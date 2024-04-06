Ростовские власти опровергают заявление ГУР Украины об атаке на нефтепровод в районе города Азов

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Ростовские власти опровергают заявление ГУР Украины об атаке на нефтепровод в районе города Азов

Находит своё продолжение история с заявлением официальных лиц главного управления разведки Украины о причастности к атаке на нефтепровод в Ростовской области. Напомним, что ранее ГУР взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода в районе города Азов, сделав соответствующую публикацию на сайте. Это заявление теперь комментируют региональные власти.

Представитель властей Ростовской области Юлия Насулина назвала заявление ГУР Украины фейковой информацией.

В комментарии РИА Новости она заявила, что данные о якобы ударе по нефтепроводу в Ростовской области не подтвердились.

Напомним, что ранее между ГУР Украины и СБУ обозначилось даже своеобразное словесное соперничество на предмет того, кто именно готовил и проводил операцию по атаке на объекты в Татарстане. Напомним, что на неделе туда впервые долетели украинские дроны. В конечном итоге в Киеве решили объявить, что это была «совместная операция двух этих ведомств». Сам факт участия СБУ и ГУР в беспилотной атаке может говорить о том, что как минимум координация ударов могла осуществляться не только с территории Украины. Без помощи со стороны натовских разведок «расчёт» траектории такого полёта (если дроны действительно преодолели около 1,2 тыс. км) был бы практически невозможен.

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    10 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 20:42
      Хорошо что у нас такой грызни между ведомствами нету,и пофиг кто бомбит или обстреливает ракетами Харьков -лишь бы урон врага был максимальным!
      1. Светлан Ранг пользователя
        Светлан
        +1
        Сегодня, 20:53
        «Грызня» между службами или ведомствами, есть всегда. Другое дело, сильный руководитель этих служб, не выпустит их за пределы комнаты совещаний.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 21:18
          Мне как-то по хрену кто из них ответственность (вину) за это берёт... ГУР или СБУ... Меня другое интересует, почему Буданов и Малюк так распрекрасно себя чувствуют... За их головы хотя бы награды назначены...??? Помнится Дудаева в своё время издалека достали... Неужто сейчас все стали неубиваемыми...??? Судоплатова на них нет... am
        2. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          0
          Сегодня, 21:29
          Цитата: Светлан
          Другое дело, сильный руководитель этих служб, не выпустит их за пределы комнаты совещаний.

          Сразу вспомнилось:
          "И рад бы Холованов написать отчет о каких-то других слухах, а парашютистку вскользь помянуть. Не выйдет. Кроме холовановского отчета на сталинском столе – отчет о московских слухах из НКВД. За подписью товарища Ежова. И еще один – из ЦК. За подписью товарища Маленкова. Маленков не знает, что докладывает Ежов. Ежов не знает, что докладывает Маленков. Оба не знают, что докладывает Холованов. В принципе Ежов с Маленковым и все их подчиненные вообще не должны знать, что Холованов со своими ребятами ту же самую работу делают. А Холованов доступа не имеет к отчетам НКВД и ЦК. И еще кто-то товарищу Сталину докладывает. Помимо Холованова. Помимо ЦК. Помимо НКВД. И все – про парашютистку. Так система придумана, чтоб источники информации были независимыми друг от друга. Чтобы не было монополии. Как Холованову соврать при таком раскладе? Никак не соврешь. На фоне других докладов твое лукавство высветится."(Автора не указываю, т.к. писало явно не оно)
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 21:06
      Может украинцы что то напутали и в Румынии подорвали? laughing
    3. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 21:11
      Интересно девки пляшут.Информация,фейковая или нет,висела в новостях с самого утра.Ростовские власти опровергли это к вечеру..Хотя они ближе всего к Азову..
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 21:16
        Цитата: dmi.pris1
        ,фейковая или нет,висела в новостях с самого утра.Ростовские власти опровергли это к вечеру..Хотя они ближе всего к Азову.

        Проверяли долго. Но хорошо, что обошлось.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 21:26
          laughing belay От Ростова до Азова весь день добирались..Пешком,видимо.На велосипеде быстрее было..35 км...
          1. Егоза Ранг пользователя
            Егоза
            +1
            Сегодня, 21:29
            Цитата: dmi.pris1
            Пешком,видимо.На велосипеде быстрее было..

            Да ладно! Пока начальству доложили, пока начальство собралось, чтобы лично весь участок нефтепровода прощупать...вот вернулись и сообщили, а там ...пока доклад писали, прихорашивали, пока машинистка набирала текст....
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 21:32
              Ага.Молчали.Ждали депеши из Москвы,что сообщать в СМИ..

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