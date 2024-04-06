Глава офиса Зеленского заявил, что переговоры с Россией невозможны и исключил капитуляцию Украины

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Глава офиса Зеленского заявил, что переговоры с Россией невозможны и исключил капитуляцию Украины

Глава офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, который считается «серым кардиналом» киевского руководства, выступил с очередными воинственными реляциями, причем от имени украинского народа в целом и Зеленского в частности. В интервью американскому изданию Politico чиновник заявил, что хотя жители Украины и устали от войны, но «не пойдут на компромисс с Путиным». Ни о каких переговорах с Россией не может быть и речи, а те, которые происходили в прошлом, войдут в историю, уверен Ермак.

Киевский высокопоставленный чиновник считает, что и Москва не заинтересована в переговорах с Киевом, российское руководство намерено добиваться капитуляции Украины. Однако Зеленский никогда на это не согласится, никаких новых Минских соглашений или иных уступок, включая замораживание конфликта, не будет. Насчет переговоров все понятно было и без разъяснений Ермака, а вот про капитуляцию проигравшую сторону никто и не спрашивает.



Люди могут сказать, что они устали, но если вы спросите их, хотят ли они пойти на компромисс с Россией, они решительно скажут «нет»

— категорически уверен глава ОПУ.

Совсем уж раздухарившись в припадке «патриотизма», Ермак объявил, что, да, ему известно, что многие украинцы жалуются на трудности, об этом киевскому руководству якобы докладывают местные власти. Именно поэтому лично Зеленский и другие высокопоставленные сотрудники, включая, конечно, и самого главу ОПУ, регулярно ездят по регионам, включая «особо опасные места». Это сильно напрягает службу безопасности, но президент и глава администрации «не могут бояться», считает Ермак.

Главная цель — чтобы Украина победила, и мы говорим людям: «Твое имя будет в учебниках истории»

— заявил патетично глава администрации президента Украины.

Неизвестно, насколько подобные речи киевских чиновников отражают действительное отношение простых украинцев к политике Зеленского и его клики. Судя даже по официальным социологическим опросам, доверие к «врио» президента, как его после несостоявшихся 31 марта выборах величают даже в некоторых украинских пабликах, стремительно катится вниз. Еще примечательнее, что позиция Ермака по поводу отказа от переговоров, заморозки конфликта и капитуляции Украины вполне устраивает подавляющее большинство россиян. Фактически, сам того не желая, глава ОПУ подтвердил необходимость и неизбежность достижения всех целей СВО.
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    50 комментариев
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +7
      Сегодня, 17:12
      Главная цель — чтобы Украина победила, и мы говорим людям: «Твое имя будет в учебниках истории»
      Обязательно будет вписано черными буквами , но только в историю России. Окраины в это время уже не будет!!!
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +6
        Сегодня, 17:39
        Дорого же они нам обходятся.Ермак и Зеленский долго нам ещё нервы трепать будут?Может лучше поступить с ними как с террористами согласно букве закона.Следы заказа на терракт в Крокусе ведут на Украину.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 17:49
          Может лучше поступить с ними как с террористами согласно букве закона
          Я удивляюсь, почему с ними так не поступили до сих пор?
          1. Ilya-spb Ранг пользователя
            Ilya-spb
            +1
            Сегодня, 18:28
            Я думаю, ждут 21 мая. Зеленский станет нелегитимен, и его грохнут.

            Но зачем ждать так долго? Еще год назад откинжалили бы его...
            1. Андрей Дибров Ранг пользователя
              Андрей Дибров
              0
              Сегодня, 18:57
              Потому год назад и панцирили по крышам ))
              Очевидно, в ответку будет такое же "нелегитимное" в кремле.
        2. sifgame Ранг пользователя
          sifgame
          0
          Сегодня, 18:27
          Нельзя, начальник обещал бандиту еврею не трогать клоуна убийцу еврея. А начальник слово держит. Два года жду сакраментальное " мочить в сортирах"
        3. Андрей Дибров Ранг пользователя
          Андрей Дибров
          -1
          Сегодня, 18:43
          Не в ермаках дело. Шутки шутками, но нас послали. И не только хо-хлы. И небезосновательно.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 17:50
        Самое главная и хорошая для нас новость что Ермак подтвердил, что переговоры с ними невозможны, а дальше уж всё зависит от нас... По любому нужно всё доводить до капитуляции Украины, а иначе эти не братья нас и дальше будут на войну провоцировать и это никогда не закончится...
      3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +4
        Сегодня, 17:52
        Насчет учебников- не уверен... Скажу проще: Украинец,твое имя будет- на табличке- на кладбище".
        1. ANB Ранг пользователя
          ANB
          +3
          Сегодня, 18:20
          . Украинец,твое имя будет- на табличке- на кладбище".

