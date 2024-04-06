Немецкая газета: Литва поставит Киеву три тысячи боевых беспилотников собственного производства

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Немецкая газета: Литва поставит Киеву три тысячи боевых беспилотников собственного производства

Экономики стран Прибалтики находятся в наихудшем состоянии по сравнению с другими государствами Евросоюза. Сами эти лимитрофы выживают в основном за счет дотаций Брюсселя. При этом руководства Литвы, Латвии и Эстонии буквально лезут из кожи вон, стараясь в рамках русофобского курса оказать любую помощь Киеву для противостояния с Россией.

Немецкая газета Junge Welt сообщает, что Литва намеревается поставить Киеву в ближайшее время три тысячи боевых беспилотников, произведенных литовскими предприятиями. Приобретение дронов обойдется Вильнюсу в два миллиона евро. О новом пакет военной помощи Украине вчера объявила глава правительства Литвы Ингрида Шимоните по случаю визита своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля в Вильнюс.



Речь идет об FPV-дронах, первая поставка планируется в конце этого года, сообщила премьер-министр Литвы. Кроме того, Литва окажет Украине поддержку в создании трех центров отдыха для военнослужащих, добавила Шимоните. Базы отдыха планируется построить во Львове на западе Украины, в центре Днепра (Днепропетровска) и в восточной части Житомира.

Во время совместной пресс-конференции с украинским премьером глава правительства Литвы призвала Евросоюз как можно быстрее решить вопрос о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, считает Шимоните, Украину просто необходимо в кратчайшие сроки принять и в НАТО. По словам литовского премьера, это обеспечит гарантию безопасности не только Украине, но и самому альянсу. Действительно, кто еще сможет защитить прибалтов от «нападения» России, о неизбежности которого более всего твердят именно в Риге, Вильнюсе и Таллине, кроме как ВСУ.

По данным Кильского института мировой экономики, Литва входит в пятерку основных сторонников Киева по объему помощи в процентном выражении к ВВП. В декабре прошлого года Сейм Литвы принял госбюджет на 2024 год с рекордными ассигнованиями на нужды обороны в размере 2,75% ВВП. Доходы казны в 2024 году запланированы в размере 16,98 миллиардов евро, расходы — в размере €20,6 млрд. Таким образом, дефицит государственного бюджета составит 3% от валового внутреннего продукта, что является критическим показателем для стран ЕС в соответствии с Маастрихтскими критериями финансовой дисциплины.
  • Минобороны Литвы
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9 комментариев
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  1. Carlos Sala Ранг пользователя
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 15:39
    Немедленно избавьтесь от этой проклятой блохи!.Большому медведю пора чесать своих балтийских блох. А также шут Макрон.
  2. ВадимЖивов Ранг пользователя
    ВадимЖивов
    -1
    Сегодня, 15:41
    Для Петрова и Бащирова появилась работа. Практически калым. Во внеурочное время. hi
  3. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 15:42
    К сожалению, над странами Балтии (как и Скандинавии) долгое время было принято потешаться, вместо того, чтобы детально изучать их военный потенциал. Эта недооценка может иметь очень большие последствия. Литовцы и латыши имеют свои заводы по производству дронов, эстонцы делают наземные дроны на гусеничном ходу... Те же литовцы занимаются разработкой ракет, как бы это смешно не звучало. Если продолжать просто хохотать над перемещением войск НАТО у самых наших западных границ, выкрикивая "у них ничего нет", то вполне можно получить неожиданное начало войны, замешанное на системной недооценке противника. Я, конечно, понимаю, что в МО и в Генштабе адекватно оценивают потенциальную силу весьма вероятного противника, но когда ересь о "последнем снаряде", "последнем патроне" и "у них ничего нет" несут "эксперты" с федеральных каналов, знаете, это чисто разложение общества, прикрываемое желанием избежать паники. Общество давно пора мобилизовывать, а не петь ему пенси про розовых натовцев.
  4. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    -2
    Сегодня, 15:44
    Литва окажет Украине поддержку в создании трех центров отдыха для военнослужащих, добавила Шимоните. Базы отдыха планируется построить во Львове на западе Украины, в центре Днепра (Днепропетровска) и в восточной части Житомира.

    Как же я люблю, когда наши отдых ВСУшникам отдых нашими крылатыми портят... А тут к тому же ещё и эти базы литовские... Ну как тут не вдарить!!! am А три тысячи дронов для ВСУ это капля в море... Зеленский обещал миллион дронов ВСУ до конца года поставить... Правда, верить ему себя не уважать...
    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      0
      Сегодня, 16:15
      А три тысячи дронов для ВСУ это капля в море.

      Три тысячи дронов- это три тысячи жизней наших парней , уничтоженной нашей техники и т.д. Вам мало? А сколько таких капель ?
  5. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    -1
    Сегодня, 15:58
    Литва намеревается поставить Киеву в ближайшее время три тысячи боевых беспилотников, произведенных литовскими предприятиями

    Эта цифра даже для российских производств достаточно внушительна, а Литва произвела, и не поморщилась?
    Не верю. Либо какой-то непонятный пиар, либо какая-то операция по поставке беспилотника под чужим флагом
  6. Тополь Ранг пользователя
    Тополь
    0
    Сегодня, 16:07
    глава правительства Литвы призвала Евросоюз как можно быстрее решить вопрос о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, считает Шимоните, Украину просто необходимо в кратчайшие сроки принять и в НАТО.
    Трибалтам наверное уже надоело выслушивать от всех, что они в ЕС самые нищие. Вот если xoxлoв примут, то можно уже будет с гордостью говорить, что самые нищие не они, а окраина. С членством в НАТО тоже всё понятно: свидомые будут воевать вместо всех везде, где только можно.
  7. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 16:18
    Эти анчоусы сами в заднице, но туда же, Дебилы блин ❗
  8. Дво Ранг пользователя
    Дво
    0
    Сегодня, 16:36
    Платы и контролеры сделаны явно не в Прибалтике ,нет у них таких заводов.Производят из комплектующих Китая и Тайваня или Германии и Великобритании.Скорее всего Китай или Тайвань ценник ниже.

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