Британская пресса: Западные страны не смогут позволить себе регулярное снабжение ВСУ боеприпасами
Дефицит артиллерийских боеприпасов является одной из главных причин начавшихся существенных провалов украинской армии на фронте. Киев пытается выпросить у западных стран больше снарядов, но позволить себе регулярное снабжение ВСУ боеприпасами западные страны не могут. Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph.
Как подчеркивает западная пресса, несмотря на то, что в целом производство артиллерийских боеприпасов не слишком затратно в финансовом отношении, существует очевидная проблема с производственными мощностями. В Европе и США нет такого количества предприятий по производству боеприпасов, и работают они не столь интенсивно, чтобы производить снаряды в количестве, необходимом для покрытия текущих потребностей ВСУ.
Британское издание пишет, что даже в США в месяц производится 28 тысяч снарядов калибра 155 мм. Но это – лишь десять процентов от того количества, на которое претендует Украина. Следовательно, у Запада просто нет сейчас возможности обеспечивать потребности украинской армии в боеприпасах, и решить эту проблему никак не получится.
Но даже если Украина и получила бы должное количество боеприпасов, есть иные проблемы. Так, в ВСУ растет нехватка личного состава. К тому же, прибывающие пополнения состоят из гражданских лиц, мобилизованных в ряды украинской армии в принудительном порядке и часто не имеющих должного уровня физической подготовки, хорошего здоровья, не говоря уже о мотивации. В украинском обществе также зреет недовольство бесконечно продолжающимся конфликтом.
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