Китайские морские истребители, базирующиеся на береговых аэродромах
В составе авиации ВМС НОАК имеются истребительные авиаполки, вооруженные истребителями берегового и палубного базирования. Основным назначением истребительной авиации, базирующейся на сухопутных аэродромах, является прикрытие от ударов средств воздушного нападения портовой инфраструктуры и кораблей, находящихся в военно-морских базах. Также на флотские истребители возлагается обязанность сопровождения в пределах своего радиуса тактических бомбардировщиков-ракетоносцев JН-7А и дальних ракетоносцев Н-6G/J.
Китайские истребители современных типов способны в прибрежной зоне бороться с вражескими кораблями при помощи противокорабельных ракет. Главной задачей пилотов палубных истребителей является обеспечение ПВО собственной ударной группы во главе с авианосцем, действующей на океанских просторах. На вооружении авиации ВМС НОАК в 2022 году имелось до 150 одноместных и двухместных учебно-боевых истребителей сухопутного и палубного базирования.
Истребитель-перехватчик J-8DF
Согласно информации, опубликованной Международным институтом стратегических исследований в 2022 году, в составе Сил морской авиации Северного командования имелся 15-й истребительный авиаполк (авиабаза Лайшань), вооруженный перехватчиками J-8DF. Судя по общедоступным спутниковым снимкам, эти самолёты находились там и в 2023 году.
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: истребители-перехватчики J-8DF на авиабазе Лайшань, снимок сделан в ноябре 2023 года
Перехватчик J-8DF по своим лётным данным и внешнему виду близок к советскому Су-15, но конструктивно это разные машины.
Вопреки распространенному мнению, двухдвигательный J-8, также имеющий треугольное крыло, не создавался на базе однодвигательного J-7 (копия МиГ-21).
Летающий до сих пор перехватчик J-8DF является наиболее совершенным вариантом семейства J-8II, которое ведёт свою родословную от самолёта J-8А (функциональный аналог Су-9, снят с вооружения в 2010 году).
Основным недостатком перехватчика J-8 (первый полёт в 1965 году) являлась невозможность установки на него крупного радиолокатора, что связано с ограничениями, налагаемыми размерами конуса воздухозаборника. Этот самолёт, вооруженный ракетами ближнего боя с ИК ГСН, мог наводиться на цель по командам с земли.
Во второй половине 1970-х на базе J-8 началось проектирование перехватчика с боковыми воздухозаборниками. На компоновку передней части перехватчика J-8II, впервые поднявшегося в воздух в июне 1984 года, оказало влияние знакомство китайских специалистов с советскими истребителями МиГ-23, полученными из Египта.
В конусообразной носовой части J-8II разместилась БРЛС SL-4A (Type 208) с дальностью обнаружения до 40 км. Лётные данные удалось повысить за счёт установки более мощных двигателей и снижения аэродинамического сопротивления. Кроме того, кардинально модернизированный перехватчик стал прочней.
Прототип J-8II, представленный в Ле-Бурже 1989 году
Существенную помощь в совершенствовании БРЭО и вооружения в конце 1980-х оказали американцы. На самолёте J-8В появилась новая связная и навигационная аппаратура, а самое главное – БРЛС SL-8А с дальностью обнаружения 70 км. После модернизации, установки аппаратуры дозаправки в воздухе и ракет средней дальности PL-11 (копия итальянской УР Aspide Mk.1) с дальностью стрельбы до 55 км самолёт получил обозначение J-8D.
Стандартное вооружение перехватчика состояло из двух УР средней дальности PL-11 с полуактивным радиолокационным наведением и двух УР ближнего боя PL-5 или PL-8 (копия израильской Python-3) с тепловой головкой самонаведения.
В рамках очередной модернизации перехватчики J-8D оснастили БРЛС Тype 1492, способной видеть воздушную цель с ЭПР 1 м², летящую навстречу на дальности до 100 км. В состав вооружения были введены ракеты PL-12. Перехватчик с новым радаром, усовершенствованной системой управления вооружением, навигационной и связной аппаратурой получил обозначение J-8IIDF. Поставки этой модификации начались в 2005 году.
