У берегов Румынии обнаружен «неопознанный» безэкипажный катер с боевой частью от противокорабельной ракеты советского образца

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У берегов Румынии обнаружен «неопознанный» безэкипажный катер с боевой частью от противокорабельной ракеты советского образца

К берегам Румынии волнами прибило «неопознанный» безэкипажный катер. Румынская пресса сообщает о том, что катер был обнаружен в перевёрнутом состоянии. Для его изучения к месту обнаружения прибыла группа военнослужащих румынских ВМС.

Румынские репортёры сообщают о том, что «перевёртыш» был отбуксирован к берегу. Далее следует обращающая на себя особое внимание ремарка:



Катер, вероятно, был начинён взрывчаткой.

Однако к настоящему моменту в Минобороны Румынии о смертоносной начинке катера официально не сообщается.

Издание Defense Romania:

Предположительно, это украинский морской дрон.

Румынские эксперты высказывают версии о том, как он мог оказаться у берегов Румынии. Одна из версии гласит, что безэкипажный катер мог сбиться с курса или же у него закончилось топливо при выполнении одной из украинских операций против объектов России, и дрон перешёл в режим свободного плавания.

Также указывается на то, что на борту этого катера находилась боевая часть ракеты П-15 «Термит». Это ракета советского образца 1950-х годов разработки. Опять же, Минобороны Румынии эту информацию пока оставляет без комментариев. Хотя уже очевидно, что, как и в случае с морскими минами, которыми ВСУ блокировали возможность вхождения в порт Одессы и которые потом сорвало штормами, морские дроны украинского режима несут значительную опасность для всех черноморских держав.
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    2 комментария
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    1. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      +1
      Сегодня, 19:05
      Румыны "постеснялись" признаться что она украинская?
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 19:10
        Дождались румыны "ПОДАРОЧКА" от Укрорейха Зеленского!
        То ли ещё будет?!

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