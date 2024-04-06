На Донецком направлении ВС России нанесли урон противнику, потери которого составили 470 человек
В зоне проведения спецоперации на Донецком направлении подразделения ВС России нанесли урон противнику, потери которого за сутки составили 470 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники и склад боеприпасов. Нашим войскам удалось занять более выгодные позиции и нанести огневое поражение нескольким украинским бригадам, действующим на данном участке фронта.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
- сказано в сообщении.
Также в районе Раздоловки (Донецкая Республика) наши бойцы отбили две попытки вражеских штурмов, которые предприняли украинские штурмовики.
На Купянском направлении от наших бойцов «пострадали» действующие в районе Синьковки и Берестового на Харьковщине подразделения 57-й и 103-й бригад ВСУ, которым было нанесено огневое поражение. Там противник потерял примерно 35 боевиков, а также несколько единиц техники, в том числе, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.
Этой ночью Вооруженные силы РФ нанесли мощный групповой удар по украинским оборонным предприятиям, где производилась и ремонтировалась боевая техника противника, а также по местам дислокации зарубежных наемников и вражеским аэродромам. При этом применялись беспилотники, а также высокоточное вооружение воздушного и морского базирования.
- Минобороны РФ
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