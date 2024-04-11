Косово уже точно здесь
Как англосаксы готовят мигрантский бунт?
В своё время я уже поднимал вопрос об опасности, которую представляет неконтролируемое заполонение России «бесценными трудолюбивыми иностранными специалистами» из Средней Азии. Ибо эти «специалисты» являются питательной средой, где легко найти желающих совершить самый чудовищный теракт. И недавний теракт в «Крокус Сити Холле» является подтверждением этому.
Однако это не все угрозы. Есть угрозы куда более существенные, которые ставят под вопрос само существование России как независимого государства.
Наглосаксы умеют играть вдолгую. И никогда не зацикливаются на каком-то одном варианте. Они играют сразу на нескольких досках. Одно из таких полей – последствия неконтролируемой, пущенной на самотёк миграционной политики. И несомненно, что спецслужбы НАТО плотно работают в этом направлении. Причём действуют, не торопясь, готовя почву для потенциального сокрушительного удара. И используют для этого разнообразные способы.
Остановлюсь хотя бы на таком моменте. В СМИ и в соцсетях начали проскальзывать заявления всевозможных представителей среднеазиатских диаспор и различных «правозащитников», что на территории России должны быть созданы анклавы среднеазиатских государств этакие «второй Таджикистан», «второй Узбекистан». А это типичная практика «окон Овертона».
Поясню, что такое «окно Овертона».
Это концепция наличия рамок допустимого спектра мнений в публичных высказываниях с точки зрения общественной морали, введённая американским юристом и общественным деятелем Д. Овертоном. В этой концепции последовательность выстроена в следующем порядке: немыслимо – радикально – приемлемо – разумно – стандартно – действующая норма.
Сегодня идеи создания среднеазиатских анклавов на территории России относятся к категории «немыслимо».
Но затем начинаются вбросы в СМИ и социальные сети мнений проплаченных политологов, публицистов, блогеров и т. п., что, мол, нельзя вот так, категорически подходить к вопросу, дескать, нельзя проявлять нетерпимость. И вообще, огульно осуждать и отвергать вопрос создания анклавов – нетолерантно, это проявление ксенофобии, шовинизма и т. п. Это – стадия «радикально».
Следом начинают появляться в СМИ и соцсетях заявления, что, мол, ничего страшного нет в том, что выходцы из Средней Азии займут российские территории, дескать, они начнут считать эту землю своей, а следовательно, начнут считать себя частью России. Или наоборот, начнётся пропаганда, что выходцы из среднеазиатских кишлаков имеют право образовывать свои анклавы в России, а если кто против, то он ксенофоб и фашист. Это уже стадия «приемлемо».
Естественно, это первоначально вызывает отторжение у общества. Но потом начинают активно работать продажные политологи, блогеры и прочие лица, которые будут распинаться, мол, анклавы среднеазиатских и закавказских государств – это очень даже полезное для России дело, что это якобы будет повышать привлекательность нашей страны, свидетельствовать об её радушии и т. д. и т. п. Что не так и страшно это явление. Надо просто его изучать, принимать как данность и, конечно же, не отвергать без весомых аргументов. Т. е. идея создания инородных территориальных образований в России переходит в разряд «разумно».
Затем начинают появляться сначала немногочисленные, но потом плодящиеся как грибы после дождя организации по защите прав выходцев из кишлаков Средней Азии на создание анклавов в России. Мол, толерантность, терпимость требуют признания прав кишлачных обитателей на владение целыми регионами в России. Дескать, они люди, а поэтому и их права тоже должны защищаться. И требования об образовании среднеазиатских анклавов на территории России переводятся в разряд «стандартно».
Постепенно пропагандистская кампания в СМИ и соцсетях набирает обороты, и уже внушается, что не среднеазиатские анклавы «немыслимо», а наоборот, те, кто выступает против этого – оголтелые ксенофобы, шовинисты, «русские фашисты». И создание анклавов переходит в разряд «действующая норма».
