На выборах президента в Словакии победил «пророссийский» Петер Пеллегрини

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На выборах президента в Словакии победил «пророссийский» Петер Пеллегрини

На выборах президента Словакии победил Петер Пеллегрини, выступающий против военной помощи Украине. Часть западных политиков уже назвала нового словакского президента "пророссийским", поскольку его первое заявление было о том, что Словакия продолжит идти путем мира.

Победивший во втором туре Пеллегрини подтвердил свою позицию в отношении военной помощи Украине, республика не будет передавать Украине оружие. При этом от поставок гуманитарной помощи Словакия не отказывается. Позиция нового президента Словакии полностью совпадает с мнением премьер-министра Роберта Фицо, поэтому можно констатировать, что в ближайшее время Словакия, как и Венгрия, военную помощь Украине отправлять не будут.



Я сделаю все для того — пусть это кому-то нравится или нет, — чтобы Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны. Пусть меня за это критикует кто хочет и как хочет

- приводит словакская пресса слова нового президента.

Между тем, президент Украины Зеленский бьет во все колокола заявляя, что Киев готов даже взять кредиты, лишь бы Запад выделил хоть какую-то помощь.

Причина простая. Зеленскому нужны деньги, чтобы править дальше. Он при необходимости продаст даже остатки украинской земли и души «крепостных», главное деньги дайте

- пишет ТГ-канал "Легитимный".
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    6 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 07:28
      «На выборах президента в Словакии победил "пророссийский" Петер Пеллегрини» —

      — Нет там "пророссийских".Не русофоб,и ладно ...
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 07:28
      Чем дальше Россия будет продвигаться в западном направлении, тем больше на западе будет прагматических, но отнюдь не пророссийских лидеров!
    3. Мишук Ранг пользователя
      Мишук
      +1
      Сегодня, 07:29
      Ну дай Бог ,главное чтобы не переобулся потом ..
      про Зе хорошо сказал!
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 07:31
        Мишук
        0
        Сегодня, 07:29
        Новый
        Ну дай Бог ,главное чтобы не переобулся потом ..
        или переобули. мерикатосы спецы на такие аферы.
        1. Мишук Ранг пользователя
          Мишук
          0
          Сегодня, 07:36
          Цитата: a.s.zzz888
          или переобули. мерикатосы спецы на такие аферы.

          Ох какие спецы Шериф !!!! Прям мастера ..))) Ну и мы не лыком шиты
          У России теперь только три союзника Армия Флот и РВСН (животворящий ))))
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:31
      победил Петер Пеллегрини, выступающий против военной помощи Украине
      "Пророссийский" он для европейских русофобов, которые считают помощь украине главным фактором противостояния России. А выступает Пеллегрини против военной помощи киеву не из-за любви к нашей стране, а понимая, что это вредит экономике Словакии.

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