Два двигателя WP-13BII с суммарной тягой на форсаже 137,4 кН позволяют разгоняться на большой высоте до 2 300 км. Максимальная взлётная масса 18 880 кг, нормальная – 15 200 кг. Тяговооруженность – 0,98. Боевой радиус действия без дозаправки в воздухе, с подвесными баками превышает 900 км. Максимальная эксплуатационная перегрузка – до 8 G. Часть перехватчиков оснастили ТРДФ WP-14 с суммарной форсажной тягой до 148 кН, что существенно улучшило тяговооруженность и разгонные характеристики.
Основными средствами поражения воздушных целей являются ракеты PL-12 и PL-8 с максимальной дальностью пуска 80 и 20 км.
Строительство новых перехватчиков J-8DF продолжалось до 2008 года, а модернизация ранее построенных самолётов – до 2012 года. По американским данным, китайская авиационная промышленность выпустила приблизительно 350 самолётов J-8II всех модификаций. Хотя по китайским меркам перехватчиков J-8II было сделано не так много, они долго играли важную роль в системе ПВО КНР и эксплуатировались параллельно с российскими Су-27СК и их китайскими клонами.
Много шума вызвал инцидент с участием J-8D, произошедший 1 апреля 2001 года.
В этот день расчёт радиолокационной станции YLC-4, расположенной в юго-восточной части острова Хайнань, обнаружил воздушную цель, летящую на высоте 6 700 м со скоростью около 370 км/ч вдоль границы китайских территориальных вод. В сторону неопознанной воздушной цели с авиабазы Лингшуй, находящейся на восточном побережье острова, поднялись два перехватчика из состава 25-го истребительного авиаполка, входящего в 9-ю авиационную дивизию морской авиации Южного театра военных действий.
После сближения с целью китайские пилоты опознали её как американский самолёт радиотехнической разведки EP-3E ARIES II – созданный на базе противолодочного P-3 Orion. Обнаружив рядом перехватчики, американцы снизились до 2 400 м и сбросили скорость до минимума. Так как скорость сваливания у реактивного J-8D намного выше, чем у турбовинтового самолёта, по замыслу командира EP-3E это должно было вынудить китайцев набрать высоту и прекратить преследование.
Однако расчёт не сработал, при третьем облёте самолёта-нарушителя, в ходе близкого маневрирования один из перехватчиков столкнулся с американским самолётом-разведчиком и упал в Южно-Китайское море. Его пилот пропал без вести и впоследствии был признан погибшим.
Пeрехватчик J-8D, столкнувшийся 1 апреля 2001 года с американским самолётом РТР ЕP-3Е АRIES II
Самолёт EP-3E в результате столкновения фатальных повреждений не получил и смог продолжить полёт. Под угрозой применения оружия он был посажен на остров Хайнань.
Американский экипаж не успел полностью уничтожить секретные материалы, имевшиеся на борту. В распоряжении китайских военных оказалась криптографическая и разведывательная аппаратура, ключи шифрования, позывные и списки радиочастот, информация, касающаяся работы радиолокационных постов КНР, Вьетнама, КНДР и России.
Администрации США пришлось извиниться за случившееся и выплатить денежную компенсацию вдове погибшего лётчика. После чего китайское правительство отказалось от суда над американскими военными, и экипаж из 24 человек был освобождён. Самолёт радиоэлектронной разведки был разобран, и 3 июля 2001 года вернулся в США на борту российского тяжелого транспортника Ан-124, после чего выпотрошенный китайскими специалистами EP-3E списали.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: перехватчики J-8D на авиабазе Лингшуй, снимок сделан в январе 2011 года
В 2012 года лётчики 22-го иап сдали свои перехватчики J-8D и приступили к переучиванию на тяжелые истребители J-11B, более подходящие для длительных полётов над морем.
В настоящее время китайские перехватчики с треугольным крылом являются устаревшими, и в ближайшем будущем пилоты 15-го иап пересядут со своих J-8DF на новые современные истребители.