Причем, что самое опасное, начались уже не только разговоры об этом, но и осуществляются практические действия. Те, кто внимательно следит за ситуацией с мигрантами, отмечает, что Свердловская и Челябинская области отличаются в «лучшую» сторону в этом. Оправдания в судах мигрантов-убийц или минимальные сроки им, тотальная переквалификация даже тяжких уголовных деяний, совершённых мигрантами, в административные проступки, тотальное потакание чиновничества, «правоохранителей» и судебной системы представителям среднеазиатских и закавказских диаспор, прессование семей государствообразующего народа – русских – которые пытаются остановить беспредел малолетних абу-бандитов в школах.
Слабое звено – две области России
Возникает вопрос – почему Челябинская и Свердловская области?
Ответ лежит в двух плоскостях.
Не секрет, что органы государственного управления этих областей по каким-то причинам буквально заполонены чиновниками с ультралиберальными взглядами (судя по их высказываниям и действиям, отражённым в соцсетях и СМИ). И открыто ратующих за ультралиберальную политику в миграционной сфере, сродни той, что уже привела к необратимым последствиям в ряде стран Европы. Это первое.
Второе – Свердловская и Челябинская области практически разрезают Россию по Уральскому хребту, а Челябинская область ещё и граничит с Казахстаном. Идеальное расположение для того, чтобы, осуществив захват, парализовать значительную часть оборонно-промышленного комплекса и разорвать связи между Европейской частью России и Сибирью. А открытие границы обеспечит неконтролируемый приток выходцев из кишлаков, а при необходимости и потоки оружия.
Сейчас ситуация, которая складывается в этих областях, как оселок, на котором проверяется, есть ли у государственной системы России иммунитет и инстинкт самосохранения, государственная воля к сохранению страны. Или же часть чиновничества, «правоохранителей», судейских готова продаться с потрохами любым пришельцам, кто предложит увесистую мзду или тёплые местечки в будущем халифате/имамате. И противостоять этим корыстолюбцам государству крайне сложно, настолько они пронизали государственные и правоохранительные структуры, причем не только в этих двух регионах.
Возвращаясь к заголовку статьи, необходимо отметить следующее: трагедия 22 марта – это первый звоночек. Точно так же террористическая «Армия освобождения Косово» (признано в РФ террористической организацией) начинала свои бесчинства в Сербском крае Косово. Начинали с отдельных кровавых терактов, а потом это вылилось в полноценную террористическую войну.
В России же наглосаксы намерены действовать как по косовскому сценарию, через террор, так и по-другому.
Сегодня уже имеется достаточно мигрантов, многие из которых нелегальные. Плюс определённые политические силы и бизнес-круги, заинтересованные в этих мигрантских массах. Политические силы рассчитывают с помощью мигрантов заполучить политическую власть, а бизнес-круги заинтересованы в неквалифицированной рабочей силе, которую можно беспощадно эксплуатировать и не вкладываться в техническое переоснащение.
Политические круги рассчитывают использовать мигрантов и их растущую агрессивность как «силовой ресурс» и за счёт этого заполучить максимальную власть, а бизнес-круги за счёт предоставления политикам этого «силового ресурса» надеются поиметь в дальнейшем огромный гешефт.
Думается, что ориентиром будет 2030 год. Политические силы, разыгрывающие мигрантскую карту, рассчитывают, что к тому времени в России накопится достаточно взрывоопасной толпы пришельцев из среднеазиатских кишлаков. Малограмотная, пропитанная русофобией масса. И эти политические силы мнят, что через свои связи в диаспорах им удастся использовать этот «силовой ресурс».
Ведь неслучайно сейчас остро стоит проблема малолетних абу-бандитов. Малолеток специально натравливают на коренных граждан России. Цель – сформировать к 2030 году слой агрессивного молодняка, который будет уже натаскан на агрессию против государствообразующего народа. Это раз.
А два, думается, именно малолетние абу-бандиты должны будут стать детонатором.