          Далеко не факт. Вероятность валятся где-то и числиться пропавшим много выше.
          1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            0
            Сегодня, 19:14
            Вполне возможный вариант.. Стоимость замка надо,отрабатывать. Если " великим украм" до сих пор это,не понятно,то мне их- не жаль. Ду#аков- не жалеют.
      4. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +3
        Сегодня, 18:15
        ...Главная цель — чтобы Украина победила, и мы говорим людям: «Твое имя будет в учебниках истории»...

        К окончанию СВО количество имён "великих укров", положивших за киевским режим жизнь, может быть таким, что учебник истории превратится в собрание сочинений из десятков или сотен томов, если конечно такая страна как Украина сохранится и будет кому писать учебники.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 17:12
      «Российское руководство намерено добиваться капитуляции Украины. Однако Зеленский никогда на это не согласится» —

      — На Зеленском свет клином не сошёлся ...
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -2
      Сегодня, 17:14
      Такое впечатление что нам исподволь навязывают мнение о необходимости переговоров с всуками!Кому-то нужен "мир",и неважно что наши города такие как Белгород и Брянск скоро станут руинами,а новостарый президент страны этого в упор не замечает!Таких явно заказных властью статеек о мире и переговорах стало ужасно много!Боюсь,что сепаратные переговоришки вовсю идут за спиной страны!Поэтому и не идут войска в Сумы и Чернигов,ибо по критерию" верховного"это ук-роина,а обстрелы наших городов-"придётся потерпеть "!
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 17:19
        Бережливый hi, нужен ну очень не бедным людям, причем они очень сильно этого добиваются.
      2. tihonmarine Ранг пользователя
        tihonmarine
        +2
        Сегодня, 17:33
        Цитата: Бережливый
        Боюсь,что сепаратные переговоришки вовсю идут за спиной страны!

        Один Гома Абгамович, чего стоит !
      3. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 17:36
        неважно что наши города такие как Белгород и Брянск скоро станут руинами,

        Бережливый, hi почему всегда за Белгород переживаете? Тут на ваш регион проживания, много беспилотников заходило, вы что - то не писали об этом или я упустил?
      4. болгарин Ранг пользователя
        болгарин
        +1
        Сегодня, 17:45
        Как вы ЦИПСОшники задрали. Все бегом на передовую и не забудьте свои адреса, явки и пароли вместе с чистосердечным признанием в ФСБ, может учтут как смягчающие обстоятельства.
    4. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +3
      Сегодня, 17:16
      Тех кто не сдаётся уничтожают, пан Ермак.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:21
        Иезекиль 25-17 hi, в том то и дело что этих почему-то не уничтожают, даже когда они на линию приезжают.
        1. БМП-2 Ранг пользователя
          БМП-2
          0
          Сегодня, 18:17
          Ну так эти редиски уже давно сдались западным кураторам, и теперь любое проявление насилия по отношению к ним, западной "общественностью" и "партнёрами" будет расценено как "жестокое обращение с пленными"! laughing
    5. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +4
      Сегодня, 17:18
      капитуляция Украины вполне устраивает подавляющее большинство россиян.
      Тут даже и комментировать не чего, я с ним согласен laughing laughing laughing
    6. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +2
      Сегодня, 17:29
      Врио главы офиса врио президента самолежной усраины. Круто!
      А они как врио и так ни на что не уполномочены. Какие переговоры? С кем?
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 17:34
        А. Эверт hi, а вы думаете там это кого-то волнует, что Зеленский и вся его комманда стали ВРИО?
        1. А. Эверт Ранг пользователя
          А. Эверт
          +1
          Сегодня, 18:01
          Не думаю, а уверен, что им нас... ть.
    7. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 17:31
      Глава офиса Зеленского заявил, что переговоры с Россией невозможны и исключил капитуляцию Украины

