Немецкий патрульный самолёт подавал сигнал тревоги неподалёку от границ Калининградской области

Немецкие СМИ подтверждают информацию о том, что самолёт ВВС Германии подал сигнал тревоги в небе над Балтийским морем. Произошло это неподалёку от воздушного пространства Российской Федерации на Калининградском направлении.Речь идёт о патрульном самолёте Lockheed P-3 Orion, который двигался в направлении границ Калининградской области с базы Нордхольц. Это крупная военно-морская база ФРГ, расположенная на территории федеральной земли Нижняя Саксония. P-3 Orion входит в состав 5-го авиакрыла ВМС Германии, в арсенале которого имеются и противолодочные вертолёты WS-61 Sea King.В момент подачи сигнала тревоги немецкий военный борт начал резко менять курс и двигаться в направлении аэродрома, с которого и поднимался в воздух.По последним сведениям, инцидент имел место в ночное время суток. Патрульный самолёт немецких ВМС совершил аварийную посадку. Сколько человек было на его борту и какие конкретные проблемы могли привести к тому, что экипаж был вынужден подавать тревожный сигнал, не сообщается.В командовании ВМС Германии говорят о том, что самолёт направлен на проведение технических работ.Напомним, что ранее натовские военные жаловались якобы на высокую активность российских РЭБ в районе Калининградской области. При этом в том же германском командовании не говорят о том, для чего патрульному самолёту понадобилось приближаться к российским границам.

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