Терпение наших граждан не бесконечно. И та же российская молодёжь может начать объединяться. И вот тогда стычка нашей молодёжи с малолетними абу-бандитами должна стать поводом, чтобы вспыхнули массовые бесчинства по образцу американских BLM. Избитые или, не приведи небеса, мертвые мигранты-малолетки будут использованы в качестве своеобразного «знамени». Тем более что через различные ММА-клубы к 2030 году вполне реально сформировать ударные отряды штурмовиков-мигрантов.
И тогда сойдутся сразу несколько факторов.
Вопли, мол, «русские фашисты» третируют малолетних мигрантов, требования, чтобы заполонённые мигрантами регионы получили особый статус вне юрисдикции России, те самые анклавы. Ну и на десерт – требования смены политического строя и всего остального.
Что можно противопоставить этому?
Если у государства имеется политическая воля, то необходимы экстраординарные меры.
Меры
Во-первых, надо очень сильно дать по голове слившимся в объятиях с диаспорами депутатам, чиновникам, «правоохранителям» и судейским. Статья УК РФ о государственной измене должна быть дополнена положением, что действия в интересах диаспор иностранцев также признаётся госизменой и карается лишением свободы на срок от 15 до 25 лет без права УДО. И с конфискацией всех материальных ценностей и денежных средств, полученных от диаспор, как у самих фигурантов, так и у всех их родственников, которые не смогут указать источники обогащения.
Во-вторых, положения о лишении приобретённого гражданства должны быть дополнены тем, что основанием являются тяжкие преступления – убийство, педофилия и др.
В-третьих, должна быть проведена тотальная проверка всех новоявленных граждан на предмет знания русского языка. Специальные комиссии из МВД, ФСБ, Росгвардии, с широким привлечением общественности («Русская община», «Северный человек» и т. д.) должны начать тотальную проверку, способны ли новоявленные паспортоносцы ещё раз прочитать присягу при вступлении в гражданство.
Неспособность прочитать её на русском языке или отказ от такой процедуры должны являться основанием для судебного аннулирования гражданства как ничтожного, т. к. де-факто присяга не была принесена, и гражданство получено незаконно. А все чиновники, поставившие подписи под документом, что новоявленный гражданин присягу принёс, самое малое – должны увольняться с государственной службы без права в будущем вернуться на эту службу. Или же даже уголовное преследование по статье госизмена. Суды должны рассматривать иски о лишении гражданства, признанного ничтожным, в месячный срок.
В-четвёртых, должна быть создана единая информационная база по мигрантам. И на пограничном контроле каждый прибывающий в нашу страну мигрант должен пробиваться по базе дактилоскопии и по программе распознавания лиц. Это лишит возможности кишлачных абу-бандитов, депортированных из России за противоправные действия, вернуться, получив за мзду новые документы в своём кишлаке. Ибо сегодня, судя по всему, полный разнобой, когда миграционная служба ведёт свой учёт, пограничники имеют свой учёт, прочие службы и государственные органы – свой учёт, и никакого обмена информацией не наблюдается.
В-пятых, никаких более амнистий для изгнанных из страны кишлачных абу-бандитов! Все эти «жесты доброй воли» эта публика рассматривает как слабость нашей страны и страх перед ней.
В-шестых, тотальная ответственность работодателей за привлечённую рабочую силу. Конечно, на местах все эти местечковые олигархи, завозящие эшелонами из кишлаков «незаменимых трудолюбивых иностранных специалистов» имеют колоссальное влияние. И выйдут сухими из воды. Но в этом случае проверки проводить силами центрального аппарата МВД, ФСБ с привлечением частей Росгвардии.
А вопросы наказания бизнес-группировок, уличённых в пособничестве нелегальной миграции, также решать на федеральном уровне. При этом кара должна быть такой, что никакое использование дешёвых нелегальных чернорабочих не покроет убытков от штрафов. Т. е. штрафы сразу должны быть миллионными, от пяти миллионов и выше. Бизнес-группировки, попавшиеся на этом второй раз получают штрафы в десятикратном размере. Третий раз – ликвидация юридического лица или индивидуального предпринимательства, без права его учредителей в течение 15–20 лет учреждать новые юрлица или становиться индивидуальными предпринимателями, а также без права входить в руководство других юридических лиц.
