ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по центру подготовки операторов БПЛА ВСУ
Сегодня ночью ракетному удару со стороны Вооруженных сил Российской Федерации подвергся важный украинский военный объект – центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают российские военные источники.
Учебный центр располагается на аэродроме предприятия «Аэропракт» в Киевской области. Это предприятие производит и проектирует ультралёгкиие самолеты, которые отличаются маневренностью и экономичностью в эксплуатации. При этом взлетно-посадочная полоса аэродрома часто использовалась для пусков ударных беспилотных летательных аппаратов для атак на российские объекты.
ВС РФ нанесли удар по учебному центру крылатыми ракетами. После удара на базе вспыхнул сильный пожар. После возгорания последовала и вторичная детонация боеприпасов, вероятно – взрывных устройств, которые прикреплялись к беспилотным летательным аппаратам.
Как известно, объекты на российской территории украинские формирования атакуют с помощью дронов, к которым крепятся взрывные устройства. После того, как такие дроны врезаются в объекты, взрывные устройства детонируют.
Украинская сторона более подробную информацию о нанесенных ВС РФ ударах не приводит. Если сообщения об ударе и появятся в украинских источниках, то, скорее всего, будет сообщаться о поражении какого-либо «гражданского объекта». Ведь про удары по воинским частям, военным учебным центрам или предприятиям военной промышленности украинские средства массовой информации ничего не сообщают из-за существующей в стране жесткой цензуры со стороны спецслужб киевского режима.
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