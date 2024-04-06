Военкор: В атаке на Белгородскую область принимали участие американские наёмники
Вблизи государственной границы Украины и Российской Федерации, на территории Белгородской области, следователи проводят осмотр позиций украинских формирований. Ранее украинские формирования пытались осуществить ряд нападений на приграничный российский регион.
В ходе осмотра позиций ВСУ были обнаружены различные фрагменты вещей, оружия, документы военнослужащих противника. Их изучение позволило установить ряд очень интересных деталей, проливающих свет на то, кто именно участвовал в нападении на российский регион.
Так, российскими военными был уничтожен один из боевиков украинской военной разведки. По версии следствия, он может быть гражданином США – наемником, который участвовал в попытке прорваться на российскую территорию в районе деревни Козинка.
Нацисты пытались выдать свое нападение на Белгородчину за действия так называемого «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация). Однако в действительности в атаках принимали участие иностранные наемники – американцы, французы и румыны, а также спецназовцы украинской военной разведки.
Несколько российских предателей были лишь своеобразной декорацией, которую представляли прессе как наличие в России некоей «оппозиции Путину», готовой к вооруженному противодействию российской власти. Но проукраинских экстремистов в нашей стране все же не так много, поэтому набрать многочисленные формирования из потенциальных коллаборационистов так и не получилось.
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