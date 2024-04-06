Президент России подписал закон, гарантирующий сохранение рабочего места вдовам погибших участников СВО

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Президент России подписал закон, гарантирующий сохранение рабочего места вдовам погибших участников СВО

Российские власти продолжают принимать меры для поддержки участников специальной военной операции и их семей. В этом направлении уже сделано немало.

А сегодня президентом Владимиром Путиным был подписан закон, касающийся работающих вдов погибших участников СВО.



Суть закона состоит в том, что в течение года с момента смерти участника СВО работодатель не имеет права увольнять с работы его супругу. При этом оговариваются в нормативном документе и исключения. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, под этот закон не подпадают вдовы, которые неоднократно грубо нарушали трудовую дисциплину, а также те, кто заключил новый брак.

Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы в сентябре прошлого года, а 2 апреля текущего года нижняя палата российского парламента приняла этот документ в третьем чтении.

Володин напомним, что до принятия закона был ряд и других категорий женщин, увольнять которых запрещалось, например, те, кто воспитывает ребенка в возрасте до 3 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Помимо вышеупомянутого закона, Владимир Путин подписал ещё один закон в поддержку участников СВО, согласно которому с них списываются начисленные в период кредитных каникул проценты по потребительским кредитам.
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22 комментария
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:59
    Странный закон-т.е. возьмет работодатель на работу такую и она может ни хрена не делать-и его посылать-и ее не уволишь?
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +9
      Сегодня, 17:03
      Совершенно популисткий закон- никто вдову и так не уволит, если не нарушает производственную дисциплину.
      1. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 17:50
        Работодатель не имеет права со дня гибели. в течении года. Вчитайтесь всего лишь год. А ведь большинство вчитываться не будут., поверят, что якобы о них заботятся.
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +3
      Сегодня, 17:10
      Странный закон-т.е. возьмет работодатель на работу такую и она может ни хрена не делать-и его посылать-и ее не уволишь?

      Для тех кто в "бронепоезде"...
      По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, под этот закон не подпадают вдовы, которые неоднократно грубо нарушали трудовую дисциплину
      1. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        0
        Сегодня, 17:44
        Для тех кого в бронепоезд не пустили-так "нарушали"-это ранее-а те кто ранее не нарушал-стало быть могут?-и что значит "грубо нарушить"?-как хочешь-так и понимай
      2. vet Ранг пользователя
        vet
        +2
        Сегодня, 17:56
        под этот закон не подпадают вдовы, которые неоднократно грубо нарушали трудовую дисциплину


        А если она очень дисциплинированна, но совершенно некомпетентна и не справляется со своими обязанностями? Но сидит на работе от звонка до звонка и изображает какую-то деятельность.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 18:01
          А если она очень дисциплинированна, но совершенно некомпетентна и не справляется со своими обязанностями

          Брали зачем тогда на работу? Головой надо думать. А так, в крайнем случае потерпеть можно год...
      3. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 18:36
        По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, под этот закон не подпадают вдовы, которые неоднократно грубо нарушали трудовую дисциплину

        Для тех, кто вдоль ж/д полотна бредет...
        Объясните нам, зачем грубых нарушительниц трудовой дисциплины каким-то специальным законом защищать? Получается теперь по закону такая категория вдов может себе все позволять?
        Или может мы еще какой-то глубоко спрятанной причины не знаем?
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          -1
          Сегодня, 18:48
          Объясните нам, зачем грубых нарушительниц трудовой дисциплины каким-то специальным законом защищать?

          Для тех кто пытается накинуть дерьмо на вентилятор, где вы это увидели?
          1. alystan Ранг пользователя
            alystan
            -1
            Сегодня, 18:53
            Прошу извинить мою невнимательность.
    3. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +4
      Сегодня, 17:15
      Цитата: костя1
      Странный закон-т.е. возьмет работодатель на работу такую и она может ни хрена не делать-и его посылать-и ее не уволишь?

