Зеленский заявил о готовности получать вооружения от Запада «в кредит» и под «любые проценты»

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Зеленский заявил о готовности получать вооружения от Запада «в кредит» и под «любые проценты»

Киев готов пойти на любые условия, лишь бы Запад предоставил военную помощь. Как пишет немецкая пресса, Зеленский прямо заявил, что готов принять оружие от западных союзников в кредит.

Украина готова к тому, что США начнут поставлять оружие в кредит, под любые проценты или на других условиях, у Киева других вариантов нет. Как заявил недавно Зеленский, власти Украины готовы на любой вариант, лишь бы поставки возобновились, поскольку других вариантов получить оружие у Киева нет. Собственное производство отсутствует, а запасы, оставшиеся от советской армии, уже закончились.



Мы согласимся на любой вариант. Более того, если бы Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, то мы бы сказали: "Только сегодня"

- заявил украинский президент добавив, что в нынешней ситуации виноваты США, поставившие Украину в такое положение. Типичное заявление Киева, привыкшего получать все "на халяву", когда все вокруг должны. Власти Украины возомнили себя "защитниками Европы", не спросив саму Европу, а нужна ли ей эта самая защита.

О том, что военная поддержка Украины должна предоставляться в кредит или под залог каких-либо ценностей, говорят республиканцы в Конгрессе, новый законопроект о финансовой поддержке Киева может содержать именно такие требования. Зеленский, в свою очередь заявляет, что готов на любые требования, но только в обмен на поставки оружия и бронетехники. Наркофюрер готов продать всю Украину, лишь бы удержаться у власти.
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    56 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +13
      Сегодня, 10:56
      оно пошло в разнос...видимо ему совсем на всё плевать.обнулять надо наркомана.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +6
        Сегодня, 11:01
        Весело,все равно не отдавать долги...
        1. Anarchist Ранг пользователя
          Anarchist
          +2
          Сегодня, 11:05
          Воровать нужно же с чего-то... А запад сейчас начнёт думать, как с Россиюшки потом долги бывшей Украины взыскать...
          За откаты могут и дать чего-нибудь. Потом суды, на которые будем класть... Где же столько болтов взять...?!
          1. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            +6
            Сегодня, 11:18
            Где же столько болтов взять...?!

            Может - имеет смысл взять один огромный гигаболт и возложить его разом на весь Запад? what
            1. Андрей Москвин Ранг пользователя
              Андрей Москвин
              +1
              Сегодня, 11:52
              Возложить гигаболт - это даже звучит прилично. laughing
              1. paul3390 Ранг пользователя
                paul3390
                0
                Сегодня, 11:55
                По крайней мере - солидно.. wink
        2. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          0
          Сегодня, 11:32
          Только на отдачу этих кредитов самой себе европа возьмёт бабла из" наших "ЗВР!
          1. Татьяна Ранг пользователя
            Татьяна
            0
            Сегодня, 11:59
            Цитата: Бережливый
            Только на отдачу этих кредитов самой себе европа возьмёт бабла из" наших "ЗВР!
            Тоже верно!
            Кстати, именно к этому всё дело ранее и шло, начиная с Горбачёва и Ельцина, как на Западе, так и в прозападно-либерально-"рыночном" финансово-экономическом блоке самой России (т.е. в ЦБ РФ и в правительства РФ)!

            Какие должности в МВФ занимают Силуанов и Набиуллина?
        3. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 11:33
          Зеленский заявил о готовности получать вооружения от Запада «в кредит» и под «любые проценты»

          Еврей-русофоб, разложившийся актёр-наркоман, ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК и окончательный политический банкрот-марионетка Зеленский на посту Президента Укрорейха просит у лохов-"партнёров", стоящих за его спиной, ещё больше много денег его киевскому режиму в кредит! Кредит, который он лично возвращать своим кредиторам и не собирается, ибо возвращать уже в принципе нечем! Ну разве что только территорией, оставшейся в Украине и до ПОСЛЕДНЕГО украинца в прокси-войне США, Великобритании, Франции против России.

