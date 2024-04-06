Начальник штаба ВС Ирана: Тегеран определит время и способ ответа Израилю

Операция в ответ на израильский террористический акт будет проведена точно и заставит сионистский режим пожалеть о своих действиях

В Иране продолжают заверять, что недавний удар Израиля по дипмиссии страны в Дамаске не останется без ответа.Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Бакери в субботу выступил с речью на похоронах генерал-майора Мохаммада Резы Захеди из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погибшего в результате израильского авиаудара 1 апреля.Бакери заверил, что Тегеран обязательно ответит на израильский удар, но отметил, что именно Иран будет решать, когда и как проводить ответную операцию.- сказал начальник штаба ВС Ирана, назвав удар по иранской дипмиссии в Дамаске самоубийством, совершенным ИзраилемГенерал Бакери также предупредил, что основная ответственность за атаку на иранское консульство лежит на США и Вашингтон должен также понести ответственность.Напомним, что жертвами израильского удара по Дамаску стали 13 человек, включая и семерых иранских военных советников, среди которых два генерала КСИР.Стоит отметить, что если Иран предпримет резкие ответные действия, то это может привести к большой крупномасштабной войне на Ближнем Востоке, которая заставит забыть даже о ситуации в Газе. Возможно, Израиль этого и добивается.