      С капитуляцией у них оставался шанс остаться хоть с дорожным знаком "украина" на въезде, правда только со стороны Запада. А раз нет капитуляции - нет разговора, областями пойдут в состав РФ!
    8. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 17:31
      laughing Хорахорится, а самого лыжи уже намазаны. Видать точно надеятся, что лягушатники высадятся где то в Рени под дымом учений на Дунае.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:37
        Фаталист hi, конечно и тропки на Запад вся эта компания протоптала и держит в рабочем состоянии, они не хотят как Янукович по полям, по полям и молиться чтоб не кинули.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 17:43
          Ропот55, hi . Да уж, Янека вывезли наши спецы филигранно. А эти, да всё у них норм за бугром: семьи, недвижимость, счета. Нам бы не упустить грохнуть их, пока они не улизнули. Это ж упыри, сколько нашей кровушки попили, столько ж свой народ замордовали.
          Кстати, военкоры пишут, что застенках местного гестапо около 8.5 тысяч людей, сочувствующих и помогавшим нашим войскам. А сколько уже никогда не увидят Божий свет?
    9. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 17:31
      Ни о каких переговорах с Россией не может быть и речи, а те, которые происходили в прошлом, войдут в историю, уверен Ермак.
      Бред "сивой кобылы", в историю не попадает.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 17:38
        tihonmarine hi, так то для внутреннего пользователя, мол воля наша не сгибаема, а дух тверд, как только получат приказ так и за стол сядут и под стол залезут.
        1. tihonmarine Ранг пользователя
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 17:44
          Цитата: Ропот 55
          так то для внутреннего пользователя, мол воля наша не сгибаема, а дух тверд

          Так все укропские СМИ, только и пишут для укров, чтобы те не думали, что "зрада" величиной с большую попу пришла в незалежалую.
    10. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 17:38
      Главная цель — чтобы Украина победила, и мы говорим людям: «Твое имя будет в учебниках истории

      Зря он так говорит. Не знаю как наша власть решит. Но я бы захоронения всуков перепахал бы... Что бы и воспоминаний о них не было...когда освободим нашу землю.
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        +1
        Сегодня, 18:33
        Нет! Огромные общественные уборные!!! С надписями на русском языке!
    11. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 17:45
      А им и невыгодно капитулировать. Зачем? Если капитулируют -- Запад прекратит или сильно уменьшит финансирование. Я б тоже не капитулировал. Если что, всегда можно свалить на Запад. Поэтому "До последнего украинца!"
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 17:51
      Ну и ладненько-пора и без переговоров мочить Хохлорейх, чтоб воспоминаний, о нем, не осталось
    13. vet Ранг пользователя
      vet
      0
      Сегодня, 17:53
      Да, учитывая скорость продвижения и готовность нацистов пожертвовать всеми украинцев до единого, этот "геморрой" СВО останется нашим детям, если не внукам.
      1. spectr Ранг пользователя
        spectr
        0
        Сегодня, 18:10
        Такой способ не быстрый, но тоже работает. Вроде на территории Австрии изначально жили славянские народности. Тевтонский орден их вырезал под чистую и заселил эту территорию заново.
    14. spectr Ранг пользователя
      spectr
      0
      Сегодня, 18:05
      Пошла игра на нервах и похоже какая-то многоходовка, где два крайних варианта поражение России и раздел Украины.
    15. tkoh
      tkoh
      +1
      Сегодня, 18:15
      Сворачивать уже пора это мероприятие. Надоело. Хочется жить, а не думать объявят или нет вторую волну
    16. Sasha1979 Ранг пользователя
      Sasha1979
      0
      Сегодня, 18:27
      "Глава офиса Зеленского заявил, что переговоры с Россией невозможны и исключил капитуляцию Украины". Раз исключил - значит, капитуляция будет.
    17. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 18:29
      Насчет переговоров все понятно было и без разъяснений Ермака, а вот про капитуляцию проигравшую сторону никто и не спрашивает.
      - гитлера про капитуляцию тоже никто не спрашивал - опыт работы имеется!
    18. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      +1
      Сегодня, 18:30
      Уже вписано и пишется на всех кладбищах бандерштата!
    19. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 18:30
      Коль прозвучало: "КАПИТУЛЯЦИЯ" , то о ней уже говорят. Пока в стадии отрицания... Пока..
    20. avdkrd Ранг пользователя
      avdkrd
      0
      Сегодня, 18:49
      Конечно они будут в истории. Отрицательные примеры нужны для полноты картины.
    21. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 19:02
      Возникает вопрос - почему нет попыток убить это украинскон руководсво?
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 19:10
        а можете пояснить в чем смысл убийства клоуна?!
        ВСУ прекратит сопротивление?
        запад прекратит помощь?
        какая цель в конкретном убийстве зеленского?
    22. Иван Иванов_36 Ранг пользователя
      Иван Иванов_36
      0
      Сегодня, 19:04
      Ну и чудненько. Зеленский с Ермаком делают для России больше, чем Путин и компания, которые уже в Стамбуле готовы были идти на уступки. Не факт, что и сейчас не готовы.
    23. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 19:09
      никаких новых Минских соглашений
      дай-то Бог!!!
    24. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 19:11
      Подождём май месяц. Может быть, верховный пересмотрит свои обещания, т.к наркоман сложит свои полномочия. Не ликвидировать, вроде только к президенту относится. Нет должности, нет обещания. Просто мужик с кокаином. request

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