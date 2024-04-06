ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по центру подготовки операторов БПЛА ВСУ

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ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по центру подготовки операторов БПЛА ВСУ

Сегодня ночью ракетному удару со стороны Вооруженных сил Российской Федерации подвергся важный украинский военный объект – центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают российские военные источники.

Учебный центр располагается на аэродроме предприятия «Аэропракт» в Киевской области. Это предприятие производит и проектирует ультралёгкиие самолеты, которые отличаются маневренностью и экономичностью в эксплуатации. При этом взлетно-посадочная полоса аэродрома часто использовалась для пусков ударных беспилотных летательных аппаратов для атак на российские объекты.



ВС РФ нанесли удар по учебному центру крылатыми ракетами. После удара на базе вспыхнул сильный пожар. После возгорания последовала и вторичная детонация боеприпасов, вероятно – взрывных устройств, которые прикреплялись к беспилотным летательным аппаратам.

Как известно, объекты на российской территории украинские формирования атакуют с помощью дронов, к которым крепятся взрывные устройства. После того, как такие дроны врезаются в объекты, взрывные устройства детонируют.

Украинская сторона более подробную информацию о нанесенных ВС РФ ударах не приводит. Если сообщения об ударе и появятся в украинских источниках, то, скорее всего, будет сообщаться о поражении какого-либо «гражданского объекта». Ведь про удары по воинским частям, военным учебным центрам или предприятиям военной промышленности украинские средства массовой информации ничего не сообщают из-за существующей в стране жесткой цензуры со стороны спецслужб киевского режима.
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    7 комментариев
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    1. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      +7
      Сегодня, 14:55
      А почему ночью? -Надо было днём, когда там бандеровские хлопцы и их западные инструкторы были!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 15:05
        Судя по тому, как наши охотятся за ихними, а они за нашими, операторы БПЛА стали на сегодня самыми востребованными специалистами в армии...
      2. SergLv Ранг пользователя
        SergLv
        0
        Сегодня, 16:07
        Западные хлопцы, это наши братья заблудшие, ждём когда они вернутся в большую и дружную семью. Потому и ночью. Бережном братьев. Мы верим они одумаются когда нибудь. В будущим.
    2. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 15:14
      Молодцы, ребята! Просто молодцы. Замечательную цель выбрали. Чтоб не было, где готовить этих пакостей. Так и продолжайте. Удачи вам, ребята! И здоровья ! Берегите себя !
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +1
        Сегодня, 16:04
        Замечательную!! А, главное, быстро как! И года не прошло!! Работали себе...
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 15:35
      А львовской обл нет военного аэродрома? А санатории еще неззя?
      Ждем пока они кинут гранату по нашему госпиталю чурденко?
    4. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +2
      Сегодня, 15:54
      И сколько в центре операторов ночью находилось?

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