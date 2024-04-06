Начальник штаба ВС Ирана: Тегеран определит время и способ ответа Израилю

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Начальник штаба ВС Ирана: Тегеран определит время и способ ответа Израилю

В Иране продолжают заверять, что недавний удар Израиля по дипмиссии страны в Дамаске не останется без ответа.

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Бакери в субботу выступил с речью на похоронах генерал-майора Мохаммада Резы Захеди из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погибшего в результате израильского авиаудара 1 апреля.



Бакери заверил, что Тегеран обязательно ответит на израильский удар, но отметил, что именно Иран будет решать, когда и как проводить ответную операцию.

Операция в ответ на израильский террористический акт будет проведена точно и заставит сионистский режим пожалеть о своих действиях

- сказал начальник штаба ВС Ирана, назвав удар по иранской дипмиссии в Дамаске самоубийством, совершенным Израилем

Генерал Бакери также предупредил, что основная ответственность за атаку на иранское консульство лежит на США и Вашингтон должен также понести ответственность.

Напомним, что жертвами израильского удара по Дамаску стали 13 человек, включая и семерых иранских военных советников, среди которых два генерала КСИР.

Стоит отметить, что если Иран предпримет резкие ответные действия, то это может привести к большой крупномасштабной войне на Ближнем Востоке, которая заставит забыть даже о ситуации в Газе. Возможно, Израиль этого и добивается.
  • Википедия/ CC BY 4.0
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18 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +7
    Сегодня, 14:29
    Тегеран определит время и способ ответа Израилю

    Всё правильно... Месть это блюдо, которое подают холодным... Сейчас все ждут иранский ответ Израилю, а вот когда все перестанут уже ждать, тогда он и ответит...
    1. Hwostatij Ранг пользователя
      Hwostatij
      +2
      Сегодня, 14:56

      Всё правильно... Месть это блюдо, которое подают холодным... Сейчас все ждут иранский ответ Израилю, а вот когда все перестанут уже ждать, тогда он и ответит...

      Или просто персы зассали
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +1
        Сегодня, 15:18
        Прокси есть не только у сшанцев, но и у персов, где-то бухнет, а они скажут - а это не мы, ау кто знает, откуда у хуситов новейшие БПЛА и РСД
      2. юрий Л Ранг пользователя
        юрий Л
        -1
        Сегодня, 15:22
        Если Руководители персов зассут,то они потеряют лицо прежде всего для своего населения.Поэтому они не зассут.А вот есть другая страна ,которой ссут прямо в глаза( уже в главный дом страны прилёты были),а в ответ ее Руководители в лице своих пресс-секретарей только "переносят красные линии".Уже никто не надеется на реальный ответ на ссанье в глаз с отрубанием головки( которая головной отросток ссущего).И до какой крайности это может продлиться,совершенно не понятно.Увы.
        1. Hwostatij Ранг пользователя
          Hwostatij
          -1
          Сегодня, 15:39
          А вот есть другая страна ,которой ссут прямо в глаза

          Ну, эта страна, по крайней мере, войну выигрывает. И не заморачивается на истерики всяких глуповатых всёпропальщиков, любящих поговорить о ссущем.
        2. ИВЗ Ранг пользователя
          ИВЗ
          0
          Сегодня, 16:36
          А вот есть другая страна ,которой
          Достали провоцировать, не надоело? Даже на войне надо быть людьми, а не извергами. Даже если твой противник потерял человеческое лицо и совершает преступления, нельзя стремиться быть ещё гаже его. Может получиться, оскотиниться не проблема.
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -1
      Сегодня, 15:28
      Генерал Бакери также предупредил, что основная ответственность за атаку на иранское консульство лежит на США и Вашингтон должен также понести ответственность.
      -удар по посольство израиля, когда ткда зайдут 5 амских гегералов?
      И на луне бкдут американские ботинки пылиться
    3. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 15:57
      Хорошо бы с максимальными жертвами для сионистских фашистов чтобы потом неделю хоронили.
  2. frruc Ранг пользователя
    frruc
    +1
    Сегодня, 14:31
    Тегеран определит время и способ ответа Израилю

    Тель-Авиву теперь придется ждать и томиться в ожидании или наносить упреждающие удары.
    1. Oleg Olkha Ранг пользователя
      Oleg Olkha
      0
      Сегодня, 16:29
      Так как ирия, те. мэрия Тель Авива "томится" только по сбору налогов и коммунальных платежей с юрид. и физич. лиц, ну, кроме уборки мусора, то Иерусалим ещё даст много поводов для иранской мсти, пока будет остывать предыдущая...
  3. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 14:33
    Серьёзное такое заявление, но не думаю что Израиль добивается этого !?!?
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 14:34
    Би дэ Фашингтона вместе с исраэлевскими по цц цами уже обделались и просят пощады!
    Мужественные хуситы готовят удавки лдля избрнанных!
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 14:39
    Что-то долго они собираются!
    1. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +3
      Сегодня, 15:05
      Цитата: Голландец Михель
      Что-то долго они собираются!

      Есть такое выражение - "Спешка нужна только при ловле блох".
      Иран ни куда не торопится. К тому же далеко не факт, что ответка прилетит именно с территории Ирана, поскольку у него достаточно филиалов, которые могут чувствительно ударить по евреям или матрасам там, где Иран напрямую не участвует, но присутствует. Полагаю так, что удар планируется таким образом, что бы евреи прочувствовали ответственность за свой удар в полной мере и в то же время не дать им повода для нанесения удара по целям на территории Ирана.
  6. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    +2
    Сегодня, 14:40
    На войну подбивают кланы людоедов и финансовая мафия, повышение стоимости ресурсов благоприятствует аферам и пополнению хозяйских закромов. В Штатах в преддверии выборов боятся повышения цен, так хозяевам на это плевать, всё равно кого выберут пожиратели гамбургеров, неожиданностей не будет.
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:06
    Страны Опек+ своими действиями на рынке углеводородов полностью поддерживают Иран.Что самое прикольное транснациональные нефтегазовые компании тоже поддерживают, устремившись в мормкие офшорные нефтяные промыслы.Смотрю за нефтеразведкой Норвегии восточнее о Медвежий,если будет пусто/ пусто,растение хрен будет западу за зелёный энергопереход. drinks
  8. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    0
    Сегодня, 15:21
    Боятся, как за Израиль впишутся США и Европа, но это не точно!
  9. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 16:37
    Иранские источники пишут, что старшие командиры иранской армии отправились из Тегерана в подземное убежище в Исфахане, известное как бункер Судного дня (База 8).

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