В-седьмых, все владельцы т. н. «резиновых» квартир должны быть привлечены к ответственности как содействующие незаконному нахождению мигрантов в России, т. к. регистрация осуществлялась без возможности и, самое главное – без намерения проживания мигрантов по месту регистрации. Регистрации в «резиновых» квартирах должны аннулироваться, а мигранты подлежат депортации.
При этом решения обо всем этом должны приниматься не на местном уровне, а минимум на региональном. Поскольку на местном уровне судейские могут быть прикормлены диаспорами и выносить решения в их интересах.
Повторю отчасти тезисы своей статьи «Косово уже здесь».
Тезисы для повторения
Нынешний трудовой мигрант 30–40 лет отроду – это человек 1983–1993 года рождения. И формирование его происходило уже после распада СССР, в условиях, когда в Средней Азии и в Закавказье царили оголтелые антисоветизм, антикоммунизм и русофобия. При этом формировалась чёткая установка, что без всех этих новоявленных государственных образований Россия обязана голодать, холодать и стоять с протянутой рукой.
Поэтому нынешние трудовые мигранты росли в основном в атмосфере самой оголтелой русофобии. Сначала это были лозунги: «Чемодан – вокзал – Россия», выгоним русских и все будем золотые унитазы иметь. Потом, когда золотых унитазов не появилось, националистическая пропаганда начала насаждать стереотип, что русские всё равно виноваты в нищете основной массы населения новоявленных независимых государств той же Средней Азии. Потому что русские живут относительно хорошо, а должны (просто обязаны) жить плохо и вымаливать у Средней Азии и Закавказья лепёшку и горсть плова.
Как следствие, в Россию сейчас приезжают в основном люди, русофобски настроенные, с уже сформировавшейся установкой, что русские неправедно пользуются богатствами своей земли. И вообще, что удел русских – исключительно быть рабами у «потомков» Тамерлана или Чингисхана, или ещё у кого-то там, и угодливо им прислуживать. И у этих мигрантов уже вбита в подкорку сознания установка, что русские должны быть их рабами и слугами, а они ими не стали, в чём их бесконечная вина.
Помимо этого, основная масса мигрантов едет в Россию с чёткой установкой: ни в коем случае не интегрироваться в российский социум, сбиваться в диаспоры и всячески насаждать своё общественное устройство. Более того, эта публика приезжает в Россию и рассматривает её как свою добычу, как завоёванную территорию, где она имеет право насаждать свои порядки.
Более того, в мигрантской среде вольготнейшим образом чувствуют себя проповедники радикальных течений ислама. Казалось бы, надо это пресекать, в том числе накрывать и закрывать всевозможные молельные дома. Однако вот в чём загвоздка. Бороться с публичными проявлениями этих течений – ношением никабов женщинами, ваххабитскими бородками мужчин, нелегальными молельными домами – не даёт закон об оскорблении чувств верующих. Продавливая его, деятели РПЦ и часть депутатов, видимо, мнили, что с его помощью они смогут прижать к ногтю атеистов. Когда любой отказ от участия в молебнах можно будет объявить оскорблением чувств верующих и загнать всех в храмы.
Но тут всплыла Конституция России, где прямым текстом сказано, что никто не может быть принужден к исповедованию религии. И если пытаться людей силком вести в церковь, то это уже попрание конституции. Намерения навязать религию как обязательную под угрозой наказания «за оскорбление чувств верующих» разбились о Конституцию.
Однако в случае радикальными исламистскими течениями этот закон начинает работать против России. Ибо запрет на ношение никабов или ваххабитских бородок, закрытие молельных домов легко будут истолкованы именно как оскорбление чувств верующих. И именно поэтому и не предпринимают ничего ни полиция, ни Росгвардия, попасть под статью УК никто не желает.
