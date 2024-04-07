Украинские ресурсы: Сырский начал перебрасывать резервы с Запорожского направления под Часов Яр

4
Украинские ресурсы: Сырский начал перебрасывать резервы с Запорожского направления под Часов Яр

Ситуация в Часов Яре для ВСУ становится все критичнее, удары артиллерии и авиабомб увеличивают потери подразделений ВСУ, обороняющих город. Как сообщают украинские ресурсы, Генштаб ВСУ начал переброску резервов с Запорожского направления под Часов Яр.

Согласно данным, поступающим на данный момент, главком ВСУ Сырский принял решение снять часть резервов с Запорожского направления и перебросить их под Часов Яр, где российские войска сумели войти в жилую застройку микрорайона Канал, одновременно продолжая продвижение по флангам в районах Богдановки и Ивановского. На данный момент идет зачистка Богдановки, откуда ВСУ были вынуждены отступить из-за того, что ВС России установили контроль над лесным массивом и районом дач около микрорайона.



(...) наши части продолжают брать под контроль жд полотно и район дач, что уже позволило нам чуть ранее выдавить противника из Богдановки, которую мы постепенно и зачищаем

- пишет в своем ТГ-канале российский эксперт Подоляка.

Кроме того, накануне шли бои в районе балки "голубые Ступки", где наши штурмовые группы пытаются прорваться к каналу "Северный Донец-Донбасс", по которому ВСУ выстраивают оборону. Пока достоверных данных с этого направления нет.

По данным украинских ресурсов, потеря Часова Яра может стоить Сырскому должности главкома, поэтому генерал будет предпринимать все возможные усилия, чтобы удержать город. Однако, как предполагают эксперты, сделать этого у него не получится, Часов Яр повторит судьбу Бахмута и Авдеевки.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    4 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:00
      «Сырский начал перебрасывать резервы с Запорожского направления под Часов Яр» —

      — Часов яр - очередная "фортеця" ...
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 10:06
      Согласно данным, поступающим на данный момент, главком ВСУ Сырский принял решение снять часть резервов с Запорожского направления и перебросить их под Часов Яр,
      .
      Вопрос... какие резервы имеются у командования ВСУ?
      Всё идёт к тому, что порвётся там где тонко...
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 10:11
      Всех бомбасами и кончим , пусть побольше загоняет.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:13
      Генштаб ВСУ начал переброску резервов с Запорожского направления под Часов Яр.
      Бесконечно жонглировать резервами, которые постепенно уничтожаются просто невозможно. Сегодня у Сырского еще есть такая возможность, а завтра?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»