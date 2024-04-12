Викинги в Британии: набеги, вторжения и сопротивление им
Начавшись в конце VIII века, набеги викингов на Британию спустя несколько десятилетий переросли в полномасштабные вторжения. Часто враждовавшие между собой королевства, которые в будущем войдут в состав Англии, далеко не всегда могли противостоять захватчикам.
Как же происходили эти вторжения и кому удалось выстоять перед завоевателями?
Вторжения викингов в первой половине IX века
В начале IX века на политической карте Британии произошли существенные изменения. Если ранее господствующим королевством была Мерсия, то теперь ее место занял Уэссекс. В 820-е годы король Уэссекса Эгберт разбил мерсийские войска и присоединил большую часть Мерсии к своему королевству. После этого небольшие королевства Эссекс, Суссекс и Кент на юго-востоке Британии вынуждены были признать власть Эгберта и войти в состав его государства. Далее Эгберт совершил поход в Нортумбрию и заставил ее короля признать свое главенство.
Хронист Роджер Вендоверский писал:
Однако в середине 830-х годов гегемония Уэссекса начала ослабевать, и викинги, до того момента грабившие монастыри и деревни в Нортумбрии, Шотландии и Ирландии, совершили свой первый набег на Уэссекс. В 835 году они разграбили остров Шели в устье Темзы и вернулись домой с богатой добычей.
Вдохновленные этим успехом, в следующем году викинги совершили новый набег и нанесли поражение войску Эгберта.
Однако король Эгберт был не из тех, кого могла бы сломить подобная неудача. Он собрал более крупную армию и стал ждать следующего набега, который вскоре последовал. В 838 году против короля восстали бритты Корнуолла, и в том же году им на помощь пришло войско викингов. В решающей битве Эгберт нанес сокрушительное поражение викингам и повстанцам, вынудив их бежать к своим кораблям. Это было первое крупное поражение викингов от англичан, в результате которого был развеян миф об их непобедимости.
Король Эгберт в исполнении актера Лайнаса Роуча в сериале «Викинги»
В следующем году Эгберт умер в возрасте около 70 лет, из которых 37 он находился у власти. Смерть его настала от естественных причин, а не во время очередного нашествия, как было показано в «Викингах». Ему наследовал сын Этельвульф.
В 840-е годы викинги на некоторое время оставили Уэссекс в покое, занявшись разграблением Северной и Восточной Англии, а также походами на континентальную Европу. Ими были взяты и разграблены Гамбург, Утрехт, Париж, а на юге они дошли до испанской Севильи.
Лишь в 851 году большое войско викингов на 350 кораблях вновь вторглось в Уэссекс. Их корабли вошли в устье Темзы, взяли и разграбили Лондон, который в те времена был небольшим городом и еще не являлся столицей.
Далее викинги разбили войско короля Мерсии, после чего двинулись грабить владения Этельвульфа. Тот лично возглавил свою армию и двинулся навстречу врагам. Решающая битва произошла у селения Аклея, и вновь, как и за 13 лет до этого, завершилась разгромом викингов, которые вынуждены были бежать с поля боя. В «Англосаксонской хронике» говорится:
После этого поражения викинги на 9 лет оставили Уэссекс в покое. В 860 году они вновь высадились в Уэссексе и разграбили Уинчестер, но вскоре опять были разбиты.
Интересно, что такого сопротивления, какое оказал небольшой Уэссекс, викинги в те годы не встречали больше нигде. Даже обширное Западно-Франкское королевство, один из трех осколков империи Карла Великого, вынуждено было откупаться от агрессора.
Меч викинга из Рептона
Вторжение Великой языческой армии
Очередной набег викингов состоялся в начале 865 года под командованием Рагнара Лодброка. Высадившись в Нортумбрии, Рагнар наткнулся на крупные силы короля Эллы (правил в 863–867 гг.), был полностью разбит и попал в плен. Смерть Рагнара впоследствии была описана в сагах и достаточно достоверно показана в сериале «Викинги»: по приказу Эллы его бросили в яму с ядовитыми змеями. Отличие от сериала в том, что Рагнар никак не мог быть в плену у короля Эгберта, который к тому моменту уже 25 лет как был мертв.
Смерть Рагнара Лодброка на гравюре XIX века. Вверху – король Элла
Осенью того же года сыновья Рагнара Ивар Бескостный, Хальфдан, Бьёрн Железнобокий, Сигурд Змееглазый и Убба с армией, названной в хрониках «Великой языческой», на огромном флоте прибыли в Восточную Англию. Перезимовав, братья вторглись в Нортумбрию и взяли ее столицу Йорк. Армия короля Эллы была разбита, а сам он попал в плен и был предан казни «кровавый орел». Эта версия была описана в скандинавских сагах. По другой же версии, Элле повезло чуть больше, и он пал в бою.
Ивар Бескостный в исполнении актера Алекса Хёга Андерсена в сериале «Викинги»
Однако на этой свершившейся мести поход не закончился. Напротив, он только начинался. Посадив на трон Нортумбрии своего марионеточного короля, в 867 году армия викингов вторглась в соседнюю Мерсию и захватила город Ноттингем. Король Мерсии Бургред заключил союз с королем Уэссекса Этельредом I, однако до решающего сражения в том году дело так и не дошло. После нескольких небольших боев стороны заключили перемирие.
В 869 году армия викингов, получив подкрепления, вторглась в королевство Восточная Англия. Ее король Эдмунд был разбит и попал в плен. Вскоре его казнили за отказ поклониться языческим богам. Впоследствии Эдмунд был канонизирован церковью и несколько столетий почитался как покровитель Англии.
Мученичество Эдмунда: Фолиант 14r из Passio Sancto Eadmundi XII века
В конце 870 года войско викингов под командованием Хальфдана вторглось в Уэссекс. Одно за другим последовал ряд кровопролитных сражений. В январе 871 года король Этельред вместе с младшим братом Альфредом нанесли поражение Хальфдану под Эшдауном: викингская армия бежала. Однако полностью разгромить врага все же не удалось, и уже в начале весны войска Уэссекса потерпели два поражения – в битвах при Базинге и Мертоне. В последней из них король Этельред был смертельно ранен, ему наследовал 22-летний Альфред.
Понимая, что его силы истощены, Альфред заключил с Хальфданом перемирие и заплатил выкуп, чтобы армия викингов покинула пределы Уэссекса.
Походы викингов в Британии в 865–878 гг.
Викинги сохранили свою власть на британских землях за пределами Уэссекса и части Мерсии. Хальфдан продолжил править захваченными землями после того, как Ивар Бескостный отправился домой. Он подавил восстания на своих территориях и установил датскую правовую практику и обычаи. К 875 году он создал королевство викингов в Британии, получившее название Денло (Данелаг), и разделил земли в Йоркшире в качестве награды своим соратникам.
В то время как другие армии викингов были заняты распространением скандинавского влияния по всему остальному миру, те, кто поселился в Британии, занимались сельским хозяйством так же, как когда-то у себя дома. Регион Денло действовал по законам викингов, и они продолжали соблюдать свою старую религию.
В 873 году викинги подавили восстание против своего ставленника-марионетки в Нортумбрии, а в следующем году окончательно покорили Мерсию и свергли ее короля Бургреда. Большая часть Британии была в их руках, непокоренным оставался только Уэссекс, король которого Альфред во время перемирия готовился к новому вторжению.
Продолжение следует…
- Андрей Сарматов
- https://ru.wikipedia.org dksokol.ru
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