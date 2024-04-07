«На выборах президента в Словакии победил "пророссийский" Петер Пеллегрини»

Я сделаю все для того — пусть это кому-то нравится или нет, — чтобы Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны. Пусть меня за это критикует кто хочет и как хочет

Причина простая. Зеленскому нужны деньги, чтобы править дальше. Он при необходимости продаст даже остатки украинской земли и души «крепостных», главное деньги дайте