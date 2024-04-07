В ходе ночного удара по Одессе поражены места хранения артиллерийских боеприпасов и горючего

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В ходе ночного удара по Одессе поражены места хранения артиллерийских боеприпасов и горючего

Ночь с субботы на воскресенье стала одной из самых "спокойных" для Украины, под удар попал только Одесса, Воздушные силы ВСУ признают удар по побережью Черного моря. Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, по городу был прилет одной ракеты ОТРК "Искандер-М".

Согласно данным, поступающим от российских ресурсов, накануне вечером, 6 апреля, наши нанесли удар по нескольким объектам ВСУ на территории Одессы. Первым под удар попал Одесский цементный завод, используемый противником в качестве места хранения боеприпасов. Поставка вооружений и всего прочего туда происходила с территории Румынии. На пораженном складе находилось стрелковое оружие и снаряды калибра 155 мм.



Первым ударом поражена территория Одесского цементного завода. Учитывая удобное железнодорожное соединение и обширную территорию противник использовал объект как логистическую базу хранения и распределения боеприпасов

- пишет ТГ-канал "Донбасский партизан".


Подтверждением попадания стали сообщения местных пабликов, в которых жители Одессы сообщали о множественных взрывах в месте попадания, говорящих о вторичной детонации. Вторым ударом был поражен Одесский нефтяной терминал, в месте попадания фиксировалось большое возгорание и большой столб дыма.

В последнее время ВС России нарастили количество точечных ударов по военным объектам ВСУ, массированные удары тоже применяются, но гораздо реже. Также можно отметить полное отсутствие в последнее время в ракетных ударах крылатых ракет "Калибр", Минобороны сообщает только о ракетах воздушного и наземного базирования. В Киеве опасаются, что в ближайшее время Россия может нанести удар и "Калибрами".
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    21 комментарий
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 08:42
      Также можно отметить полное отсутствие в последнее время в ракетных ударах крылатых ракет "Калибр

      Могу предположить, что они достаточно уязвимы для действия вражеского ПВО, чем другие наши ракеты.
      1. Мишук Ранг пользователя
        Мишук
        +4
        Сегодня, 08:52
        Цитата: Msi
        Могу предположить, что они достаточно уязвимы для действия вражеского ПВО, чем другие наши ракеты.

        Ракеты думаю слишком дорогие ..для этих целей близких ..Калибрами мы игил в Сирии мочили !!!
        А хохлосаксов можно и ФАБми !!!Поставки вооружения (основного)все же идут через порт Одессы Почему наши все тянут ? Пора бы раздолбать там все и эти сухогрузы толпящиеся там постоянно Непонимаю почему ?
      2. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        +5
        Сегодня, 08:57
        По всему побережью Одессы , от Коблево и до Измаила , через каждые 500-1000 метров , расположены различные зенитные средства. От патриотов(насамсов,ирис-ок, хоков) до гепардов, ЗУ 23-2 и Браунингов с максимами.
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +3
          Сегодня, 09:34
          Wolfskin1993
          .......через каждые 500-1000 метров , расположены различные зенитные средства.

          Не только по побережью. И в самой Одессе на крышах высоток сидят расчеты с пзрк и зпу.
        2. А. Эверт Ранг пользователя
          А. Эверт
          0
          Сегодня, 10:14
          И тем не менее, кулеба истерит, чтобы в укропию срочно направили все "свободные" Patriot. Это как: из обменного фонда что-ли?
      3. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 09:28
        Цитата: Msi
        Могу предположить, что они достаточно уязвимы для действия вражеского ПВО, чем другие наши ракеты.

        Пока сложно назвать причину. Да, у "Калибров" скорость поменьше, чем у "Искандеров" (дозвуковая в обычном режиме и до трёх Мах на финишном участке против семи Мах "Искандера", и траектории полёта у них разные), но они могут лететь на малых высотах (до 10 - 20 метров над поверхностью). Найдётся и для них применение, не везде в укрорейхе эшелонированная ПВО, как возле Одессы и Киева. Это моё личное мнение "диванного аналитика". hi
    2. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      +2
      Сегодня, 08:55
      Цитата: Msi
      Также можно отметить полное отсутствие в последнее время в ракетных ударах крылатых ракет "Калибр

      Могу предположить, что они достаточно уязвимы для действия вражеского ПВО, чем другие наши ракеты.

