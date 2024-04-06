Вице-спикер парламента Словакии: Мы никогда не забудем жертвы Красной Армии и русского народа в борьбе с фашизмом

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Вице-спикер парламента Словакии: Мы никогда не забудем жертвы Красной Армии и русского народа в борьбе с фашизмом

В Словакии помнят и чтят историю, связанную с освобождением страны от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Ежегодно, 4 апреля, в столице Словакии отмечают освобождение Красной Армией Братиславы. В этот день руководство страны и жители города возлагают цветы и венки к мемориалу Славин, установленному в честь советских солдат, павших за освобождение Братиславы от оккупационных немецких подразделений вермахта.

Мемориал был построен между 1957 и 1960 годами на месте полевого кладбища и был открыт 3 апреля 1960 года по случаю 15-й годовщины освобождения города. На его стенах перечислены города Словакии с датами их освобождения, обелиск увенчан статуей советского солдата-осободителя. К слову, 22 июня 2021 года в присутствии дипломатов из российского и белорусского посольства словацкие активисты в селе Алекшинце открыли первый в мире памятник геноцида славян.





Однако в этом году послы стран Евросоюза отказались почтить память победителей нацизма. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха назвал этот демарш дипломатов жутким позором, подчеркнув, что каждый может выбирать, на чьей он стороне — фашистов или освободителей.

Победу над фашизмом Блаха назвал величайшей вехой в истории. Он подчеркнул, что следует сделать все, чтобы молодое поколение под воздействием американской пропаганды не забыло об исторической правде.

Победа над фашизмом — величайшая веха в нашей истории, и мы никогда не забудем жертвы Красной Армии и русского народа

— заявил словацкий парламентарий.

Планы Запада развязать очередную войну с Россией должны быть остановлены любой ценой, считает вице-спикер парламента. Европа загнала себя в тупик, вновь разжигая ненависть к русским и презрение к славянам. На Западе снова насаждается одна истина, как это было в свое время в нацистской Германии при правлении Гитлера. И снова Запад вынашивает планы поработить Восток, происходит масштабная милитаризация стран НАТО, открыто называющих именно Россию своим главным врагом.

Как это назвать кроме как фашизмом?

— задается вопросом словацкий политик.

Он рассказал, что в очередную годовщину освобождения советскими войсками Братиславы встретился с российским послом, пожал ему руку и сказал только одно — спасибо. Больше ничего говорить и не имеет смысла, уверен Блаха.

Мы ценим жертву Красной Армии и в связи со Второй Мировой войной благодарим вас – за свободу, за мир, за жизнь

— искренне высказался словацкий депутат.
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Мемориал_Славин
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7 комментариев
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  1. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
    JÜRGEN WEGNER
    +3
    Сегодня, 14:36
    Это первая ласточка в направлении создания славянского союза государств.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +8
      Сегодня, 14:39
      Мы никогда не забудем жертвы Красной Армии и русского народа в борьбе с фашизмом

      При той русофобии, которая царит сегодня в ЕС, когда там переписывают историю, делая СССР союзником Германии, и сносят памятники советскому солдату, услышать такое и неожиданно и приятно... Надеюсь, что и Европа когда нибудь узнает и осознает реальный подвиг советского народа во второй мировой войне (для нас в Великой Отечественной)...
  2. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон
    -6
    Сегодня, 14:42
    И не важно, что Словакия была союзником Рейха
    1. ИВЗ Ранг пользователя
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 15:22
      И не важно, что Словакия была союзником Рейха
      В контексте описываемых событий, это архиважно. Архиважно, чтобы народы и истеблишмент Германии, Италии и их союзников помнили, что такое фашизм, что натворили фашисты и кто спас мир от фашизма. Тогда спас. И какой ценой.
    2. bya965 Ранг пользователя
      bya965
      +4
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Валерий_Эриксон
      И не важно, что Словакия была союзником Рейха

      ГДР это просто Рейх, но преданней русскому народу среди Запада людей нет. А мы их предали, точнее Горбач, но и наша вина.
      Да и среди поволжских немцев полно русских.

      Так что Ваш сарказм не уместен.
  3. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 15:22
    Очень радует, что появилось в этом евроколхозе ещё одно нормальное правительство❗❗❗
  4. Incvizitor Ранг пользователя
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:51
    А мы никогда не забудем как словакия укрофашистам вооружение отправляли.

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