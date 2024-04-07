Украинские ресурсы: Сырский начал перебрасывать резервы с Запорожского направления под Часов Яр

(...) наши части продолжают брать под контроль жд полотно и район дач, что уже позволило нам чуть ранее выдавить противника из Богдановки, которую мы постепенно и зачищаем

Ситуация в Часов Яре для ВСУ становится все критичнее, удары артиллерии и авиабомб увеличивают потери подразделений ВСУ, обороняющих город. Как сообщают украинские ресурсы, Генштаб ВСУ начал переброску резервов с Запорожского направления под Часов Яр.Согласно данным, поступающим на данный момент, главком ВСУ Сырский принял решение снять часть резервов с Запорожского направления и перебросить их под Часов Яр, где российские войска сумели войти в жилую застройку микрорайона Канал, одновременно продолжая продвижение по флангам в районах Богдановки и Ивановского. На данный момент идет зачистка Богдановки, откуда ВСУ были вынуждены отступить из-за того, что ВС России установили контроль над лесным массивом и районом дач около микрорайона.- пишет в своем ТГ-канале российский эксперт Подоляка.Кроме того, накануне шли бои в районе балки "голубые Ступки", где наши штурмовые группы пытаются прорваться к каналу "Северный Донец-Донбасс", по которому ВСУ выстраивают оборону. Пока достоверных данных с этого направления нет.По данным украинских ресурсов, потеря Часова Яра может стоить Сырскому должности главкома, поэтому генерал будет предпринимать все возможные усилия, чтобы удержать город. Однако, как предполагают эксперты, сделать этого у него не получится, Часов Яр повторит судьбу Бахмута и Авдеевки.