат и вперед на штурм города
        2. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          +3
          Сегодня, 14:45
          В какой-то мере, действительно, русский город. Но, если вспомнить, что сжигать дом союзов в Одессу приезжали и из Харькова, и что именно на кладбищах в Харькове очень большие площади заняты могилами под украинскими флагами, то в русскость города верится с трудом. Скорее верится, что Харьков форпост украинского национализма и нацизма на границе с Россией. Могу ошибаться, но тогда разубедите меня.
          1. Алексей Лантух Ранг пользователя
            Алексей Лантух
            +4
            Сегодня, 16:13
            Уж писал о Харькове много раз, так как учился в нем. Вот например:Да, слобожанщина, конечно не Россия. Но, сам русскоязычный Харьков - это больше Россия, чем Украина, причем во все времена. А небольшие города области и села говорили на украинском. Согласно опросу, проведённому Международным республиканским институтом (США) в апреле-мае 2023 года, на украинском дома разговаривали 16 % населения города, на русском — 78 %. Конечно не все русскоязычные русские. Очень многие из них выходцы из украинских сел и городков предки, родители которых говорили на украинском. Однако они обрусели. В частности в 70-х учился в Харькове. Однажды был культпоход в Украинский драмтеатр на спектакль на украинском языке. Зал был наполовину пустой. Были только студенты, которые если бы не культпоход и не пошли бы туда, хотя спектакль был неплохой. А вот в русском драмтеатре зал почти всегда был полон. Так было когда то. А сейчас ситуация немного не такая. В советское время в Харькове было много евреев, которые потихоньку выехали за время незалежности. Их места заняли западные рогули и просто простые украинские труженики из малых городов и сел. Многие русские по происхождению уехали из Харькова в Россию. Молодёжь в незалежной воспитывалась националистическом духе и зачастую воспринимает Россию, как чужую, а то и враждебную страну.
            1. СергейАлександрович Ранг пользователя
              СергейАлександрович
              +1
              Сегодня, 16:19
              Не подвергаю сомнению факт того, что в городе говорили на русском. Но и на немецком говорят и в Австрии, и в Швейцарии. Где-то мы сильно разминулись, с жителями Харькова, на ином уровне.
      2. Алексей Лантух Ранг пользователя
        Алексей Лантух
        -2
        Сегодня, 15:37
        Вообще то, что главное по очередности для ВС РФ по части наступления и захвата(многие называют это освобождением) частей Украины:
        1) освобождение (именно освобождение) Донбасса и Херсона с Запорожьем;
        2) захват Николаева и Одессы;
        3) захват Харьковщины;
        4) захват остальной восточной Украины до Днепра;
        5) захват оставшейся части Украины (фантастика)
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 15:57
          Вы вообще карту видели, прежде чем писать такое?
          1) Чтобы освободить Херсон, надо переправиться через Днепр. Сейчас это невозможно.
          2) Чтобы освободить Одессу надо взять Николаев, форсировать Южный Буг и потом пройти еще несколько водных преград. Т.ч. даже в среднесрочной перспективе это сейчас невозможно.
          3) С чего от третий в очереди, когда он на границе с Россией и его брать не обязательно, а хватит того, чтобы отрезать его от остальной Украины?
          4) Освобождение Одессы, это уже территория за Днепром, вы сами себе противоречите.
          5) С чего это фантастика, если выполнены предыдущие ваши пункты? Линия фронта значительно меньше, людсике ресурсы Украины значительно меньше, а из крупных городов только Львов на границе?
          1. Алексей Лантух Ранг пользователя
            Алексей Лантух
            0
            Сегодня, 16:40
            Вы вообще карту видели, прежде чем писать такое?

