Президент России подписал закон, гарантирующий сохранение рабочего места вдовам погибших участников СВО

Российские власти продолжают принимать меры для поддержки участников специальной военной операции и их семей. В этом направлении уже сделано немало.А сегодня президентом Владимиром Путиным был подписан закон, касающийся работающих вдов погибших участников СВО.Суть закона состоит в том, что в течение года с момента смерти участника СВО работодатель не имеет права увольнять с работы его супругу. При этом оговариваются в нормативном документе и исключения. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, под этот закон не подпадают вдовы, которые неоднократно грубо нарушали трудовую дисциплину, а также те, кто заключил новый брак.Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы в сентябре прошлого года, а 2 апреля текущего года нижняя палата российского парламента приняла этот документ в третьем чтении.Володин напомним, что до принятия закона был ряд и других категорий женщин, увольнять которых запрещалось, например, те, кто воспитывает ребенка в возрасте до 3 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.Помимо вышеупомянутого закона, Владимир Путин подписал ещё один закон в поддержку участников СВО, согласно которому с них списываются начисленные в период кредитных каникул проценты по потребительским кредитам.

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