Примерно полтора десятка перехватчиков J-8DF можно наблюдать на стоянках авиабазы Цзяочжоу. Судя по спутниковым снимкам, эти самолеты не летают и с июня 2022 года находятся в резерве.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: перехватчики J-8DF на авиабазе Цзяочжоу
С учётом того, что в прошлом на авиабазе Цзяочжоу испытывались беспилотные варианты истребителей J-6 и J-8A, с большой долей вероятности можно предположить, что хранящиеся здесь перехватчики также переделают в сверхзвуковые радиоуправляемые мишени и ложные цели, предназначенные для прорыва ПВО.
Легкий истребитель J-10
По состоянию на 2022 год единственной авиационной частью, эксплуатировавшей лёгкие одноместные истребители J-10А и двухместные учебно-боевые J-10AS, был 12-й истребительный авиаполк 4-й авиационной дивизии Сил морской авиации восточного командования, дислоцированный на авиабазе Луцяо. Всего в 12-м иап имеется 24 истребителя.
К середине 1980-х после провала ряда попыток самостоятельного создания истребителя, способного успешно конкурировать с новейшими советскими и американскими самолётами завоевания превосходства в воздухе, китайское руководство пришло к выводу о необходимости приобрести такой истребитель за границей.
После нормализации отношений с СССР было заключено соглашение о закупке партии тяжелых истребителей Су-27СК и налаживании их лицензионной сборки на авиазаводе в Шеньяне. Москва также предлагала Пекину лёгкий МиГ-29, но, ознакомившись с ним, эксперты из Поднебесной сочти, что эта машина им не подходит.
На тот момент основу китайской истребительной авиации составлял J-6 (копия МиГ-19), также имелось немало однодвигательных J-7 (копия МиГ-21). Служба J-6 в строевых авиаполках завершилась в 2012 году, а выпуск новых модификаций J-7 продолжался до 2013 года. Однако было ясно, что совершенствовать J-7 до бесконечности невозможно.
И хотя впоследствии на базе J-7 был разработан экспортный JF-17, китайское военное руководство решило, что дополнением к тяжелому двухдвигательному истребителю должен стать новый относительно недорогой, лёгкий истребитель с одним двигателем, созданный из современных материалов, с высокой манёвренностью и тяговооруженностью, оснащённый современным БРЭО и вооружением.
В Советском Союзе такого самолёта не имелось, но тут китайцам подвернулся израильский истребитель 4-го поколения IAI Lavi. Проектирование «Лави» началось в конце 1970-х, а первый полёт опытной машины состоялся в декабре 1986 года. Работы шли высокими темпами, начало поставок первых серийных экземпляров было запланировано на 1990 год. Однако американцы, опасаясь, что «Лави» составит конкуренцию «Сражающемуся Соколу», заблокировали финансирование этой программы.
В итоге многие наработки по израильскому лёгкому истребителю были использованы при создании китайского J-10. По всей видимости, американское правительство было в курсе китайско-израильского контракта и не препятствовало ему, что стало своеобразной компенсацией за отказ Израиля от запуска в серийное производство истребителя собственной разработки.
В основу проекта нового китайского самолета были положены основные компоновочные решения израильской машины, и J-10 полной копией «Лави» не является. Хотя китайско-израильское сотрудничество на первом этапе осуществлялось в обстановке глубокой секретности, передавать в КНР американский ТРДДФ Pratt & Whitney PW1120 израильтяне не рискнули.
В середине 1990-х к программе присоединились российские разработчики, и в качестве силовой установки был предложен ТРДДФ АЛ-31Ф, устанавливаемый на экспортные Су-27СК. Также на J-10 испытывалась БРЛС Н010Э «Жук». Впрочем, также был опробован израильский радар Elta EL / M ELM-2021.
Первый прототип J-10 поднялся в воздух 23 марта 1998 года. Испытания проводились в режиме глубокой секретности, и при этом китайские власти жестко преследовали споттеров, пытавшихся несанкционированно фотографировать самолёт в воздухе.