          А вот денег поиметь в свой личный карман от иностранных кредиторов Зеленскому всё равно безумно - аж до смерти (!) - так хочется, как обезумевшему картёжнику, проигравшему за карточным столом!
          1. Hagen Ранг пользователя
            Hagen
            0
            Сегодня, 12:20
            Цитата: Татьяна
            Ну разве что только территорией, оставшейся в Украине

            В 2022 году Зеленский подписал договор с американской финансовой компанией BlackRock для координации инвестиционных усилий по восстановлению Украины..... «Зеленский и Ларри Финк договорились в ближайшей перспективе сосредоточиться на координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников восстановления нашей страны, направляя инвестиции в наиболее актуальные и эффективные сектора украинской экономики», — из релиза, опубликованного на сайте президента Украины.
            Так что, наиболее "вкусные" элементы украинской экономики уже проданы. Остались крошки со стола Ларри Финка.... wink Теперь США усилиями BlackRock будут принуждаться к поддержке ВСУ, чтобы Россия не отжала купленное в процессе СВО. В итоге Зе должен или победить, или остановить СВО любыми иными путями. Оттуда и тяга некоторых политиков с Запада к заморозке операции. США в этом случае не возвращенные кредиты, которые в большей степени уйдут в их ВПК wink , США спишет и повесит их в своем госдолге перед ФРС.
      2. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        +1
        Сегодня, 11:06
        22 мая можно и обнулить.
      3. lis-ik Ранг пользователя
        lis-ik
        -2
        Сегодня, 11:53
        Цитата: Аэродромный
        оно пошло в разнос...видимо ему совсем на всё плевать.обнулять надо наркомана.

        На тему обнулять,несколько двусмысленно, Терешкова опять всё поймёт по своему.
      4. Normann Ранг пользователя
        Normann
        +3
        Сегодня, 12:14
        А толку? Ему на смену через пару минут придет другой.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 10:56
      «Если бы Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно всё через год, то мы бы сказали: "Только сегодня"» —

      — Потому,что платить,всё равно,нечем ...
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 11:06
        Наркофюрер готов продать всю Украину, лишь бы удержаться у власти.
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 11:44
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Потому,что платить,всё равно,нечем ...

        Поднимут цены на все, на свет, на газ, на бензин, на продукты..., вот и появятся денежки. Но вот на что это пойдет - большой вопрос.
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +4
          Сегодня, 12:07
          Цитата: Егоза
          Поднимут цены на все, на свет, на газ, на бензин, на продукты..., вот и появятся денежки.

          Бюджет укрорейха и так наполовину состоит из западных подачек. В финансовом плане надеяться им просто не на что. Какая может быть перспектива у фактических банкротов и содержанок? Только неотвратимо приближающийся крах, и никакие манипуляции с ценами и тарифами не помогут, а только ускорят этот процесс. Зе и его команда всё это прекрасно понимают, но.... Утопающий хватается за соломинку (деньги взаймы под любые условия) - как раз тот самый случай. yes
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 10:57
      Зашибись, отвечать за последствия все равно не ему!
      Можно заложить-перезаложить уже заложенную землю чернозёма- самое ценное, что осталось вна 404, большая часть скуплена янк сри ей, но BlackRockr поможет ли?!
      Вместе со страховщиками саксо -наглии?
    4. Sandy Andy Ранг пользователя
      Sandy Andy
      +5
      Сегодня, 10:57
      Ну, отдавать то уже явно не он будет. Если вообще будет, кому отдавать. Так что да, под любые проценты!
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:59
      Какое финансовое обеспечение зе может предоставить под кредиты?ЗВР Украины ,так они наверно заложены перезаложены?С кредитами для Украины начало попахивает её концом.Запад начал считать деньги?!
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 11:45
        Они давно считают.НАШИ деньги.На это и расчет
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 11:53
          Как бы не очень у них получается были деньги ваши стали нашими.А мы отделываемся общими фразами ,а им нужна конкретика.Они прекрасно знают что у нас вариантов ответа много.Но не хотелось бы глаз за глаз,надо ответить по полной,как с Шелл и Сахалином 1 и 2 .
    6. gmss Ранг пользователя
      gmss
      +5
      Сегодня, 11:00
      вот так и подсаживают на иглу.
      - сначала молча берет
      - потом просто просит
      - далее требует
      - ну и в финале готов все отдать, но что бы дали сейчас

