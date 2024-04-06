Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв нефтепровода в Ростовской области
На Украине заявляют, что на территории Ростовской области в районе города Азова был подорван нефтепровод, который якобы использовался в военных целях.
В частности, ответственность за эту диверсию фактически взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) МО Украины, написав об этом у себя в Telegram-канале.
- говорится в сообщении ГУР.
По данным украинской разведки, по этому нефтепроводу шла перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в азовском порту. При этом не уточняется, каким образом был подорван нефтепровод – был ли это удар беспилотника или диверсия. Сообщение ГУР о подрыве нефтепровода сопровождается коротким видеороликом, происходящее на котором абсолютно невозможно разобрать.
В России официальных сообщений, подтверждающих подрыв нефтепровода в Ростовской области не поступало.
Однако минувшей ночью несколько десятков украинских беспилотников атаковали территорию Ростовской области, но по данным Минобороны РФ средствами ПВО были сбиты (44 БПЛА). Сообщалось о повреждении одной из электроподстанций в Морозовском районе области.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате детонации взрывного устройства на одном из упавших дронов, пострадали восемь человек.
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