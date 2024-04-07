Зеленский заявил о готовности получать вооружения от Запада «в кредит» и под «любые проценты»
Киев готов пойти на любые условия, лишь бы Запад предоставил военную помощь. Как пишет немецкая пресса, Зеленский прямо заявил, что готов принять оружие от западных союзников в кредит.
Украина готова к тому, что США начнут поставлять оружие в кредит, под любые проценты или на других условиях, у Киева других вариантов нет. Как заявил недавно Зеленский, власти Украины готовы на любой вариант, лишь бы поставки возобновились, поскольку других вариантов получить оружие у Киева нет. Собственное производство отсутствует, а запасы, оставшиеся от советской армии, уже закончились.
- заявил украинский президент добавив, что в нынешней ситуации виноваты США, поставившие Украину в такое положение. Типичное заявление Киева, привыкшего получать все "на халяву", когда все вокруг должны. Власти Украины возомнили себя "защитниками Европы", не спросив саму Европу, а нужна ли ей эта самая защита.
О том, что военная поддержка Украины должна предоставляться в кредит или под залог каких-либо ценностей, говорят республиканцы в Конгрессе, новый законопроект о финансовой поддержке Киева может содержать именно такие требования. Зеленский, в свою очередь заявляет, что готов на любые требования, но только в обмен на поставки оружия и бронетехники. Наркофюрер готов продать всю Украину, лишь бы удержаться у власти.
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