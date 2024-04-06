Зеленский дал понять, что не будет против ввода иностранных войск на Украину

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Зеленский дал понять, что не будет против ввода иностранных войск на Украину

Президент Украины с истекшим сроком полномочий прокомментировал предложение Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на подконтрольную киевскому режиму территорию.

По словам Зеленского, он не может приглашать иностранные войска для оказания непосредственной военной помощи Украине, так как этим, видите ли, может воспользоваться Россия для "раскола сообщества союзников".



При этом Зеленский явно дал понять что не против того, чтобы иностранные армии на Украину всё же вошли. Другими словами, человек, называюший себя президентом, считает нормальным введение в его страну оккупационных войск.

Чтобы завуалировать приглашение иностранных армий для ведения боевых действий, Зеленский заявил, что зарубежные военные "могли бы на месте обучать украинских военных".

Зеленский:

"Я думаю, что у нас в стране обучать наших военных могли бы иностранные коллеги, так как это проще даже логистически".

Одновременно с этим вскрывается и важная составляющая звонка министра обороны Франции Сергею Шойгу. Француз хотел выяснить у нашего министра обороны, как Россия будет расценивать присутствие на Украине военнослужащих, "обучающих" украинские войска. А российским ракетам без разницы, какой этим военнослужащим на Украине будет выдуман "статус" и какова "легенда"...
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    23 комментария
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    1. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +3
      Сегодня, 22:34
      Зеленский явно дал понять что не против того, чтобы иностранные армии на Украину всё же вошли. Другими словами, человек, называюший себя президентом, считает нормальным введение в его страну оккупационных войск

      Оккупация (от лат. occupatio — захват) — временное занятие вооружёнными силами территории противника.
      Большая Советская Энциклопедия

      Кто вдруг решил, что они зайдут на Украину, как противники?
      Их приглашают, как дорогих гостей)

      А противники они - для нас станут, в случае ввода
      1. 777_kas Ранг пользователя
        777_kas
        0
        Сегодня, 23:06
        Какую все-таки душку мы им подарили.
        Он их убъет.
        Не будет ни НАТО, ни ЕС.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 23:34
          Зеленский дал понять, что не будет против ввода иностранных войск на Украину

          Да вроде ещё недавно отказывались и он и Кулеба... Неужто всё так хреново...???
      2. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        -1
        Сегодня, 23:10
        Может они объявят себя миротворцами для разделения воюющих сторон -предлог для ввода всегда можно найти, было бы желание! Сначала займут границу с Белоруссией, отправив украинских погранцов под Работино, потом возьмут под контроль украино-российскую границу у Белгородской и Курской областей, там где наши почему-то не пытаются вести наступление, потом встанут на правом берегу Днепра от самого моря до Запорожья... Кончится это тем, что нас объявят отморозками, нападающими на добрых миротворцев из НАТО!
        1. Shelest2000 Ранг пользователя
          Shelest2000
          +2
          Сегодня, 23:16
          А не плевать ли, кто там что занял? Территория вражеская - бей любого.
        2. 777_kas Ранг пользователя
          777_kas
          0
          Сегодня, 23:17
          Да успокойтесь.
          Просто им не мешайте.
          Мы никогда не сможем так качественно развалить ЕС.
      3. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 23:17
        Их приглашает оккупационная власть. Для народа они оккупанты
      4. Tusv Ранг пользователя
        Tusv
        0
        Сегодня, 23:25
        Цитата: sdivt
        Кто вдруг решил, что они зайдут на Украину, как противники?
        Их приглашают, как дорогих гостей)

        Ващето приглашают "В" Украину, а не "На". А это большая разница. Я бы на счет буржуем опасался. Ибо "На" можно ходить, а "В" Медицина бессильна, токмо 2 метра "В"
    2. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +2
      Сегодня, 22:38
      Похоже на фото Зелик сидит на бревне и озабочен. Для завершения образа не хватает скрутки косяка в руке.
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        0
        Сегодня, 23:15
        Цитата: frruc
        Для завершения образа не хватает скрутки косяка в руке.
      2. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 23:18
        Бегут, стучат…
        Бегут колесики гуськом.
        Спешат, хотят
        Пугнуть мальчишечку Сибирским холодком.
        А я ушаночку поглубже натяну
        И в свое прошлое с тоскою загляну.
        Слезу смахну,
        Тайком тихонечко вздохну.

