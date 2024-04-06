Зеленский дал понять, что не будет против ввода иностранных войск на Украину

Президент Украины с истекшим сроком полномочий прокомментировал предложение Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на подконтрольную киевскому режиму территорию.По словам Зеленского, он не может приглашать иностранные войска для оказания непосредственной военной помощи Украине, так как этим, видите ли, может воспользоваться Россия для "раскола сообщества союзников".При этом Зеленский явно дал понять что не против того, чтобы иностранные армии на Украину всё же вошли. Другими словами, человек, называюший себя президентом, считает нормальным введение в его страну оккупационных войск.Чтобы завуалировать приглашение иностранных армий для ведения боевых действий, Зеленский заявил, что зарубежные военные "могли бы на месте обучать украинских военных".Зеленский:"Я думаю, что у нас в стране обучать наших военных могли бы иностранные коллеги, так как это проще даже логистически".Одновременно с этим вскрывается и важная составляющая звонка министра обороны Франции Сергею Шойгу. Француз хотел выяснить у нашего министра обороны, как Россия будет расценивать присутствие на Украине военнослужащих, "обучающих" украинские войска. А российским ракетам без разницы, какой этим военнослужащим на Украине будет выдуман "статус" и какова "легенда"...

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