Официальные фотографии истребителя были опубликованы в 2007 году. На основании фотоснимков стало понятно, что J-10 выполнен по аэродинамической схеме «утка» с треугольным среднерасположенным крылом, близкорасположенным к крылу ПГО, и однокилевым вертикальным оперением. Воздухозаборник расположен под фюзеляжем.
В китайских СМИ была опубликована информация о том, что в конструкции планера, выполненном на основе алюминиевых сплавов, велика доля композитных материалов. Серийный истребитель J-10A выполнен статически неустойчивым, что должно обеспечить высокий уровень маневренности. Это потребовало применения электродистанционной системы управления с четырехкратным резервированием и высокопроизводительным вычислительным комплексом.
Китайские источники утверждают, что J-10A оснащён радаром Type 1473 собственной разработки. Эта БРЛС способна обнаружить самолёт МиГ-21 на дальности до 100 км. Разработчик утверждает, что станция Type 1473, с цифровой системой управления вооружением может одновременно сопровождать до 10 воздушных целей и обстреливать ракетами средней дальности две из них. То есть характеристики китайского радара немного превосходят советскую БРЛС БРЛС Н001Э, устанавливавшуюся на истребителе Су-27СК.
В состав БРЭО J-10A также входит спутниковое и инерциальное навигационное оборудование с цифровым вычислителем параметров полета, ИЛС и система оповещения о радиолокационном облучении.
Внутренний запас авиационного керосина составляет 4 950 л. На внутренних подкрыльевых и центральном подфюзеляжном пилоне могут подвешиваться дополнительные топливные баки. Для увеличения радиуса действия и продолжительности полета J-10A с 2006 года оснащаются системой приема топлива в полете.
В открытых источниках говорится, что истребитель J-10А с максимальной взлётной массой 19 277 кг, оснащённый ТРДДФ АЛ-31ФН, имеет боевой радиус до 800 км. На большой высоте максимальная скорость полёта может достигать 2 340 км/ч. Крейсерская – 970 км/ч. Без включения форсажа самолёт способен разогнаться до 1 110 км/ч. Потолок – 17 500 м. Тяговооруженность при снаряженной массе 18 000 кг – 0,7.
J-10A вооружен 23-мм встроенной пушкой Type 23 (китайская копия ГШ-23). Для борьбы с воздушным противником могут применяться УР ближнего боя с ИК ГСН PL-8 или российские Р-73. Для ракетных дуэлей или перехвата вражеских бомбардировщиков на средней дальности изначально были предназначены УР с полуактивной радиолокационной ГСН PL-11.
В общей сложности на J-10A имеется 11 внешних узлов подвески, на которых может быть размещена полезная нагрузка массой 7 250 кг. Сообщается, что с целью повышения боевых возможностей в состав вооружения введены современные высокоманёвренные ракеты ближнего боя PL-10, которые якобы превосходят имеющиеся в КНР российские Р-73.
Повысить огневые возможности на большей дальности должны УР PL-12 с активной радиолокационной ГСН.
Ракету PL-12 в США считают китайским аналогом AIM-120 AMRAAM. Впрочем, в КНР традиционно утверждают, что это чисто китайская разработка. Ракета массой около 200 кг с двухрежимным твердотопливным двигателем оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и способна поражать цели на дальности до 80 км.
Вскоре после принятия J-10A на вооружение начался выпуск двухместной учебно-боевой модификации J-10АS.
Этот самолёт оснащен полным комплектом бортового оборудования и вооружения, но имеет меньшую дальность полёта. Обычно в строевых эскадрильях на десять одноместных машин приходится две спарки.
Сборка истребителей семейства J-10 с 1994 года ведётся на предприятии Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) в городе Чэнду.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: истребители J-10 и J-20 на заводском аэродроме в Чэнду
Примерно 10 лет назад начались поставки усовершенствованных истребителей J-10В со средним темпом 30 самолётов в год. Основным отличием J-10В от предыдущей модификации является использование нового радиолокатора с АФАР.
