Украинские ресурсы: Сырский начал перебрасывать резервы с Запорожского направления под Часов Яр
Ситуация в Часов Яре для ВСУ становится все критичнее, удары артиллерии и авиабомб увеличивают потери подразделений ВСУ, обороняющих город. Как сообщают украинские ресурсы, Генштаб ВСУ начал переброску резервов с Запорожского направления под Часов Яр.
Согласно данным, поступающим на данный момент, главком ВСУ Сырский принял решение снять часть резервов с Запорожского направления и перебросить их под Часов Яр, где российские войска сумели войти в жилую застройку микрорайона Канал, одновременно продолжая продвижение по флангам в районах Богдановки и Ивановского. На данный момент идет зачистка Богдановки, откуда ВСУ были вынуждены отступить из-за того, что ВС России установили контроль над лесным массивом и районом дач около микрорайона.
- пишет в своем ТГ-канале российский эксперт Подоляка.
Кроме того, накануне шли бои в районе балки "голубые Ступки", где наши штурмовые группы пытаются прорваться к каналу "Северный Донец-Донбасс", по которому ВСУ выстраивают оборону. Пока достоверных данных с этого направления нет.
По данным украинских ресурсов, потеря Часова Яра может стоить Сырскому должности главкома, поэтому генерал будет предпринимать все возможные усилия, чтобы удержать город. Однако, как предполагают эксперты, сделать этого у него не получится, Часов Яр повторит судьбу Бахмута и Авдеевки.
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