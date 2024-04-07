Штурмовые группы ВС России зашли в посёлок Терны на Красно-Лиманском направлении, сумев закрепиться на одной из улиц
Хорошие новости накануне пришли с бывшего Красно-Лиманского направления, там штурмовые группы российских войск вошли в населенный пункт Терны и взяли под контроль часть улицы Мира. Об этом сообщают российские ресурсы.
Подразделения ВС России, наступающие на направлении Терны - Ямполовка, сумели войти в Терны, взять под контроль часть улицы Мира и закрепиться на позициях. При этом наши войска предпринимают попытки расширить зону контроля для формирования плацдарма, с которого пойдет дальнейшее наступление.
По имеющимся данным, в данный район из-под Авдеевки переброшены части 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе "Азова"* (террористическая организация, запрещена в России), а также нацбата "Кракен", которые должны остановить продвижение российских войск. Тем не менее наша разведка отмечает отвод части сил ВСУ за реку Жеребец.
- пишет ТГ-канал "Донбасский партизан".
Стоит отметить, что бои на направлении Ямполовки и Терны идут уже давно, там наши войска взяли господствующие высоты, но противник оказал ожесточенное сопротивление, не давая выйти российским войскам на окраины данных населенных пунктов, но теперь прорыв на данном направлении сделан. Будем ждать официальных сообщений от Минобороны.
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