            Карту то я видел, тем более бывший топограф. А писал по важности задач для России. Донбасс, Херсон, Запорожье в составе России и не освобождать - это серьёзный удар по имиджу России. Т.е. деваться некуда - надо освобождать. Если завоевать Одессу-Николаев, то это значить отрезать Украину от моря и ценность её для запада сразу снизится очень значительно, а Россия выйдет на южном сухопутном фланге к блоку НАТО и к Дунаю. Что касается Харькова, то конечно взять его желательно, но это не первоочередная задача, хотя с его пригородов и обстреливают мой Белгород. В конце концов все эти пункты-мечты зависят от наличия резервов и вооружения. Если они есть-будут в ближайшей перспективе, то многое реализуемо. Допустим 300 тыс достаточно для окружения Харькова и выхода в тыл Донбасско-запорожской группировки ВСУ. Но, это лишь пока мечты.
    3. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +1
      Сегодня, 13:57
      Пусть и дальше валят, не жалко эту погань.
    4. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +1
      Сегодня, 14:02
      ..О вероятности наступления на Харьковском направлении ранее заявляли и представители украинского военного командования.
      и правильно заявляли, конечно, Харьков надо брать! Чтобы уже независимая Харьковская народная республика могла садануть и по Жешуву, и по Берлину если понадобится - предлог найдется
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        0
        Сегодня, 14:47
        borisvt
        конечно, Харьков надо брать!

        Надо, не не мужественно штурмовать грудью напролом город-миллионник.
    5. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +11
      Сегодня, 14:03
      Когда знакомишься с подобной информацией, всегда вспоминаются развесёлые спектакли "Квартала 95", в которых активное участие принимал, тогда ещё просто известный комик, Вова Зе. Как талантливо они высмеивали проблемы Крыма, которому укрорейх перекрыл воду и электричество в 2014 году! Публика была в восторге и аплодировала. И вот интересно, как сейчас реагирует эта же публика на такую же ситуацию, но только у себя, причём не только в Харькове - всем по-прежнему смешно?
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +5
        Сегодня, 14:15
        ...Как талантливо они высмеивали проблемы Крыма, которому укрорейх перекрыл воду и электричество в 2014 году!..

        А ещё можно вспомнить Петю - свиное рыло, который заявлял про жителей Донбасса, что они и их дети будут жить в подвалах и не ходить в школу, когда на остальной Украине будет безбрежное счастье и забугорный безвиз.
        То что восемь лет назад пророчили Донбассу скоро в полной мере хлебнёт и оставшаяся Украина.
        Как говорится - аукнулось. crying
    6. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +10
      Сегодня, 14:05
      Казалось бы... русский город.
      Но создатель Азова, Торнадо и Кракена тоже Харьков, а не Львов, или там Чернигов. Это ваши дети и взрослые массово превратились в самых отвратительных нацистов, и за все придется платить.
    7. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +2
      Сегодня, 14:07
      А мне кажется что в лоб его штурмовать будет очень сложно ,скорее всего наши пойдут другим путём
      1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        +1
        Сегодня, 14:20
        Возможно, что и через Сумы и Чернигов; но проще всего испытать на нём ФАБ-3000 с
        УПМК.
        1. Сергей Колтаков Ранг пользователя
          Сергей Колтаков
          -2
          Сегодня, 14:23
          Там опять же мирные жители, это надо делать как-то избирательно чисто по военным целям, а эти же они многоэтажках сидят...!?
          1. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            0
            Сегодня, 16:35
            Там опять же мирные жители

            Вот бы вас туда эти мирные вам бы показали какие они мирные.
    8. tabex Ранг пользователя
      tabex
      +2
      Сегодня, 14:08
      Наши предприимчивые риэлторы в Казани уже давно комиссию в 75 процентов берут.
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:58
        tabex
        .....предприимчивые риэлторы в Казани уже давно комиссию в 75 процентов берут.

        Не только в Казани, где-то и 100% дерут.
    9. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 14:10
      Жители одного из крупнейших городов Украины Харькова в последнее время начали массово перебираться в Днепропетровск (украинское название – Днепр).
      А когда отключат электричество в след за "ментальностью" в виде средств мобильной связи в Днепропетровске куда дальше переберутся ?! Напоминает еврейское брожение за некой "звездой"...
      Часть харьковчан, по данным источников, готова дожидаться прихода российской армии
      Тем самым став живым щитом, а Харьков далеко не Артёмовск по количеству населения ...
    10. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:36
      Ни работать, ни жить не получается

      Да что же западные спонсоры не обеспечили Украину новым инструментом? Там для работы с СИП столько разного изобретено было ещё 10 лет назад...
      * * *
      .«Не желай другому человеку зла»...
    11. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      0
      Сегодня, 14:45
      Лучше дома а деревне ничего изобрести человечеству не удалось.
      Живите на земле - там лучше.
    12. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 16:03
      А до этого хорошо было работать платя налог восемь лет на геноцид в ДНР ЛНР? У вас руки по локоть в крови и никогда вы Не отмоетесь.

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