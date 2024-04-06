Дмитрий Медведев назвал организаторов и пособников исполнителей теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл»

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Дмитрий Медведев назвал организаторов и пособников исполнителей теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале обозначил круг организаторов и пособников кровавого теракта, совершенного 22 марта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» подмосковного города Красногорск. Для определения всех причастных к этому преступлению политик использовал терминологию уголовного права, что в данном случае вполне обоснованно.

Сегодня все однозначно с исполнителями теракта. Все они арестованы, с ними работают следователи. Причем уже сейчас понятно, что несмотря на их возможную принадлежность к запрещенным в РФ исламистским террористическим группировкам, ни один из четверых преступников не является религиозным фанатиком. В рамках уголовного права — это просто наемные убийцы, обученные стрелять и совершившие бесчеловечное злодеяние за небольшие деньги.



Они примитивные наёмные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье

— констатировал Медведев.

Несколько сложнее с организаторами. Именно для того, чтобы скрыть их следы и была придумана легенда с принадлежностью исполнителей к ИГИЛ*, на чем с первых дней хором настаивают на Западе. Причем исламистская террористическая организация ИГИЛ-К* сразу подтвердила свою причастность к организации преступления в Красногорске. Но на деле это ничего не значит, террористы делают так часто, дабы привлечь к себе внимание и добиться дополнительного финансирования от своих спонсоров.

На самом деле, ИГ* может быть причастна к этому теракту, но за их спиной в тени стоит кто-то еще, уверен политик. И уже не возникает сомнений, что истинным организатором являются киевские власти.

Это официальные лица нацистской «Украины». Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно. Они должны будут ответить или по закону, или иначе

— написал Медведев, добавив, что с террористами следует разобраться так, как делают во всем мире — жестко и без срока давности.

А вот круг пособников очень велик. В него входят те, кто давал исполнителям деньги, имущество, помогал с жильем и автотранспортом, учил стрелять и т. д. С ними все понятно, все они будут выявлены следователями и ответят по закону. Намного интереснее с иностранными пособниками, которых правильнее назвать международными спонсорами терроризма. Получается, продолжил Медведев, что к таковым относятся высшие должностные лица стран НАТО.

Взять, к примеру, президента Франции Макрона. Его заявления, а главное, фактическое содействие бандеровскому киевскому режиму и санкции на совершение им террористических деяний вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту в Красногорске. Именно поэтому «любитель устриц с шампанским» так испугался и теперь всеми силами сам и через своих подчиненных отрицает причастность Парижа к теракту. Очевидно, что и Макрон, и многие другие покровители украинских националистов из числа западных руководителей — спонсоры этого ужасного преступления.

Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России

— заключил зампред Совбеза РФ.

* Запрещенная в РФ террористическая организация
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    25 комментариев
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    1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      -4
      Сегодня, 17:45
      Не удивлюсь, если он станет вице-президентом.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 17:59
        Не удивлюсь, если он станет вице-президентом.

        У нас нет в РФ такого поста, да он как бы нам и не нужен... Есть премьер-министр и этого на какой то "форс - мажор" вполне достаточно... Да и не любят наши начальники рядом сильного (к Медведеву это не относится) зама иметь... А вдруг подсидит...??? Ну как бы шутка... feel
      2. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        +2
        Сегодня, 18:49
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Не удивлюсь, если он станет вице-президентом.

        В штаты что ли уедет? У них там есть такая должность. laughing
      3. МБРШБ Ранг пользователя
        МБРШБ
        0
        Сегодня, 19:03
        На самом деле, ИГ* может быть причастна к этому теракту, но за их спиной в тени стоит.... киевские власти.

        Типа, Зеля -- еще и "серый кардинал" ИГ?
    2. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +6
      Сегодня, 17:47
      Ну хорошо. Назвал. Просто замечательно. А - выводы из этого какие? Как собирается карать за содеянное всех заказчиков, что собирается сделать дабы навсегда отшибить у них поползновения делать подобное на нашей территории?
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +4
        Сегодня, 18:01
        Перестать миндальнтчать со "светлолицыми европейцами" коими мы их считаем со времён Романовых. Начать хотя бы постоянно ранять беспилотники над Чёрным морем и далее по списку.
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +5
        Сегодня, 18:23
        Цитата: paul3390
        что собирается сделать дабы навсегда отшибить у них поползновения делать подобное на нашей территории?