Благодаря отсутствию тяжелого механизма вращения антенны имеется возможность снизить массу радара и сделать самолёт легче. Также J-10В получил высокоэффективную пассивную оптоэлектронную станцию, для обнаружения целей по тeпловому излучению. Первоначально на серийных J-10В устанавливался турбореактивный двигатель АЛ-31ФН российского производства. Однако китайские источники утверждают, что с 2016 года самолёты комплектуются ТРДДФ WS-10А.
Последней известной серийной модификацией в этом семействе является J-10С, фотографии которого появились в середине 2017 года.
Истребитель J-10С вооружен УР PL-10 ближнего боя (дальность до 20 км) с новейшими дальнобойными PL-15. С учётом того, что, по западным данным, дальность пуска PL-15 может достигать 150 км, на истребителе J-10С должен быть радар с очень высокими энергетическими показателями.
В конструкции планера J-10С реализован ряд технических решений, направленных на снижение радиолокационной заметности, главным образом за счёт изменения формы воздухозаборника и широкого использования композитных материалов. Но, судя по всему, самолётов данной модификации построили немного. На свежих спутниковых снимках заводского аэродрома в Чэнду видно, что новых истребителей типа J-10 там нет. По всей видимости, завод полностью переориентирован на выпуск тяжелых истребителей нового поколения J-20.
Что касается боевых характеристик J-10, имеющихся в строю, то они достаточно высокие. Эти лёгкие истребители играют заметную роль в обеспечении противовоздушной обороны КНР и могут использоваться для завоевания господства в воздухе.
В учебно-тренировочных воздушных боях с Су-27СК и их китайскими клонами J-11 выяснилось, что в силу хорошей манёвренности, лёгкие J-10A являются сложными противниками. Достаточно высокие параметры БРЛС, наличие в составе вооружения дальнобойных ракет с радиолокационным наведением и хорошие разгонные данные делают истребители J-10 неплохим перехватчиком ближней зоны.
Для самолётов морской авиации особенно важным является возможность нести противокорабельные ракеты YJ-704 и YJ-91. Однако недавно появилась информация, что флотские J-10А планируют передать ВВС НОАК, так как однодвигательный истребитель по соображениям безопасности не оптимален для полётов над морем.
Тяжелые истребители J-11 и Су-30МК2
В 2022 году в составе авиационных дивизий Северного и Южного флотов имелись авиационные полки (22-й, 24-й, 25-й), вооруженные тяжелыми истребителями J-11B и J-11BS, базирующиеся на аэродромах Суйджун, Лингао и Ледонг. Авиабазы Лингао и Ледонг расположены на острове Хайнань.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: истребители J-11 на авиабазе Лингао, остров Хайнань
История истребителей J-11 началась вскоре после того, как в июне 1992 года первая партия из 8 Су-27СК и 4 Су-27УБК была официально принята китайскими представителями. Одноместные Су-27СК выпускались на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении им. Ю. А. Гагарина (КнААПО), а спарки собирали на Иркутском авиационном производственном объединении (ИАПО). Вместе с самолётами Су-2СК/УБК из России поставлялись запасные части и ракеты воздушного боя Р-27 и Р-73.
Опробовав Су-27СК/УБК, китайская сторона предложила организовать в КНР совместное лицензионное производство. В 1996 году в рамках контракта стоимостью 2,5 млрд долларов, компании «Сухой» и Shenyang Aircraft Corporation заключили соглашение о строительстве на авиазаводе в Шеньяне (провинция Ляонин) двух сотен истребителей Су-27СК под обозначением J-11. Первый J-11 поднялся в воздух в 1998 году.
Сборочные комплекты и БРЭО для первых J-11 доставляли транспортными самолётами из Комсомольска-на-Амуре, но со временем в КНР наладили выпуск собственных комплектующих.