      чMo позорное, и ведь ничего он отдавать не собирается и это он знает
    7. Роман Ефремов Ранг пользователя
      Роман Ефремов
      +4
      Сегодня, 11:00
      У соседа горит дом, скоро рухнет крыша, а он из окошка спрашивает у вас, не продадите ли вы ему мебель в кредит под хорошие проценты!!! laughing
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 11:46
        Вот про крышу.Не видно,что бы она горела...Там,внизу суетятся,подпаленные.Но верх не затронут
    8. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +4
      Сегодня, 11:00
      "Съест-то он съест, да кто ж ему даст??" (c)
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 11:03
      Зеленский прямо заявил, что готов принять оружие от западных союзников в кредит
      Не удивительно зная, что отдавать не придется, т.к. будет некому. А то, что территориально останется от украины в недалеком будущем возьмут на обеспечения те кто претендует на эти территории. Ох тяжело будет политическое "похмелье" для них. Но, что заслужили...
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +2
        Сегодня, 11:24
        А то, что территориально останется от украины в недалеком будущем возьмут на обеспечения те кто претендует на эти территории.
        ...в яблочко...именно это и готовит коллективная империя лжи ...просто наркоту отведена роль играть до последнего....а раздел не за горами
    10. бухач Ранг пользователя
      бухач
      +3
      Сегодня, 11:03
      В кредит под любые проценты это когда подгорает,прищемили фаберже бандерам,интересно чем Зеля долги отдавать будет,разве что натурой и в любой позе раз проценты любые,клоун-проститутка.
      1. mixmarfin Ранг пользователя
        mixmarfin
        +1
        Сегодня, 11:31
        Оставшиеся в живых бандеровцы рассчитаются laughing
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +4
      Сегодня, 11:07
      Ему-то лично отдавать ничего не надо, пусть скакуасы загибаются
    12. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +5
      Сегодня, 11:11
      Tout le monde sait que rien, absolument rien, de ce qui est jeté dans le puits sans fond, le trou noir qu'est l'Ukraine ne sera jamais remboursé , jamais !
      Alors Zelinsky peut annoncer n'importe quel taux d’intérêt , cela restera de l'argent perdu...que nos gouvernements s'empresseront de récupérer sur les retraites, l'inflation, les remboursement des arrêts de travail, les frais médicaux, et pourquoi pas : saisir nos économies comme l'a suggéré la "fêlée" Rousseau...

      Все знают, что ничто, абсолютно ничто из того, что брошено в бездонную яму , черную дыру, которой является Украина, никогда не будет возвращено, никогда !
      Тогда Зелинский может объявить любую процентную ставку , и это останутся потерянные деньги...которые наши правительства поспешат вернуть за счет пенсий, инфляции, компенсаций за простои на работе, медицинских расходов, а почему бы и нет : захватить наши сбережения, как предложила "сумасшедшая" Руссо...
    13. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 11:13
      Зеленский заявил о готовности получать вооружения от Запада «в кредит» и под «любые проценты»
      . Так зелебобус не те, кто собирается потом за все расплачиваться wink смоются, как только, так сразу... они уже наскирдовали запасе там, в тёплых краях, на дальних берегах.
    14. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 11:22
      . Зеленский заявил о готовности получать вооружения от Запада «в кредит» и под «любые проценты»