        Об этом не говорит даже САМ!!! Что вы хотите от послушного исполнителя?
      3. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        -1
        Сегодня, 18:51
        Цитата: paul3390
        Как собирается карать за содеянное всех заказчиков

        Нельзя говорить, чтобы не спугнуть. lol
      4. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 19:05
        Он много чего назвал,многиз порвал как тузик тряпку.Только на словах,языком.Было бы лучше,что бы молчал,да делал.Сносил бы утырков в Киеве,разбирался с мигрантами. А так,пустозвон
    3. kwwk Ранг пользователя
      kwwk
      -1
      Сегодня, 17:48
      Как-то Анатольич жестко насчет Макрона прошелся, хотя он вряд ли при делах, тут уши бритов торчат.
      1. boriz Ранг пользователя
        boriz
        +4
        Сегодня, 17:55
        Микрон изначально человек бритов.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +3
          Сегодня, 18:32
          Макарон человек международного финансового капитала. А бриты, вроде и с ними, а вроде и сами по себе.
          У Макарона много ниточек. Кто за какую дёрнул и не разглядишь.
      2. tihonmarine Ранг пользователя
        tihonmarine
        +4
        Сегодня, 17:58
        Цитата: kwwk
        Макрона прошелся, хотя он вряд ли при делах, тут уши бритов торчат.

        Поверьте, лягушачьи лапки, торчат рядом с ослиными ушами.
      3. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 18:03
        Мы у лягушатников четыре из пяти колоний забрали в Африке. Так что, очень похоже на подлую месть.
    4. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +7
      Сегодня, 17:49
      Народ очень надеется, что это не пустой базар. Мы жаждем мщения!!!
    5. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -3
      Сегодня, 17:53
      Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России

      Ну что тогда? Может обезоруживающий ядерный удар по Франции нанесём?
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:54
      Назвал организаторов-а доказательства то есть?-да и как назвал то-"официальные лица нацистской «Украины»"-а кто да кто-конкретно?
    7. Бюрер Ранг пользователя
      Бюрер
      +2
      Сегодня, 18:02
      "Для определения всех причастных к этому преступлению политик использовал терминологию уголовного права..."
      Редакция, вы это серьёзно???
    8. tkoh
      tkoh
      +2
      Сегодня, 18:10
      Что-то Медведев какой-то жёсткий и грозный стал. Айфон ему что-ли отключили?
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        -3
        Сегодня, 18:39
        tkoh
        Айфон ему что-ли отключили?

        Вы не правы. У лиц такого государственного уровня нет и не может быть Айфонов и др. смартфонов ин.сборки.
    9. fabrice68 Ранг пользователя
      fabrice68
      0
      Сегодня, 18:16
      Et meme si Macron n'est pour rien dans cet attentat, il est de toute façon "complice de crimes de guerre", puisque c'est lui qui décide de fournir des Caesar et des Scalp , qui ne servent qu'à tuer et bombarder des populations civiles, sans aucun objectif militaire. . il fournit les armes, et Kiev appuie sur la gachette.
    10. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 18:20
      ...с террористами следует разобраться так, как делают во всем мире — жестко и без срока давности...
      ...Получается, продолжил Медведев, что к таковым относятся высшие должностные лица стран НАТО.

      Именно поэтому я предлагал и предлагаю СБИВАТЬ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, передающие (способные передавать) разведданные для ВСУ, как пособников террористов.
    11. hohohol Ранг пользователя
      hohohol
      0
      Сегодня, 18:48
      Если будут 100% доказательства участия Украины в теракте, то можно смело объявлять Украину государством террористом. И надо это будет провести через все международные площадки. А вот после этого уже можно смело объявлять на весь мир, что государства участвовавшие в оказании помощи Украины являются пособниками террористов. Всё это провести через ООН, запротоколировать и вещать об этом повсеместно, включая Антарктиду, ежедневно. Хватит уже надеяться на улучшение отношений - их уже не будет, поэтому бить надо первыми, хватит уже щеки подставлять в надежде что у бьющего руки устанут, пора уже и самим со всего маха ногой в пах заехать.
      1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
        Медведев_Дмитрий
        +2
        Сегодня, 18:58
        Государством-террористом... А оплату транзита газа, как финансирование терроризма ? smile
    12. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      +5
      Сегодня, 18:48
      "Дмитрий Медведев назвал организаторов и пособников исполнителей теракта"
      А по факту, насколько следует из статьи, никого конкретно не назвал. Похоже, автор статьи немного приукрасил действительность, что бы привлечь внимание. Не надо так.

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