        Геннадий Жаров
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 22:39
      И первый маршал в бой нас поведет.
      До ламанша или до дуная-одно- хек и - селедки.
      А там яхты арестованные и виллы, не названные в декларациях. Нет, не поведет
    4. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 22:41
      Цитата: frruc
      на фото Зелик сидит на бревне и озабочен

      Это он, типа, на передовой, возле блиндажа
      Надо же как-то создать видимость близости с народом
      Имиджмейкеры стараются...
    5. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 22:48
      Сдаётся мне, он напрасно ждёт. Пусть рискнут своим здоровьем. Если не передумают, а я думаю, что они не захотят этого❗❗❗
      1. БедМакс Ранг пользователя
        БедМакс
        +1
        Сегодня, 22:59
        Подождать восточного ветра,и вдоль столбиков границы СССР отметить тактическими..
      2. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 23:19
        Не напрасно, так и будет. Об этом уже давно говорилось, что как только ВСУ будут проигрывать на Запад Украины войдут натовские войска. Запад пойдет во банк
        1. Tusv Ранг пользователя
          Tusv
          0
          Сегодня, 23:48
          Цитата: Serhio250381
          Запад пойдет во банк

          Ну как бэ один крупный банк Запад нам слил прошлым летом. Колокол прозвенел. Сидят буржуины и думают новую пакость. А идти ва-банк уже нельзя ни как. Замороженные деньги уже нельзя вкладывать в ихнюю экономику ибо Мы уже их перепечатали и вложили в свою
    6. Tusv Ранг пользователя
      Tusv
      +1
      Сегодня, 22:57
      Надо было дождаться хранцузов, а потом лупануть по Очакову. А чё, съездили на курорт, с непривычки схватили немножко больше загару не совместимый с жизнью. Особенности климата
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 23:04
      Так мы и ввели-выходит он не против? laughing
    8. Франк Мюллер Ранг пользователя
      Франк Мюллер
      +1
      Сегодня, 23:04
      Как бы эти "политические игрища" в самом деле не закончились размещением иноземных войск на линии фронтораздела между ВСУ и ВС РФ. Киев это вполне устроит, а вот бодряческие угрозы российских ура - патриотов (всех их закопаем, на Украине земли много!) могут наткнуться на неприятную реальность открытого военного противостояния с НАТО. Последнее же чревато до крайности серьезным расширением текущего военного конфликта с весьма непредсказуемыми последствиями. Пока же, похоже, к этому альянс (оценивая массу сопутствующих проблем) не готов, если не считать угроз - предупреждений Макрона и натовских прибалтов. Но это не значит, что несколько погодя оные "разговорные" намерения не превратятся в решительные действия. Особенно после настоятельных "рекомендаций" из Заокеанья, основанных на уже "открытой просьбе" нынешних киевских властей.
      1. KAV Ранг пользователя
        KAV
        +1
        Сегодня, 23:32
        Цитата: Франк Мюллер
        а вот бодряческие угрозы российских ура - патриотов (всех их закопаем, на Украине земли много!) могут наткнуться на неприятную реальность открытого военного противостояния с НАТО
        При чем здесь ура-патриоты? Если такое начнется, то придется принимать участие всем.
        Цитата: Франк Мюллер
        Пока же, похоже, к этому альянс (оценивая массу сопутствующих проблем) не готов, если не считать угроз - предупреждений Макрона и натовских прибалтов. Но это не значит, что несколько погодя оные "разговорные" намерения не превратятся в решительные действия.
        Сейчас пошла игра на "слабО", т.е. кто первый сдаст назад. При чем, исподтишка, как обычно запад и действует. Французы лепечут об инструкторах, собираясь направить на территорию 404 вполне себе боеспособные подразделения. Т.е., заползти как можно ближе под брюхо к нам, стараясь не вызвать сильного раздражения нашего МО. Наши дают понять, что пофиг кто приедет, инструкторы или нет - расфигачим всех. Стоит сказать, что при таких заходах, надо бы намекнуть французам, что расфигачивать их начнут не только не территории 404, но и куда ближе в сторону столицы Франции. Но, мы не знаем, о чем они поговорили. Т.ч., мы можем только ожидать и наблюдать за изменением обстановки. Ну и, готовиться к самому худшему варианту, конечно же...
    9. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 23:18
      На самом деле кто у них хаймерсы обслуживает? Или системы ПВО Пэтриот. Кто обучает военных. Почему такая наглая уверенность что они победят и дойдут до Крыма?
      Военные НАТО давно там есть на украине. Не официально посылают военных.
      Французы могут легионеров своих послать, тем кому они гражданство дают.
    10. Комментарий был удален.
    11. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 23:43
      Одновременно с этим вскрывается и важная составляющая звонка министра обороны Франции Сергею Шойгу. Француз хотел выяснить у нашего министра обороны, как Россия будет расценивать присутствие на Украине военнослужащих, "обучающих" украинские войска.

      В конце марта зампред Госдумы Пётр Толстой на хорошем французском языке уже объяснил французам в передаче на французском же информационном канале BFMTV, что ждёт их солдат при такой ситуации. Французы в шоке, таким жёстким журналисты его ещё не видели.
      Несколько цитат из финальной части интервью Петра Толстого:

      - нам плевать на Макрона!
      - нам плевать на его мнение.
      - нам всё равно, что он думает и говорит.
      - нам нет дела до его ограничений.
      - нас вообще не волнует Макрон.
      - мы убьём каждого французского солдата, который придёт на украинскую землю.
      - не волнуйтесь, мы убьём всех…

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