      Я тоже готов получить любую сумму в кредит под любые проценты. Главное хорошего пластического хирурга найти
      1. Electrical Ранг пользователя
        Electrical
        0
        Сегодня, 12:26
        Зеле даже хирург не нужен. Скажет потом - то ни я брал, а украина. А я теперь "честный еврей" и ни какого отношения к укрии не имею.
    15. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +2
      Сегодня, 11:28
      Одно фото в начале статьи чего стоит.
    16. mixmarfin Ранг пользователя
      mixmarfin
      +2
      Сегодня, 11:29
      Наркоман решил гулять на все деньги, всё равно не ему отдавать :)
    17. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +3
      Сегодня, 11:30
      Черти настолько обезумели, что готовы и дальше давать кредит банкроту. История повторяется с песнями о вечной агрессии агрессивного агрессора. Кто бы не крутил пальцем у виска, когда речь заходит о рептилоидах, а вот они во всей красе.
    18. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +1
      Сегодня, 11:30
      неслабо так ... под любые проценты . Так любые подразумевает и 100% и 200% . Это такой случай и только тогда , когда проигравший знает , что он и под 0,5% не вернёт . Знают про таких и те , у кого Зеленский под любимыми процентами клянчит . Видно азартный "парамоша" полностью проигравшись , думает вот так вот отыграться . Кстати ,тут Запад своего непутёвого сына ихней же самки собаки, может начать лупить не за то что он проигрался , а за то , что он решился отыграться . Как раз за это и лупят родитель своего отпрыска - "азарта". Не за уже проигранное , а за желание ещё и отыграться ..
      1. suban76 Ранг пользователя
        suban76
        +1
        Сегодня, 11:46
        Я и пишу что под любой процент это возврата не будет.Кинут всех
    19. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +3
      Сегодня, 11:30
      Здесь вырисовывается другой вариант : если запад заберёт за кредиты всё,в том числе и землю, и территорию,то весь расчёт у Зе на то, что западу хочешь-не хочешь,а придётся ввязываться в прямой конфликт-"своё" надо отстаивать....стратег,млин....а он,как бы уже и ни при чём...
    20. Анатолий_П Ранг пользователя
      Анатолий_П
      0
      Сегодня, 11:41
      Разумеется Зе согласен на поставку оружия "сегодня и в кредит", потому что "завтра" он не будет президентом и ничего никому отдавать не придётся! Тем более он уже прикупил себе особняк в Лондоне!
      1. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        0
        Сегодня, 12:26
        «потому что "завтра" он не будет президентом"©
        Он уже не президент. Он даже не И.О. президента...
    21. suban76 Ранг пользователя
      suban76
      +2
      Сегодня, 11:45
      Что то мне подсказывает что проект финансовой пирамиды Украина Антироссия скоро заскамится
    22. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 11:54
      То, что эта готова на всё - это то, понятно. Но те, которые собираются давать в кредит, не понимают, что денег никто не отдаст. Отдавать будет некому, да и нечего. На что рассчитывает фашингтонская рейхсканцелярия? Или это просто финт ушами? Под кредит потребуют обеспечение, а когда им скажут, что обеспечения не будет, то соответственно и кредита не будет.
    23. Серик Бур Ранг пользователя
      Серик Бур
      +1
      Сегодня, 11:57
      "Оно" забыло закон бумеранга - Берешь чужие на время , а свои отдаешь на всегда . Если не чем отдавать - тебе укажут как рассчитаться. Ох и покрамсают 404 -ю.
    24. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +1
      Сегодня, 12:08
      Всегда готовы себя продать всем, везде и во всех щели.
    25. _DD_ Ранг пользователя
      _DD_
      +1
      Сегодня, 12:10
      Как типичный наркоман вытаскивает все ценное из дома
    26. лесничий Ранг пользователя
      лесничий
      +1
      Сегодня, 12:14
      Да Зеле чего-то переживать? Он наворует, потом смоется на Запад, поделится с кем надо и будет жить припеваючи. А население и последующее правительство пусть сами думают, как из этой ситуации выкручиваться.
    27. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 12:24
      Зеленский прямо заявил, что готов принять оружие от западных союзников в кредит.

      Зеленский? А, кто это? Он имеет необходимые полномочия?
    28. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 12:24
      Запад даёт кредиты пока идёт противостояние с РФ и киевский режим ещё пока держится.
    29. Опториус Ранг пользователя
      Опториус
      +1
      Сегодня, 12:27
      Ну он же знает, что отдавать, во-первых не ему, а во-вторых-отдавать, скорей всего, никто ничего и не будет, бо там долгов уже на шесть поколений вперёд выплачивать. Да и вообще. Неизвестно в каком виде сохранится Украина как гос образование, если вообще сохранится. Ну еврей же. И мировоззрение соответствующее.
    30. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 12:27
      Украина готова? Т.е. кредит будешь брать ты, Зеленский, а возвращать Украина? Зеленский бери кредит под свое имя и пусть кредит отдают твои дети и правнуки до конца времен
    31. Мишук Ранг пользователя
      Мишук
      +1
      Сегодня, 12:27
      Евреи с украины , разбегаются ...Потом новые забегут )))))
    32. КТМ-5 Ранг пользователя
      КТМ-5
      0
      Сегодня, 12:28
      На Западе тоже прекрасно понимают, что эта "страна с пониженной социальной ответственностью" ничегошеньки им не отдаст. И у господ империалистов дилемма: и денег жалко, и с Россией повоевать чужими руками охота.
    33. Glagol1 Ранг пользователя
      Glagol1
      0
      Сегодня, 12:32
      Не с теми людьми связался. Запад всегда пользовал туземцев. Ну и нацики сделали из 404-й Туземию, и ее запад пользует. Теперь уже поздно.

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