Весь вопрос в том, насколько искажается информация о реальном состоянии дел, пока оно доходит до первых лиц государства. Не секрет, что даже на верхних этажах управления достаточно персон, очень благосклонно относящихся к ультралиберальным идеям в области миграции и лоббирующих интересы бизнес-группировок, а то и диаспор, по наводнению страны выходцами из среднеазиатских кишлаков и закавказских аулов.
И вполне возможно, что по мере прохождения информации, образ распоясавшегося абу-бандита, убеждённого, что он в России – завоеватель и властелин, превращается в образ «робкого и трудолюбивого «рафика», третируемого ксенофобами и «русскими фашистами».
Подобные этим деятели уверяли, на голубом глазу, что на Украине они не видели ни одного нациста. Цену их уверениям мы платим сегодня кровавую. А цена, которую народ и страна уже заплатили за ложь про «робких и трудолюбивых «рафиков» – уже 144 погибших. И очень хочется, чтобы высшие руководители пришли к выводам, что надо серьёзно менять миграционную политику, не дожидаясь новых жертв, особенно, если счёт этим жертвам пойдёт на тысячи. А судя по настроениям части «незаменимых трудолюбивых иностранных специалистов», такое не является нереальным.
И последнее.
Антидот
Утверждения, что без «бесценных трудолюбивых иностранных специалистов» экономика России рухнет – откровенная ложь. Да, в стране есть нехватка рабочих рук. Но не разнорабочих, грузчиков или чернорабочих. Наоборот, требуются наладчики и операторы многофункциональных автоматических обрабатывающих центров, автоматизированных сборочных линий, высококвалифицированные электромонтажники и сборщики, операторы автоматизированных сварочных стендов, операторов химических и композитных производств, высококвалифицированные токари, фрезеровщики, сверловщики, слесари-сборщики, то есть специалисты 5–6 разрядов, 4 разряда самое малое.
И кто-то на голубом глазу будет доказывать, что из среднеазиатских кишлаков и закавказских аулов приезжают такие вот специалисты?
Нет, конечно, есть те, кто, не моргнув глазом, будет вдохновенно вещать, что среднеазиатский кишлак или закавказский аул поставляет «специалистов», которые в считанные дни освоят все эти профессии. Но эти деятели относятся к тем, кто врет как дышит.
Я не отношусь к тем, кто вопит «Россия – для русских», но считаю, что государственные органы обязаны точно и поименно знать всех, кто пересёк нашу границу, и кто из них тут чем занимается, и где конкретно находится. Ситуация, когда миллионные массы мигрантов буквально растворяются на территории России, и никакие государственные службы не в состоянии сказать, где они находятся и чем занимаются, является абсолютно нетерпимой.
И совершенно непонятный либерализм судейских, когда мигранты, годами нелегально пребывающие в нашей стране, отделываются всего лишь штрафом в 5 000 рублей, является абсолютно недопустимым.
Любое нелегальное пребывание мигранта в России должно заканчиваться его депортацией.
А все, кто прибывает в нашу страну, должны чётко знать следующее:
– их обязанность – полное и абсолютное подчинение законам России;
– все свои кишлачные привычки, традиции и обычаи они оставляют за пределами России;
– за нарушение законов, за публичное пренебрежение и нарушение обычаев и общепринятых правил поведения, моральных норм, принятых в России – или уголовное преследование или депортация без права последующего въезда.
И самое главное – должна быть полностью парализована деятельность пресловутых диаспор, когда кишлачные абу-бандиты творят беспредел, потому что уверены, что диаспора всё порешает с «правоохранителями», чиновниками и судейскими. И что там, в «правоохранителях» и чиновниках, уже достаточно их бывших соотечественников, которые отнюдь не считают служение России своим долгом, а своё настоящее предназначение видят исключительно во всемерной помощи землякам и их защите от российских законов. Потому что, даже находясь на госслужбе в нашей стране, они не Россию, а страну своего происхождения продолжают считать родной землёй, в интересах которой они исключительно и должны, и продолжают тут действовать, но никак не в интересах Российской Федерации.
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