Западный поход Субэдэя и Джэбэ: битва на Калке



Битва на Калке



Монгольское войско. Миниатюра из «Сборника летописей» Рашид-ад-дина. 1301–1314 гг.



Половец из погребения у села Квашниково, реконструкция Г. В. Лебединской – заведующей Лабораторией пластической реконструкции Института этнографии АН СССР (Институт антропологии и этнологии РАН), автора методического руководства «Реконструкция лица по черепу»



Графическая реконструкция облика Андрея Боголюбского (слева) и проверка соответствия графического изображения черепу (справа) по В. Звягину

«Результаты компьютерного анализа измерительных признаков черепа Андрея Боголюбского по программе СranioMetr… облик Андрея Боголюбского относится к среднеевропейскому варианту большой европеоидной расы… предположение о том, что князь Андрей мог иметь монголоидные особенности, подобные тем, которые зафиксированы у коренного европеоидного населения Поволжья (татары, чуваши, башкиры) и Средней Азии (узбеки, таджики, туркмены) полностью исключается…



Причина трансформации европеоидного черепа, тяготеющего к «нордическим формам», в «монголоидный характер лица» на скульптурной реконструкции М. М. Герасимова не вполне ясна. Возможно, при работе над бюстом князя, Герасимов хотел обратить внимание на его русско-половецкое происхождение. В те годы ошибочно считалось, что среди половцев доминирует монголоидный расовый тип».



Хан Котян одаривает подарками Мстислава Удатного. Миниатюра Лицевого летописного свода

Первая встреча русских с монголами

«Нашу землю нынче отняли татары, а вашу – завтра возьмут, защитите нас; если же не поможете нам, то мы будем перебиты нынче, а вы – завтра».

«Если мы, братья, не поможем им, то они предадутся татарам, и тогда у них будет ещё больше силы».

«Лучше нам принять их (монголов) на чужой земле, чем на своей».

«Слышали мы, что вы идёте против нас, послушавшись половцев, а мы вашей земли не занимали, ни городов ваших, ни сёл, на вас не приходили; пришли мы попущением Божиим на холопей своих и конюхов, на поганых половцев, а с вами нам нет войны; если половцы бегут к вам, то вы бейте их оттуда и добро их себе берите; слышали мы, что они и вам много зла делают, потому же и мы их отсюда бьём».

«Вы послушали половцев и перебили послов наших; теперь идёте на нас, ну так идите; мы вас не трогали: над всеми нами Бог».



Н. Фомин. «Три Мстислава» («Перед битвой на Калке»)



Монгольский всадник, персидская миниатюра XIV века



А. Ивон. Литография «Битва на Калке»

Битва на Калке

«Тогда же князь Мстислав Галичский перешёл Днепр вброд с 1 000 человек, ударил на сторожей татарских и победил их, а остаток их побежал, и не было им помощи. Услышав это, князья русские пошли все за Днепр на множестве ладей... И стали у Днепра возле Хортицы на броде. И пришла весть в станы русские, что пришли татары осматривать русские ладьи. Услышав это, Даниил Романович и бывшие с ним сели на коня, и другие многие князья погнались увидеть рать татарскую... И перешли все люди и князья все реку Днепр, и пошли на конях в поле половецкое, и встретили татар. Полки русские и стрелки победили их и гнали их далеко в поле, рубя их, и взяли скот их и стада их так, что всем воинам хватило».



Мстислав Удатный и его зять Даниил Романович на берегу Калки, миниатюра Лицевого летописного свода



Мстислав Романович Старый, мозаика на станции метро «Золотые ворота», Киев

«Мстислав Мстиславич повелел Даниилу перейти реку Калку с полками и другим полкам с ним. А сам после них перешёл и зашёл за реку Калку. И послал в сторожу Яруна с половецкими полками, а сам поспешно поехал за ним... Даниил же выехал вперёд и врезался в полки татарские... Татары бежали, а Даниил избивал их со своим полком. И Олег Курский крепко бился. Тогда выступили Ярун и другие полки половецкие, желая биться».



Татарский латник, реконструкция М. Горелика



Монгольская конница, преследующая врага. Миниатюра из Сборника летописей Рашид ад-Дина, XIV век



Б. Чориков. «Князь Мстислав Галицкий, проиграв сражение при Калке, спасается за Днепр»

«Если поскачем – спасёмся сами, а простых людей бросим, а это будет грех на нас перед Богом, предав их, уйдём. Так либо умрём, либо все вместе останемся живы».



Н. Кошелев. «Татары, пирующие после битвы на Калке», 1864 г.

«Вы слышали, что ваши беки предали вас. Выезжайте без страха, ибо я казню их самих за измену своим воинам, а вас отпущу».

«Ваши беки хотели, чтобы вы первыми оказались в земле. Так втопчите их за это в землю самих».

«воины, убившие своих беков, также не должны жить».