На Донецком направлении ВС России нанесли урон противнику, потери которого составили 470 человек

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На Донецком направлении ВС России нанесли урон противнику, потери которого составили 470 человек

В зоне проведения спецоперации на Донецком направлении подразделения ВС России нанесли урон противнику, потери которого за сутки составили 470 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники и склад боеприпасов. Нашим войскам удалось занять более выгодные позиции и нанести огневое поражение нескольким украинским бригадам, действующим на данном участке фронта.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ

- сказано в сообщении.

Также в районе Раздоловки (Донецкая Республика) наши бойцы отбили две попытки вражеских штурмов, которые предприняли украинские штурмовики.


На Купянском направлении от наших бойцов «пострадали» действующие в районе Синьковки и Берестового на Харьковщине подразделения 57-й и 103-й бригад ВСУ, которым было нанесено огневое поражение. Там противник потерял примерно 35 боевиков, а также несколько единиц техники, в том числе, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Этой ночью Вооруженные силы РФ нанесли мощный групповой удар по украинским оборонным предприятиям, где производилась и ремонтировалась боевая техника противника, а также по местам дислокации зарубежных наемников и вражеским аэродромам. При этом применялись беспилотники, а также высокоточное вооружение воздушного и морского базирования.
  • Минобороны РФ
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1 комментарий
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  1. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 14:30
    Хорошо нашинковали, молодцы ребята, удачи вам и здоровья берегите себя !!!

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