Британская пресса: Западные страны не смогут позволить себе регулярное снабжение ВСУ боеприпасами

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Британская пресса: Западные страны не смогут позволить себе регулярное снабжение ВСУ боеприпасами

Дефицит артиллерийских боеприпасов является одной из главных причин начавшихся существенных провалов украинской армии на фронте. Киев пытается выпросить у западных стран больше снарядов, но позволить себе регулярное снабжение ВСУ боеприпасами западные страны не могут. Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph.

Как подчеркивает западная пресса, несмотря на то, что в целом производство артиллерийских боеприпасов не слишком затратно в финансовом отношении, существует очевидная проблема с производственными мощностями. В Европе и США нет такого количества предприятий по производству боеприпасов, и работают они не столь интенсивно, чтобы производить снаряды в количестве, необходимом для покрытия текущих потребностей ВСУ.

Британское издание пишет, что даже в США в месяц производится 28 тысяч снарядов калибра 155 мм. Но это – лишь десять процентов от того количества, на которое претендует Украина. Следовательно, у Запада просто нет сейчас возможности обеспечивать потребности украинской армии в боеприпасах, и решить эту проблему никак не получится.

Но даже если Украина и получила бы должное количество боеприпасов, есть иные проблемы. Так, в ВСУ растет нехватка личного состава. К тому же, прибывающие пополнения состоят из гражданских лиц, мобилизованных в ряды украинской армии в принудительном порядке и часто не имеющих должного уровня физической подготовки, хорошего здоровья, не говоря уже о мотивации. В украинском обществе также зреет недовольство бесконечно продолжающимся конфликтом.
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    4 комментария
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 15:44
      Все у них получится. Если мы сами не сделаем, как в 45.
      Иначе будет 39г-каждому свое, и шарики воздушные на съездах, и льготная ипотека. А в 2002 г знакомый:мой сын-архитектор, может получить скидку и купить квартиру в доме который строил,в сокольниках-за 400 дол/м, вместо 600.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:54
        Западные страны не смогут позволить себе регулярное снабжение ВСУ боеприпасами

        Ну как же так...??? Как это не смогут...??? Обещали же... Джонсон обещал, Меркель обещала, Макрон обещал, Шольц и тот обещал не говоря уже о Байдане... А теперь не сможем...??? Да как так...??? Вынь, да положи - раз обещал... Своё отдай в крайнем случае... На Украине Зеленского такие фокусы не проходят... Ну хотите он вам на рояле сыграет...??? laughing
    2. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      0
      Сегодня, 15:46
      НАТО бережёт снаряды для себя. То, что они пишут в своей прессе - не имеет значения. На это не надо вестись и принимать за чистую монету. Конечно, они знают, что нам это приятно слышать, вот и тиражируют. Может быть на Украине стало действительно меньше снарядов, но из этого автоматически не следует, что меньше стало снарядов у стран-НАТО. Это только их слова. Они кричат об этом на всеь мир и пытаются это выдать за некую военную тайну.
      1. Mедвежонок Ранг пользователя
        Mедвежонок
        0
        Сегодня, 16:40
        Всё именно так, как вы пишите, даже не знаю, чему радоваться. Украина получает меньше, потому что начали заполнять свои склады и это плохой знак.
    3. Комментарий был удален.

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