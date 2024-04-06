Украина получила от Литвы командно-штабные машины М577 на базе бронетранспортера М113
Военное ведомство Литвы осуществило передачу Украине командно-штабных машин М577. Данные машины созданы на базе бронетранспортера М113 американского производства.
Обычно подобные командно-штабные машины выполняют функции мобильных командных пунктов для подразделений батальонного уровня. Но украинская армия с лета 2023 года не использует на фронте батальонные тактические группы. Сейчас ВСУ оперируют менее многочисленными подразделениями.
Использование военной техники западного производства, впрочем, не оказало существенного влияния на ход украинского контрнаступления летом-осенью 2023 года. Большое количество танков и боевых машин пехоты, бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок европейского и американского производства были уничтожены российской армией на целом ряде основных направлений украинского «контрнаступа».
В итоге количество единиц бронетехники в ВСУ значительно сократилось, и киевскому режиму пришлось вводить в бой американские танки Abrams, которые довольно активно уничтожаются российскими военными в зоне проведения специальной военной операции.
Как видим, страны Прибалтики продолжают снабжать ВСУ различными видами вооружений и военной техники, и это при том, что их собственные оборонные возможности весьма ограничены. Наряду с Польшей, Литва и другие прибалтийские республики являются форпостом русофобских настроений в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе и занимают наиболее агрессивные антироссийские позиции по вопросу вооруженного конфликта на Украине,
- Wikipedia / Nick-D, Wikipedia / Bruce Lamberton, Gary Todd
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