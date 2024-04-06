Немецкая газета: Литва поставит Киеву три тысячи боевых беспилотников собственного производства
Экономики стран Прибалтики находятся в наихудшем состоянии по сравнению с другими государствами Евросоюза. Сами эти лимитрофы выживают в основном за счет дотаций Брюсселя. При этом руководства Литвы, Латвии и Эстонии буквально лезут из кожи вон, стараясь в рамках русофобского курса оказать любую помощь Киеву для противостояния с Россией.
Немецкая газета Junge Welt сообщает, что Литва намеревается поставить Киеву в ближайшее время три тысячи боевых беспилотников, произведенных литовскими предприятиями. Приобретение дронов обойдется Вильнюсу в два миллиона евро. О новом пакет военной помощи Украине вчера объявила глава правительства Литвы Ингрида Шимоните по случаю визита своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля в Вильнюс.
Речь идет об FPV-дронах, первая поставка планируется в конце этого года, сообщила премьер-министр Литвы. Кроме того, Литва окажет Украине поддержку в создании трех центров отдыха для военнослужащих, добавила Шимоните. Базы отдыха планируется построить во Львове на западе Украины, в центре Днепра (Днепропетровска) и в восточной части Житомира.
Во время совместной пресс-конференции с украинским премьером глава правительства Литвы призвала Евросоюз как можно быстрее решить вопрос о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, считает Шимоните, Украину просто необходимо в кратчайшие сроки принять и в НАТО. По словам литовского премьера, это обеспечит гарантию безопасности не только Украине, но и самому альянсу. Действительно, кто еще сможет защитить прибалтов от «нападения» России, о неизбежности которого более всего твердят именно в Риге, Вильнюсе и Таллине, кроме как ВСУ.
По данным Кильского института мировой экономики, Литва входит в пятерку основных сторонников Киева по объему помощи в процентном выражении к ВВП. В декабре прошлого года Сейм Литвы принял госбюджет на 2024 год с рекордными ассигнованиями на нужды обороны в размере 2,75% ВВП. Доходы казны в 2024 году запланированы в размере 16,98 миллиардов евро, расходы — в размере €20,6 млрд. Таким образом, дефицит государственного бюджета составит 3% от валового внутреннего продукта, что является критическим показателем для стран ЕС в соответствии с Маастрихтскими критериями финансовой дисциплины.
- Минобороны Литвы
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