Вице-спикер парламента Словакии: Мы никогда не забудем жертвы Красной Армии и русского народа в борьбе с фашизмом
В Словакии помнят и чтят историю, связанную с освобождением страны от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Ежегодно, 4 апреля, в столице Словакии отмечают освобождение Красной Армией Братиславы. В этот день руководство страны и жители города возлагают цветы и венки к мемориалу Славин, установленному в честь советских солдат, павших за освобождение Братиславы от оккупационных немецких подразделений вермахта.
Мемориал был построен между 1957 и 1960 годами на месте полевого кладбища и был открыт 3 апреля 1960 года по случаю 15-й годовщины освобождения города. На его стенах перечислены города Словакии с датами их освобождения, обелиск увенчан статуей советского солдата-осободителя. К слову, 22 июня 2021 года в присутствии дипломатов из российского и белорусского посольства словацкие активисты в селе Алекшинце открыли первый в мире памятник геноцида славян.
Однако в этом году послы стран Евросоюза отказались почтить память победителей нацизма. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха назвал этот демарш дипломатов жутким позором, подчеркнув, что каждый может выбирать, на чьей он стороне — фашистов или освободителей.
Победу над фашизмом Блаха назвал величайшей вехой в истории. Он подчеркнул, что следует сделать все, чтобы молодое поколение под воздействием американской пропаганды не забыло об исторической правде.
— заявил словацкий парламентарий.
Планы Запада развязать очередную войну с Россией должны быть остановлены любой ценой, считает вице-спикер парламента. Европа загнала себя в тупик, вновь разжигая ненависть к русским и презрение к славянам. На Западе снова насаждается одна истина, как это было в свое время в нацистской Германии при правлении Гитлера. И снова Запад вынашивает планы поработить Восток, происходит масштабная милитаризация стран НАТО, открыто называющих именно Россию своим главным врагом.
— задается вопросом словацкий политик.
Он рассказал, что в очередную годовщину освобождения советскими войсками Братиславы встретился с российским послом, пожал ему руку и сказал только одно — спасибо. Больше ничего говорить и не имеет смысла, уверен Блаха.
— искренне высказался словацкий депутат.
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Мемориал_Славин
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