Истребители, собираемые в Шеньяне, первоначально были идентичны российским экспортным Су-27СК, они также оснащались БРЛС Н001Э, оптоэлектронной станцией и аппаратурой управления вооружения РЛПК-27. Дальность обнаружения цели типа МиГ-21 составляла 70 км, максимальная дальность обнаружения Ту-16 – 110 км. Бортовая радиолокационная станция могла сопровождать до 10 целей и одновременно обстреливать две из них. С учетом собранных по лицензии истребителей, в общей сложности Китай получил 283 единицы.
Первые лицензионные машины поступали в те же авиационные полки, где уже эксплуатировались поставленные из России Су-27СК. Всего в КНР было собрано 105 лицензионных истребителей J-11. На значительной части самолётов устанавливалась авионика китайского производства. После того, как в рамках лицензии было сдано 105 самолетов J-11, китайская сторона разорвала соглашение, мотивируя это «низкими боевыми характеристиками» российских истребителей.
После того, как в КНР было локализовано производство основных узлов и агрегатов, а китайские НИИ успешно разработали собственную электронную начинку, наш «стратегический партнёр» решил не тратиться на закупку самолётов, которые он мог успешно выпускать сам. Полученные от России технологии позволили китайской авиационной промышленности совершить качественный скачок, выведя её на новый уровень развития.
За короткий промежуток времени Китай сумел наверстать 30-летнее отставание в этой области. Достаточно долго в КНР не удавалось наладить производство современных авиационных двигателей, обладающих необходимым ресурсом и высокой надёжностью, и Китай закупил в России 290 авиадвигателей АЛ-31Ф, которые устанавливались на истребители Су-27СК и J-11.
Несмотря на крайне неприятный для России и весьма показательный инцидент с отказом от лицензионного строительства Су-27СК, военно-техническое сотрудничество в области боевой авиации между нашими странами не прекратилось.
Специально для КНР в 1999 году был создан двухместный многофункциональный истребитель Су-30МКК. В отличие от индийских Су-30МКИ, истребитель, созданный по китайскому заказу, отличался вертикальным оперением большей площади, а также штатными серийными двигателями АЛ-31Ф без системы управления вектором тяги.
Кроме этого, на китайском варианте не устанавливался дестабилизатор. Благодаря дополнительным топливным бакам, боевой радиус по сравнению с Су-27СК существенно увеличился.
На момент создания Су-30МКК превосходил все серийные боевые самолёты, имевшиеся в ВВС РФ. Истребитель получил новую бортовую радиолокационную и оптоэлектронную станцию и систему управления вооружением. Отображение информации осуществляется на многофункциональные ЖК-дисплеи. Введение управляемых средств поражения «воздух-земля» существенно расширило ударные возможности.
Всего Китай получил 76 истребителей Су-30МКК. Общая сумма сделки с учётом дополнительных поставок расходников, запчастей и вооружения превысила 3 млрд долларов.
Для авиации ВМС НОАК в 2004 году были приобретены 24 двухместных Су-30МК2, которые поступили в 10-й полк 4-й истребительной авиационной дивизии Восточного флота.
В отличие от ранее поставленных двухместных Су-27УБК, многоцелевые Су-30МК2 способны выполнять боевые задачи, связанные с большой дальностью и продолжительностью полёта. На Су-30МК2 применялись системы дозаправки топливом в полёте, навигационные системы, введена аппаратура управления групповыми действиями. За счёт установки новых ракет и системы управления вооружением значительно повышена боевая эффективность самолёта.
Максимальная взлётная масса Су-30МК2 составляет 34 500 кг. Два ТРДДФ АЛ-31Ф обеспечивают максимальную скорость полёта на высоте 2 100 км/ч, у земли – 1 400 км/ч. Практическая дальность составляет 3 000 км, с одной дозаправкой в воздухе – до 5 600 км. Практический потолок – 17 300 м.
30-мм пушка ГШ-301 с боезапасом 150 выстрелов установлена справа в наплыве крыла. На 12 пилонах можно разместить нагрузку массой 8 000 кг, каждый отдельный пилон может брать до 1 500 кг. Для борьбы с воздушным противником имеются УР ближнего боя Р-73 и средней дальности Р-27. В состав боевой нагрузки входят бомбы массой до 1 500 кг, а также УР класса «воздух-поверхность» Х-29Т/Л, Х-25МЛ, Х-31А/П и С-25Л, Х-59МЭ.
