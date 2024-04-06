Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв нефтепровода в Ростовской области

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Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв нефтепровода в Ростовской области

На Украине заявляют, что на территории Ростовской области в районе города Азова был подорван нефтепровод, который якобы использовался в военных целях.

В частности, ответственность за эту диверсию фактически взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) МО Украины, написав об этом у себя в Telegram-канале.



В России горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024, в районе населенного пункта Азов (Ростовская область) был подорван трубопровод

- говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, по этому нефтепроводу шла перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в азовском порту. При этом не уточняется, каким образом был подорван нефтепровод – был ли это удар беспилотника или диверсия. Сообщение ГУР о подрыве нефтепровода сопровождается коротким видеороликом, происходящее на котором абсолютно невозможно разобрать.

В России официальных сообщений, подтверждающих подрыв нефтепровода в Ростовской области не поступало.

Однако минувшей ночью несколько десятков украинских беспилотников атаковали территорию Ростовской области, но по данным Минобороны РФ средствами ПВО были сбиты (44 БПЛА). Сообщалось о повреждении одной из электроподстанций в Морозовском районе области.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате детонации взрывного устройства на одном из упавших дронов, пострадали восемь человек.
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    5 комментариев
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 15:39
      СОлжоницын работает.
      Такие кароткие ночи настали.
      И комментарии.
      Внутряная устойчивость режима, и страны, и народа...и русского мира.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        -1
        Сегодня, 15:49
        Не могу сказать за другие народы, но поляки с литовцами ещё 450 лет назад, постоянно проигрывая русским, пришли к выводу, что врать надо всегда когда ты проигрываешь, отсюда и выражение - "Нет побед? Выдумай хотя бы одну и кричи о ней погромче."

        Киевский режим и его спецслужбы стали обычными побирушками и из-за отсутствия фантазии уже и не знают как себя возвысить. negative
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:42
      Основной удар наносился по базе ВВС Морозовск,результат ноль.
    3. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      -2
      Сегодня, 16:18
      Вот всё виним украинцев в том, что они завышают % сбитых гераней! А сами рапортуем о 100% -44 было, 28 сбили Панцирем, 16 расстреляли стрелковыми группами! При этом 8 раненых, и взорванный нефтепровод! При том, что на Украине действительно мобильные пикапы с зенитными пулеметами действуют организованно -западные АВАКСы выдают координаты летящих Гераней, а по пути их следования выезжают мобильные стрелки! А у нас что? Хотя бы один А-50 или А-35 мониторит границу от БПЛА?
      1. Касатик Ранг пользователя
        Касатик
        0
        Сегодня, 16:35
        Вы зря всему верите. Сравнивать надо, и анализировать. Авиабаза в Морозовске и диверсия на трубопроводе - это два разных объекта. На ВО объединили (точнее - перепечатали) сводку свидомых. В штат взяли или стажируются пока?

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