Представитель МИД России прокомментировала атаку БПЛА на воинскую часть в Приднестровье
После произведенной 5 марта атаки на воинскую часть в Приднестровье свой комментарий произошедшему дала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Она отметила, что Россия рассчитывает на обстоятельное расследование произошедшего инцидента.
По утверждению представителя МИД России, атака БПЛА на воинскую часть в Приднестровье является провокацией, цель которой заключается в эскалации обстановки в регионе. Правоохранительные органы Приднестровской Молдавской Республики уже возбудили уголовное дело по статье «диверсия» в отношении неустановленных лиц, запустивших беспилотник в сторону воинской части.
5 марта 2024 года воинская часть, расположенная в Рыбницком районе ПМР, в шести километрах от границы республики с Украиной, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. В результате атаки были причинены незначительные повреждения имущество части, никто из военнослужащих и гражданских лиц не пострадал. Об этом сообщили в республиканском министерстве государственной безопасности.
Как утверждается в сообщении, целью атаки дрона была находящаяся на территории воинской части радиолокационная станция. Именно она и получила незначительные повреждения в ходе атаки беспилотника.
Отметим, что киевский режим заинтересован в обострении ситуации вокруг Приднестровья. Определенные планы вынашивает, вне всяких сомнений, и Молдавия под руководством прозападной Майи Санду. В Кишиневе мечтают о восстановлении контроля над Приднестровьем.
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