Российские военные ударили по лодкам на Днепре, сорвав попытки ВСУ десантироваться на левый берег

1
Российские военные ударили по лодкам на Днепре, сорвав попытки ВСУ десантироваться на левый берег

Подразделения беспилотных летательных аппаратов морских пехотинцев Черноморского флота РФ демонстрируют высокую эффективность на Херсонском направлении в зоне проведения СВО. Российские военные ударили сегодня по лодкам противника на Днепре, сорвав попытки ВСУ десантироваться на левый берег.

Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Сначала из Минобороны пришло сообщение о пяти потопленных украинских лодках, уничтоженных нашими дронами и артиллерией. Часть плавсредств была отправлена на дно Днепра у берега во время погрузки, а часть – будучи уже в пути и направляясь к левому берегу реки.

Спустя несколько часов появилось сообщение о еще одной лодке, уничтоженной морпехами при помощи FPV-дрона. Операторы разведывательных БПЛА обнаружили ее на правом берегу Днепра. На уничтожение лодки противника направили FPV-дрон. Один оператор вел беспилотник к цели, а другой производил корректировку. Он обеспечил точное наведение на цель и зафиксировал ее поражение. Вражеский десант на лодке так и не добрался до левого берега.

Личный состав, технику и плавсредства противника российские морские пехотинцы уничтожают ежедневно, зачастую пользуясь для этого ударными беспилотными аппаратами.

После отвода российских войск из Херсона осенью 2022 года они располагаются на левом берегу Днепра, а ВСУ – на правом. С тех пор украинские военные не прекращают попыток форсировать реку, но в большинстве случаев результатом становятся потопленные лодки и катера с военнослужащими армии Украины.
  • Минобороны РФ
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Grag Best Ранг пользователя
    Grag Best
    +1
    Сегодня, 16:20
    Ничего не поделаешь, любят лохлы эвтаназию....

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»