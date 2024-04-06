«Ни работать, ни жить»: украинская пресса рассказывает о массовом отъезде жителей Харькова из-за отключений света
Жители одного из крупнейших городов Украины Харькова в последнее время начали массово перебираться в Днепропетровск (украинское название – Днепр). Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на публикации самих харьковчан в социальных сетях и мессенджерах.
Главной причиной отъезда многих харьковчан являются постоянные перебои с электроснабжением города. Они стали результатом ударов ВС РФ по энергетическим объектам Харьковской области. Теперь город сталкивается с регулярными и очень продолжительными отключениями электроэнергии.
- рассказывает украинской прессе один из харьковчан.
В Днепропетровске, тем временем, выросли цены на аренду жилья. Это связано именно с наплывом харьковчан. Предприимчивые риелторы стали брать с арендаторов 75 процентов стоимости месячной аренды жилья в городе в качестве комиссии, а такую возможность им дал как раз приток в город жителей Харькова.
В то же время, ряд аналитиков считает, что Харьков готовится к боевым действиям. Есть версия, что ВС РФ якобы собираются развернуть наступление на Харьковском направлении. Часть харьковчан, по данным источников, готова дожидаться прихода российской армии, но есть и те, кто стремится уехать из города.
О вероятности наступления на Харьковском направлении ранее заявляли и представители украинского военного командования. Сейчас украинские СМИ целенаправленно распространяют дезинформацию о том, что Россия якобы готовит новую мобилизацию еще 300 тысяч человек для наступления на Харьков.
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