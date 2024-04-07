На выборах президента в Словакии победил «пророссийский» Петер Пеллегрини
На выборах президента Словакии победил Петер Пеллегрини, выступающий против военной помощи Украине. Часть западных политиков уже назвала нового словакского президента "пророссийским", поскольку его первое заявление было о том, что Словакия продолжит идти путем мира.
Победивший во втором туре Пеллегрини подтвердил свою позицию в отношении военной помощи Украине, республика не будет передавать Украине оружие. При этом от поставок гуманитарной помощи Словакия не отказывается. Позиция нового президента Словакии полностью совпадает с мнением премьер-министра Роберта Фицо, поэтому можно констатировать, что в ближайшее время Словакия, как и Венгрия, военную помощь Украине отправлять не будут.
- приводит словакская пресса слова нового президента.
Между тем, президент Украины Зеленский бьет во все колокола заявляя, что Киев готов даже взять кредиты, лишь бы Запад выделил хоть какую-то помощь.
- пишет ТГ-канал "Легитимный".
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