      Задачи и цели у Искандера и Калибра разные.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        -2
        Сегодня, 09:22
        Цитата: Добрый
        Цитата: Msi
        Также можно отметить полное отсутствие в последнее время в ракетных ударах крылатых ракет "Калибр

        Могу предположить, что они достаточно уязвимы для действия вражеского ПВО, чем другие наши ракеты.

        Задачи и цели у Искандера и Калибра разные.

        Важно, чтобы задачи - решались, а цели - поражались!
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +4
      Сегодня, 08:57
      Хохлота уже бежит из Одессы домой на Западень , как и из Харькова , всё благодаря нашим "подарочкам".
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 09:24
        Цитата: Ирек
        Хохлота уже бежит из Одессы домой на Западень , как и из Харькова , всё благодаря нашим "подарочкам".

        А, разве Нулланд их к себе в америкосию не приглашала, когда печеньки раздавала и пугала Россию "всушными вкусняшками"?
    4. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 09:03
      В дополнение:
      "Местные пишут, что попали во что-то серьезное, так как все время едут скорые. Также есть повторная детонация на месте попадания. Россияне стали намного точнее бить в цели, а также у них стало больше информации про „скрытые объекты/склады“ ВСУ. У них, скорее всего, стало больше осведомителей», — отмечает ТК «Легитимный».
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        -1
        Сегодня, 09:26
        Цитата: Монтесума
        В дополнение:
        "Местные пишут, что попали во что-то серьезное, так как все время едут скорые. Также есть повторная детонация на месте попадания. Россияне стали намного точнее бить в цели, а также у них стало больше информации про „скрытые объекты/склады“ ВСУ. У них, скорее всего, стало больше осведомителей», — отмечает ТК «Легитимный».

        Тут, одно из двух, либо стало лучше работать наши разведка, либо контрразведка bully
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 09:14
      «Ночь с субботы на воскресенье стала одной из самых "спокойных" для Украины» —

      — Надеемся "затишье перед бурей" ...
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 09:29
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Ночь с субботы на воскресенье стала одной из самых "спокойных" для Украины» —

        — Надеемся "затишье перед бурей" ...

        Да. Чтобы вместо иконок и амулетов, бандеровцы стали судорожно искать себе удостоверения водителей и поваров.
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          -1
          Сегодня, 09:48
          Ясная
          (Ясная)
          +1
          Сегодня, 09:29
          Новый
          Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
          «Ночь с субботы на воскресенье стала одной из самых "спокойных" для Украины» —

          — Надеемся "затишье перед бурей" ...

          Да. Чтобы вместо иконок и амулетов, бандеровцы стали судорожно искать себе удостоверения водителей и поваров.
          У них они заготовлены загодя. И кондитеры)), и водилы с категориями на весь алфавит... wink Что не отсеется от укрорейха на СВО, работы там спецам - не початый край.
    6. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 09:25
      Читаю: "...под удар попал только Одесса". О, мои глаза! Бедная Одесса-мама пол сменила.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:30
      и снаряды калибра 155 мм.
      На нехватку которых постоянно жалуются в киевке, а значит жалобы усилятся и станут более плаксивыми.
      В Киеве опасаются, что в ближайшее время Россия может нанести удар и "Калибрами"
      Удар будет точно и не обязательно только "Калибрами".
    8. Cartograf Ранг пользователя
      Cartograf
      0
      Сегодня, 09:45
      Берегут для французов.
    9. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      -1
      Сегодня, 09:45
      Первым под удар попал Одесский цементный завод, используемый противником в качестве места хранения боеприпасов. Поставка вооружений и всего прочего туда происходила с территории Румынии. На пораженном складе находилось стрелковое оружие и снаряды калибра 155 мм.
      Нада почаще наведываться)). Чтобы соблазна не оставалось хранить.
    10. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 09:52
      Зашибись, таки поц ц ы бандерфюрера получают порционные острые блюда каждый день вместе с расслабухой кокса!
      Ещё бы инфу по зерновой сделке озвучили, тому как затишье мировое после каждодневного напряга и нашей говорящей кремлёвской головы Песькова, отмахивающейся от назойливых вопросов именно о зерновой, идущей на убой?
    11. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 10:09
      Зато по усраинской статистике тишь да гладь:
      ‼️ Знищено 17 із 17 ударних БПЛА - Повітряні сили

      У ніч на 7 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).
      Как говорится, "все хорошо, прекрасная маркиза".
      Что же тогда взорвалось? и от чего? Наверное "кондиционер",
      Врут и не краснеют.

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