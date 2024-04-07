Штурмовые группы ВС России зашли в посёлок Терны на Красно-Лиманском направлении, сумев закрепиться на одной из улиц

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Штурмовые группы ВС России зашли в посёлок Терны на Красно-Лиманском направлении, сумев закрепиться на одной из улиц

Хорошие новости накануне пришли с бывшего Красно-Лиманского направления, там штурмовые группы российских войск вошли в населенный пункт Терны и взяли под контроль часть улицы Мира. Об этом сообщают российские ресурсы.

Подразделения ВС России, наступающие на направлении Терны - Ямполовка, сумели войти в Терны, взять под контроль часть улицы Мира и закрепиться на позициях. При этом наши войска предпринимают попытки расширить зону контроля для формирования плацдарма, с которого пойдет дальнейшее наступление.



По имеющимся данным, в данный район из-под Авдеевки переброшены части 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе "Азова"* (террористическая организация, запрещена в России), а также нацбата "Кракен", которые должны остановить продвижение российских войск. Тем не менее наша разведка отмечает отвод части сил ВСУ за реку Жеребец.


Несмотря на все маневры и попытки удержания позиций, отмечается частичный вывод войск противника на другой берег реки Жеребец, вероятно, с целью перегруппировки и попыток контратаки

- пишет ТГ-канал "Донбасский партизан".

Стоит отметить, что бои на направлении Ямполовки и Терны идут уже давно, там наши войска взяли господствующие высоты, но противник оказал ожесточенное сопротивление, не давая выйти российским войскам на окраины данных населенных пунктов, но теперь прорыв на данном направлении сделан. Будем ждать официальных сообщений от Минобороны.
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    5 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:42
      «Штурмовые группы российских войск вошли в населенный пункт Терны и взяли под контроль часть улицы Мира» —

      "С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли
      И последней улицы название прочли.
      А название такое, право, слово боевое:
      Берлинская улица по городу идет!
      Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога!" ...
      1. VladimirNET Ранг пользователя
        VladimirNET
        +1
        Сегодня, 07:08
        Прямо в тему! (и добавлен текст для его длинности)
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:00
      в данный район из-под Авдеевки переброшены части 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе "Азова"* (террористическая организация, запрещена в России), а также нацбата "Кракен"
      И тем и другим уже не раз доставалось от наших по полной. 3 ОШБ вообще уже несколько раз выводилась на переформирование и пополнение. В частности после Артемовска (Бахмута) где понесла тяжелые потери. Но все равно считается, как бы "элитной". Теперь ей будет светить очередное переформирование однозначно.
      1. Мишук Ранг пользователя
        Мишук
        0
        Сегодня, 07:33
        Идет денацификация и это самое главное в СВО ! Берегите себя мужики ..
    3. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +3
      Сегодня, 07:00
      Молодцы, ребята, пожелаем вам удачи, особенно в плане уничтожения подразделений нацистов, в плен, не берите ❗❗❗

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