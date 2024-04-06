Немецкий патрульный самолёт подавал сигнал тревоги неподалёку от границ Калининградской области

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Немецкий патрульный самолёт подавал сигнал тревоги неподалёку от границ Калининградской области

Немецкие СМИ подтверждают информацию о том, что самолёт ВВС Германии подал сигнал тревоги в небе над Балтийским морем. Произошло это неподалёку от воздушного пространства Российской Федерации на Калининградском направлении.

Речь идёт о патрульном самолёте Lockheed P-3 Orion, который двигался в направлении границ Калининградской области с базы Нордхольц. Это крупная военно-морская база ФРГ, расположенная на территории федеральной земли Нижняя Саксония. P-3 Orion входит в состав 5-го авиакрыла ВМС Германии, в арсенале которого имеются и противолодочные вертолёты WS-61 Sea King.



В момент подачи сигнала тревоги немецкий военный борт начал резко менять курс и двигаться в направлении аэродрома, с которого и поднимался в воздух.

По последним сведениям, инцидент имел место в ночное время суток. Патрульный самолёт немецких ВМС совершил аварийную посадку. Сколько человек было на его борту и какие конкретные проблемы могли привести к тому, что экипаж был вынужден подавать тревожный сигнал, не сообщается.

В командовании ВМС Германии говорят о том, что самолёт направлен на проведение технических работ.

Напомним, что ранее натовские военные жаловались якобы на высокую активность российских РЭБ в районе Калининградской области. При этом в том же германском командовании не говорят о том, для чего патрульному самолёту понадобилось приближаться к российским границам.
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    14 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +13
      Сегодня, 17:57
      Жаль, не уронили. ( Короткий коммент)
    2. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +7
      Сегодня, 18:03
      Пора фрицам запомнить, что Калининград это Россия, а не Фатерлянд, могут и по морде надавать, как в 1945 году им рожи чистили в Кёниге мой отец и его брат.
      1. SEVERIN Ранг пользователя
        SEVERIN
        +6
        Сегодня, 18:21
        У меня дед Кенигсберг штурмовал!
      2. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 19:09
        Цитата: tihonmarine
        Пора фрицам запомнить, что Калининград это Россия, а не Фатерлянд

        И пусть качают права полякам, которые хотят с них денег и которые забыли сколько им от Германии земель "упало" !
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 18:04
      Забить сигнал "СОС"-не догадались? tongue
      1. tihonmarine Ранг пользователя
        tihonmarine
        -1
        Сегодня, 18:05
        Цитата: костя1
        Забить сигнал "СОС"-не догадались?

        Такого сигнала давно уже нет.
        1. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          0
          Сегодня, 19:11
          Цитата: tihonmarine
          Такого сигнала давно уже нет.

          А куда он делся?
          Ти-ти-ти Таа-таа-таа Ти-ти-ти(... --- ...)
          Мэй Дэй - это только голосом!
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        0
        Сегодня, 18:28
        В момент подачи сигнала тревоги немецкий военный борт начал резко менять курс и двигаться в направлении аэродрома

        Возможно, просто решили сыграть на обострение обстановки, якобы ДСы подсветили, хотя это сомнительно. Скорее всего, какая-то неисправность, отказ оборудования.
    4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +4
      Сегодня, 18:04
      Жаль, что не зданулся...Нечего лезть, куда не надо ушлепки, блин!
    5. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      +3
      Сегодня, 18:20
      Молодцы наши! Хорошая штука РЭБ - приземлили басурмана без единого выстрела!
    6. Fachmann Ранг пользователя
      Fachmann
      0
      Сегодня, 18:28
      Смотрю я на фото анфас,- ну 100% Ил-18.
      Глянуть бы в профиль...
    7. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +2
      Сегодня, 18:34
      Чистой водый провокация!
      Сейчас такие фокусы будут по несколько раз на дню. Потом сами грохнутся и заорут, что их сбили. Есть в этом нечто от 1941 года. Может, конечно, излишне пафосно сказано, но пишу, что чувствую. Начался период приграничных провокация, дальше будут изображать, что их обстреливают.
    8. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 18:37
      Напомним, что ранее натовские военные жаловались якобы на высокую активность российских РЭБ в районе Калининградской области.

      Тут в Интернете и в СМИ уже проскакивали предположения, что Запад пока не вкусил по полной «запретного плода» в виде российских систем РЭБ. Время не пришло. А пробные попытки ведутся достаточно часто...
      * * *
      Вот бы к этим системам добавить какую-нибудь модулированную частоту, вызывающую острый приступ диареи...И будет, как в той песне:
      Мальбрук в поход собрался,
      Наелся кислых щей,
      В походе об*****ся,
      И умер в тот же день.
    9. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 19:12
      жаль что долетел до базы, по мне чем больше побьется этих натовцев, тем спокойнее жить будет

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