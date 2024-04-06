Победа над фашизмом — величайшая веха в нашей истории, и мы никогда не забудем жертвы Красной Армии и русского народа

Как это назвать кроме как фашизмом?

Мы ценим жертву Красной Армии и в связи со Второй Мировой войной благодарим вас – за свободу, за мир, за жизнь