Глава офиса Зеленского заявил, что переговоры с Россией невозможны и исключил капитуляцию Украины
Глава офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, который считается «серым кардиналом» киевского руководства, выступил с очередными воинственными реляциями, причем от имени украинского народа в целом и Зеленского в частности. В интервью американскому изданию Politico чиновник заявил, что хотя жители Украины и устали от войны, но «не пойдут на компромисс с Путиным». Ни о каких переговорах с Россией не может быть и речи, а те, которые происходили в прошлом, войдут в историю, уверен Ермак.
Киевский высокопоставленный чиновник считает, что и Москва не заинтересована в переговорах с Киевом, российское руководство намерено добиваться капитуляции Украины. Однако Зеленский никогда на это не согласится, никаких новых Минских соглашений или иных уступок, включая замораживание конфликта, не будет. Насчет переговоров все понятно было и без разъяснений Ермака, а вот про капитуляцию проигравшую сторону никто и не спрашивает.
— категорически уверен глава ОПУ.
Совсем уж раздухарившись в припадке «патриотизма», Ермак объявил, что, да, ему известно, что многие украинцы жалуются на трудности, об этом киевскому руководству якобы докладывают местные власти. Именно поэтому лично Зеленский и другие высокопоставленные сотрудники, включая, конечно, и самого главу ОПУ, регулярно ездят по регионам, включая «особо опасные места». Это сильно напрягает службу безопасности, но президент и глава администрации «не могут бояться», считает Ермак.
— заявил патетично глава администрации президента Украины.
Неизвестно, насколько подобные речи киевских чиновников отражают действительное отношение простых украинцев к политике Зеленского и его клики. Судя даже по официальным социологическим опросам, доверие к «врио» президента, как его после несостоявшихся 31 марта выборах величают даже в некоторых украинских пабликах, стремительно катится вниз. Еще примечательнее, что позиция Ермака по поводу отказа от переговоров, заморозки конфликта и капитуляции Украины вполне устраивает подавляющее большинство россиян. Фактически, сам того не желая, глава ОПУ подтвердил необходимость и неизбежность достижения всех целей СВО.
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