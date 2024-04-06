Представитель МИД России прокомментировала атаку БПЛА на воинскую часть в Приднестровье

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Представитель МИД России прокомментировала атаку БПЛА на воинскую часть в Приднестровье

После произведенной 5 марта атаки на воинскую часть в Приднестровье свой комментарий произошедшему дала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Она отметила, что Россия рассчитывает на обстоятельное расследование произошедшего инцидента.

По утверждению представителя МИД России, атака БПЛА на воинскую часть в Приднестровье является провокацией, цель которой заключается в эскалации обстановки в регионе. Правоохранительные органы Приднестровской Молдавской Республики уже возбудили уголовное дело по статье «диверсия» в отношении неустановленных лиц, запустивших беспилотник в сторону воинской части.

5 марта 2024 года воинская часть, расположенная в Рыбницком районе ПМР, в шести километрах от границы республики с Украиной, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. В результате атаки были причинены незначительные повреждения имущество части, никто из военнослужащих и гражданских лиц не пострадал. Об этом сообщили в республиканском министерстве государственной безопасности.

Как утверждается в сообщении, целью атаки дрона была находящаяся на территории воинской части радиолокационная станция. Именно она и получила незначительные повреждения в ходе атаки беспилотника.

Отметим, что киевский режим заинтересован в обострении ситуации вокруг Приднестровья. Определенные планы вынашивает, вне всяких сомнений, и Молдавия под руководством прозападной Майи Санду. В Кишиневе мечтают о восстановлении контроля над Приднестровьем.
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7 комментариев
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  1. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
    1erWahrheitsMinister_1984
    +2
    Сегодня, 14:42
    Ein Grund mehr sich zu beeilen um endlich auch Odessa wieder "Heim ins Reich" zu holen...!!!!!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:48
      В Кишиневе мечтают о восстановлении контроля над Приднестровьем...

      Мечтать не вредно, но бесполезно... Особенно насчёт Приднестровья и особенно Молдавии...
  2. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +1
    Сегодня, 14:54
    Наверное не 5-го марта, а 5-го апреля what
  3. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 15:10
    Погодите,укры следующим шагом не в воинскую часть ударят, а в посольство РФ в Кишиневе.Израиль учит укрофашиста ,как надо поступать с Россией,Ираном и другим противостоящим Демону.Если реального ответа не будет,а его не будет, только будет перенесена очередная красная линия,то следующим шагом будет прилет в МИД РФ,кЛаврову и Захаровой в кабинеты( а что стесняться, прилет по Кремлю вообще без ответа уже был) Что интересно тогда будет говорить Захарова? По новым дипломатическим правилам Запад ( пока в лице Израиля)начинает жить,Украина тоже к Израилю подтянется.Ну а дальше понесется... Эра новой "дипломатии" начинается.А всем нашим военным частям за границей надо усилить боевую готовность.Везде укры заправляют дроны( пусть это и не укры,все одно они ответственность за атаку наших военных возьмут на себя,как и ИГИЛ,которая (якобы) за все свое и не свое деяние подписывается )
  4. KCA Ранг пользователя
    KCA
    0
    Сегодня, 15:13
    Непонятно чего добиться хотят? Пишут и говорят что количество ВВ в Приднестровье порядка 20 тысяч тонн, если сдетонирует что-то, весь склад взлетит, после этого что за мелочи применение Россией тактического ЯО на 1-5 килотонн? В ПМР граждан России предостаточно и Россия имеет полное право на их защиту
  5. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 15:18
    Это провокация выгодно и хохлам, и молдованам с этой санду грёбаной просто для того, чтобы накалить обстановку там❗❗❗
  6. Ныробский Ранг пользователя
    Ныробский
    0
    Сегодня, 15:33
    Западные шестёрки типа Санду и Зеленского, в своём усердии нагадить России где только можно сами же создают условия для того, что бы Россия не мудрствуя лукаво просто вернула под свой контроль те территории, с которых осуществляются враждебные выпады.
    Если за этими действиями стоят западные кураторы, то это говорит лишь о том, что там вообще не понимают суть российского менталитета, который на угрозу своим интересам отвечает не послушанием с целью исключения повторения угрозы, а ликвидацией самой угрозы. Тут и ёжику понятно то, что в случае возникновения угрозы силовой ликвидации приднестровского анклава, Россия будет вынуждена рубить коридор до Приднестровья через эту cpanую украину, не смотря ни на какие издержки, после чего для "затейников" наступит тот самый период, в котором что то отыграть назад будет невозможным.

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