В ходе ночного удара по Одессе поражены места хранения артиллерийских боеприпасов и горючего
Ночь с субботы на воскресенье стала одной из самых "спокойных" для Украины, под удар попал только Одесса, Воздушные силы ВСУ признают удар по побережью Черного моря. Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, по городу был прилет одной ракеты ОТРК "Искандер-М".
Согласно данным, поступающим от российских ресурсов, накануне вечером, 6 апреля, наши нанесли удар по нескольким объектам ВСУ на территории Одессы. Первым под удар попал Одесский цементный завод, используемый противником в качестве места хранения боеприпасов. Поставка вооружений и всего прочего туда происходила с территории Румынии. На пораженном складе находилось стрелковое оружие и снаряды калибра 155 мм.
- пишет ТГ-канал "Донбасский партизан".
Подтверждением попадания стали сообщения местных пабликов, в которых жители Одессы сообщали о множественных взрывах в месте попадания, говорящих о вторичной детонации. Вторым ударом был поражен Одесский нефтяной терминал, в месте попадания фиксировалось большое возгорание и большой столб дыма.
В последнее время ВС России нарастили количество точечных ударов по военным объектам ВСУ, массированные удары тоже применяются, но гораздо реже. Также можно отметить полное отсутствие в последнее время в ракетных ударах крылатых ракет "Калибр", Минобороны сообщает только о ракетах воздушного и наземного базирования. В Киеве опасаются, что в ближайшее время Россия может нанести удар и "Калибрами".
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