Детально изучив Су-30МКК и Су-30МК2, китайские специалисты приступили к дальнейшему совершенствованию строящихся серийно истребителей J-11. После отказа от лицензионного соглашения на J-11А установили БРЛС Тype 1492, которая ранее предназначалась для перехватчика J-8D.
Истребитель J-11А также получил двигатели китайского производства WS-10A, созданные в 606-м Шэньянском НИИ Министерства авиационной промышленности.
Американские источники утверждают, что появление WS-10A во многом обязано тому, что в 1982 году США продали в КНР «для тестирования» два ТРДД CFM56-2, произведённых концерном CFM International. Двигатели этого типа устанавливались на авиалайнеры Douglas DC-8 и Boeing 707. Хотя CFM56-2 является гражданским двигателем, его основные компоненты: компрессор высокого давления, камера сгорания и турбина высокого давления – использовались также в TРДДФ General Electric F110, который в свою очередь устанавливался на истребителях 4-го поколения F-15 и F-16.
С момента создания первого варианта WS-10 китайским специалистам удалось серьёзно продвинуться вперёд в части увеличения ресурса, повышения надёжности и снижения массы. Согласно заявлениям китайских представителей, сделанных на международных авиационных салонах, назначенный ресурс WS-10 сейчас составляет 1 500 часов, а межремонтный ресурс – 300 часов.
Также сообщалось, что двигатель совершенствуется, и выпускаемая в данный момент версия использует больше новых композитных материалов, что сделало его легче, а благодаря созданию новых тугоплавких сплавов для лопаток турбины, он может дольше работать на форсажном режиме. Один из последних вариантов WS-10 способен развивать тягу до 155 кН. По состоянию на сегодняшний день в КНР могло быть собрано около 500 авиадвигателей WS-10 различных модификаций.
Истребитель J-11В отличается от Су-27СК не только двигателем. Этот самолёт получил бескаркасный фонарь кабины. Благодаря использованию композитных материалов «сухой» вес удалось уменьшить на 700 кг. Наиболее существенным новшеством в части БРЭО стал радар Type 1494 c дальностью обнаружения воздушных целей до 200 км.
Китайская многоцелевая БРЛС, сопряженная с системой управления огнём, способна сопровождать 8 целей и наводить на них 4 ракеты средней и большой дальности одновременно.
На этом истребителе китайские специалисты применили управляемые авиационные средства поражения национальной разработки, отказавшись от одного из ограничений, налагаемых лицензионным соглашением. При заключении контракта на поставку Су-27СК российская сторона пыталась ограничить арсенал китайских боевых самолётов только оружием российского производства, выставив условие о запрете замены пилонов подвески.
В состав вооружения J-11В вошли ракеты ближнего воздушного боя PL-8 и дальнобойные PL-12, а также собственные управляемые средства поражения класса «воздух-поверхность».
Большим достоинством тяжелых истребителей J-11В является наличие на их борту аппаратуры, позволяющей принимать в автоматизированном режиме по защищённому радиоканалу данные о воздушной обстановке с наземных пунктов наведения и самолётов ДРЛО, что даёт возможность китайским пилотам получить информационное превосходство над своим противником.
Практически одновременно с одноместным J-11В началось производство двухместного J-11BS. Согласно западным оценкам, авиастроительная компания Shenyang Aircraft Corporation уже построила более 130 самолетов J-11B и J-11BS.
Двухместная модификация предназначалась для замены Су-27УБК и Су-30МК2. Наличие второго члена экипажа позволяет снизить утомляемость пилота и улучшить его эмоциональное состояние при выполнении длительных полётов над морем, а также разгрузить его при определении своего местоположения и при подготовке к применению противокорабельных ракет.
В последние годы истребители этого типа регулярно садятся на взлётно-посадочные полосы, возведённые на спорных островах в Южно-Китайском море.
Окончание следует...
- Линник Сергей
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