      Ну в законе же ясно сказано
      под этот закон не подпадают вдовы, которые неоднократно грубо нарушали трудовую дисциплину,
      Просто вопрос может возникнуть, что и как работодатель понимает под нарушением трудовой дисциплины. Одно дело когда она косячит, и совсем другое когда косячит работодатель.. Это если коротко...
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +6
        Сегодня, 17:25
        Как показывает долгий жизненный опыт - если работодатель захочет от кого-то избавиться - он таки от него избавится. Не так, так этак. Найдёт причину, без вариантов. И никто с этим ничего сделать не сможет..

        Так что - как и всегда, закон полное фуфло. К жизни - отношения не имеющий ни малейшего. Вот что значит - люди давным-давно забыли, если вообще знали, что такое работать на дядю при капитализме...
      2. tihonmarine Ранг пользователя
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 17:25
        Цитата: Fitter65
        Одно дело когда она косячит, и совсем другое когда косячит работодатель..

        Сокращение кадров, замена работников работодателем, негативное отношение работника к вдове, желание интимной связи, при этом законе не будут применены к вдовам.
    4. Не_боец Ранг пользователя
      Не_боец
      0
      Сегодня, 17:48
      Как говорят в некоторых организациях, "докопаться можно и до телеграфного столба"
      Практически. Выход в интернет. В трудовом договоре обычно указывается что пользование интернетом только в служебных целях. Куда кто ходит нормальный сисадмин может отслеживать. Вот Вам первый выговор, за неправомерное использование сети интернет. За вторым выговором дело не станет, всегда можно что нибудь придумать. Вот и увольнение.
    5. Андрей Дибров Ранг пользователя
      Андрей Дибров
      +1
      Сегодня, 18:44
      Ну да.
      Если уборщицей - теперь до самой пенсии, без вариантов.
  2. ANB Ранг пользователя
    ANB
    +6
    Сегодня, 17:08
    И кому это нужно? При гибели мужа на СВО пусть выплатят довольствие хотя бы за 10 лет. И тогда вся эта суета, типа не увольнять, кредитные каникулы и прочие полумеры будут просто не нужны.
  3. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +16
    Сегодня, 17:09
    Как всегда по анекдоту:
    Заходит Путин в бар и широким жестом: Пива всем за счёт заведения!!

    Не очень понятно причём тут вообще работодатель. Если человек погиб на государевой службе - так казалось бы логичным чтоб государство вдову на свой кошт и взяло, нет?
    1. Андрей Дибров Ранг пользователя
      Андрей Дибров
      +1
      Сегодня, 18:53
      товарищ генерал, товарищ майор за вами уже выехал ...
  4. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +9
    Сегодня, 17:21
    А может Государство должно взять на себя обеспечение семьи погибшего участника СВО? А то у нас даже родственники террористов приезжают в Россию для оформления пенсии, при том ни дня не проработав не только в России, но и у себя в ауле. А коренному жителю России надо какие-то "балы" собирать для оформления пенсии.
  5. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    -1
    Сегодня, 17:28
    Путин подписал


    ▪️О запрете увольнять в течение года вдов участников войны;
    ▪️Об освобождении участников войны от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул;
    ▪️О запрете педофилам посещать места скопления детей;
    ▪️О беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома;
    ▪️О погребении на воинских кладбищах сотрудников Росгвардии, погибших при прохождении военной службы;
    ▪️Об ужесточении штрафов за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости;
    ▪️О штрафах до 500 тыс руб за самовольную замену внутридомового или внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов.
    1. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      +1
      Сегодня, 18:58
      Цитата: ximkim
      О штрафах до 500 тыс руб за самовольную замену внутридомового или внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов

      Ох-ху. Я несколько лет купил новую плиту и сам её поставил взамен старой и подключил. Потом проверяльщики никаких претензий к качеству подключения не предъявили. А теперь бы меня за это на 500 тысяч вздрючили. Бешеный принтер продолжает бесноваться.
  6. советник 2 уровня Ранг пользователя
    советник 2 уровня
    +3
    Сегодня, 18:43
    а зачем ее кто-то будет увольнять, если она нормально работает? не понятен смысл закона.. он просто "мертвый" со дня издания..

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