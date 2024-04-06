Военкор: В атаке на Белгородскую область принимали участие американские наёмники

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Военкор: В атаке на Белгородскую область принимали участие американские наёмники

Вблизи государственной границы Украины и Российской Федерации, на территории Белгородской области, следователи проводят осмотр позиций украинских формирований. Ранее украинские формирования пытались осуществить ряд нападений на приграничный российский регион.

В ходе осмотра позиций ВСУ были обнаружены различные фрагменты вещей, оружия, документы военнослужащих противника. Их изучение позволило установить ряд очень интересных деталей, проливающих свет на то, кто именно участвовал в нападении на российский регион.

Так, российскими военными был уничтожен один из боевиков украинской военной разведки. По версии следствия, он может быть гражданином США – наемником, который участвовал в попытке прорваться на российскую территорию в районе деревни Козинка.

Нацисты пытались выдать свое нападение на Белгородчину за действия так называемого «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация). Однако в действительности в атаках принимали участие иностранные наемники – американцы, французы и румыны, а также спецназовцы украинской военной разведки.

Несколько российских предателей были лишь своеобразной декорацией, которую представляли прессе как наличие в России некоей «оппозиции Путину», готовой к вооруженному противодействию российской власти. Но проукраинских экстремистов в нашей стране все же не так много, поэтому набрать многочисленные формирования из потенциальных коллаборационистов так и не получилось.
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    6 комментариев
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    1. Балу Ранг пользователя
      Балу
      -1
      Сегодня, 16:14
      Ожидаемо и предсказуемо. Тело а родственникам или прикопали?
      1. iommi Ранг пользователя
        iommi
        0
        Сегодня, 16:36
        Ни в коем случае нельзя просто передавать. Надо продать.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 16:17
      «В атаках принимали участие иностранные наемники – американцы, французы и румыны, а также спецназовцы украинской военной разведки» —

      — Вне зависимости от гражданства подлежат уничтожению ...
    3. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 16:22
      Принимали... Принимают и будут принимать. Наемники они такие. Советники еще всякие... Со времен незапамятных, где война там наемники. Кто за идею, кто за деньги. Новость из разряда - " интернет взорван"
    4. БИАБИА Ранг пользователя
      БИАБИА
      0
      Сегодня, 16:33
      Скелеты этих наемников одеть в форму соответствующей страны и вывесить напротив соответствующих посольств в Москве. Святые эльфы припершиеся на нашу землю... Ну, мы же орки, должны соответствовать...
      1. iommi Ранг пользователя
        iommi
        0
        Сегодня, 16:37
        Зачем же с трупами возится если можно просто головы с документами во рту перекинуть через забор

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