Ростовские власти опровергают заявление ГУР Украины об атаке на нефтепровод в районе города Азов
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Находит своё продолжение история с заявлением официальных лиц главного управления разведки Украины о причастности к атаке на нефтепровод в Ростовской области. Напомним, что ранее ГУР взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода в районе города Азов, сделав соответствующую публикацию на сайте. Это заявление теперь комментируют региональные власти.
Представитель властей Ростовской области Юлия Насулина назвала заявление ГУР Украины фейковой информацией.
В комментарии РИА Новости она заявила, что данные о якобы ударе по нефтепроводу в Ростовской области не подтвердились.
Напомним, что ранее между ГУР Украины и СБУ обозначилось даже своеобразное словесное соперничество на предмет того, кто именно готовил и проводил операцию по атаке на объекты в Татарстане. Напомним, что на неделе туда впервые долетели украинские дроны. В конечном итоге в Киеве решили объявить, что это была «совместная операция двух этих ведомств». Сам факт участия СБУ и ГУР в беспилотной атаке может говорить о том, что как минимум координация ударов могла осуществляться не только с территории Украины. Без помощи со стороны натовских разведок «расчёт» траектории такого полёта (если дроны действительно преодолели около 1,2 тыс. км) был бы практически невозможен.
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