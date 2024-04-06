Российские военные ударили по лодкам на Днепре, сорвав попытки ВСУ десантироваться на левый берег
Подразделения беспилотных летательных аппаратов морских пехотинцев Черноморского флота РФ демонстрируют высокую эффективность на Херсонском направлении в зоне проведения СВО. Российские военные ударили сегодня по лодкам противника на Днепре, сорвав попытки ВСУ десантироваться на левый берег.
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Сначала из Минобороны пришло сообщение о пяти потопленных украинских лодках, уничтоженных нашими дронами и артиллерией. Часть плавсредств была отправлена на дно Днепра у берега во время погрузки, а часть – будучи уже в пути и направляясь к левому берегу реки.
Спустя несколько часов появилось сообщение о еще одной лодке, уничтоженной морпехами при помощи FPV-дрона. Операторы разведывательных БПЛА обнаружили ее на правом берегу Днепра. На уничтожение лодки противника направили FPV-дрон. Один оператор вел беспилотник к цели, а другой производил корректировку. Он обеспечил точное наведение на цель и зафиксировал ее поражение. Вражеский десант на лодке так и не добрался до левого берега.
Личный состав, технику и плавсредства противника российские морские пехотинцы уничтожают ежедневно, зачастую пользуясь для этого ударными беспилотными аппаратами.
После отвода российских войск из Херсона осенью 2022 года они располагаются на левом берегу Днепра, а ВСУ – на правом. С тех пор украинские военные не прекращают попыток форсировать реку, но в большинстве случаев результатом становятся потопленные лодки и катера с военнослужащими армии Украины.
- Минобороны РФ
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