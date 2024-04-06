Дмитрий Медведев назвал организаторов и пособников исполнителей теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл»

Они примитивные наёмные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье

Это официальные лица нацистской «Украины». Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно. Они должны будут ответить или по закону, или иначе

Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале обозначил круг организаторов и пособников кровавого теракта, совершенного 22 марта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» подмосковного города Красногорск. Для определения всех причастных к этому преступлению политик использовал терминологию уголовного права, что в данном случае вполне обоснованно.Сегодня все однозначно с исполнителями теракта. Все они арестованы, с ними работают следователи. Причем уже сейчас понятно, что несмотря на их возможную принадлежность к запрещенным в РФ исламистским террористическим группировкам, ни один из четверых преступников не является религиозным фанатиком. В рамках уголовного права — это просто наемные убийцы, обученные стрелять и совершившие бесчеловечное злодеяние за небольшие деньги.— констатировал Медведев.Несколько сложнее с организаторами. Именно для того, чтобы скрыть их следы и была придумана легенда с принадлежностью исполнителей к ИГИЛ*, на чем с первых дней хором настаивают на Западе. Причем исламистская террористическая организация ИГИЛ-К* сразу подтвердила свою причастность к организации преступления в Красногорске. Но на деле это ничего не значит, террористы делают так часто, дабы привлечь к себе внимание и добиться дополнительного финансирования от своих спонсоров.На самом деле, ИГ* может быть причастна к этому теракту, но за их спиной в тени стоит кто-то еще, уверен политик. И уже не возникает сомнений, что истинным организатором являются киевские власти.— написал Медведев, добавив, что с террористами следует разобраться так, как делают во всем мире — жестко и без срока давности.А вот круг пособников очень велик. В него входят те, кто давал исполнителям деньги, имущество, помогал с жильем и автотранспортом, учил стрелять и т. д. С ними все понятно, все они будут выявлены следователями и ответят по закону. Намного интереснее с иностранными пособниками, которых правильнее назвать международными спонсорами терроризма. Получается, продолжил Медведев, что к таковым относятся высшие должностные лица стран НАТО.Взять, к примеру, президента Франции Макрона. Его заявления, а главное, фактическое содействие бандеровскому киевскому режиму и санкции на совершение им террористических деяний вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту в Красногорске. Именно поэтому «любитель устриц с шампанским» так испугался и теперь всеми силами сам и через своих подчиненных отрицает причастность Парижа к теракту. Очевидно, что и Макрон, и многие другие покровители украинских националистов из числа западных руководителей — спонсоры этого ужасного преступления.— заключил зампред Совбеза РФ.* Запрещенная в РФ террористическая организация