Россия теряет более триллиона рублей в год из-за трудовых мигрантов, как это изменить

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Россия теряет более триллиона рублей в год из-за трудовых мигрантов, как это изменить

Рассмотрим эффективность привлечения мигрантов для государства: сравним размер поступлений в консолидированный бюджет от граждан РФ и трудовых мигрантов, а также расходы бизнеса на выплату зарплат. Данная статья освещает только проблему трудовой миграции и только с позиции экономики, вопросу получения гражданства уроженцами Средней Азии посвящена другая статья автора - 1,7 трлн рублей потрачено на выплаты детям безработных и мигрантов в 2023
МВД периодически публикуют данные о числе одновременно находящихся в стране : в 2019 году – 4,1 млн человек, в 2022 – 3,35 млн.

Недополученные доходы бюджета


В России действует безвизовый режим с большинством стран СНГ, трудовой мигрант должен пройти медосмотр, сдать (фактически купить) экзамен на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ и приобрести патент, цена которого в среднем 6,5 тыс. рублей в месяц. Патент является авансовым платежом НДФЛ, на его стоимость уменьшается уплаченный работодателем подоходный налог.



Работодатель также платит ЕСН в размере 30 %, до 2023 года использование труда мигрантов освобождало от уплаты социальных отчислений.


До 2023 года при средней по [leech=https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salarieshttp://]Росстату зарплате «на руки», найм гражданина РФ обходился работодателю дороже на 40 %, в настоящее время труд местных жителей дороже на 7 %.

Более десятилетия с граждан брали в 3,3 раза больше налогов, чем с мигрантов. В 2023 году налоговая нагрузка была выравнена, но большинство мигрантов работают в неформальном сером секторе экономики – по данным МВД, действующие патенты имеют лишь 60 % трудовых мигрантов, исследования показывают, что официально трудоустроены 40 % мигрантов из Средней Азии.

Если мигрант работает без патента и оформления трудовых отношений, исходя из налоговых отчислений со средней зарплаты, консолидированный бюджет не получает 32 тыс. рублей в месяц. Работа трудовых мигрантов, с учетом вывода средств из России, привела к неполучению дохода консолидированного бюджета в 2023 году в размере триллиона рублей.

Расходы бюджета на мигрантов


В нашей стране комплексного исследования о стоимости пребывания мигрантов не проводилось, по оценкам арабских исследователей, в ОАЭ расходы бюджета на одного мигранта составляют более 3 тыс. долларов в год, включая расходы на обеспечение безопасности, инфраструктуру и социальные выплаты. В России значительные затраты связаны с обучением в школах детей трудовых мигрантов.

Расходы бюджета также связаны с лечением ВИЧ-инфицированных мигрантов. В 2016 году ВИЧ-инфицированным иностранным гражданам разрешили проживать в России, в случае если у них есть близкие родственники, имеющие российское гражданство или вид на жительство, в результате этого в отдельных регионах более трети ВИЧ-инфицированных – иностранные граждане, стоимость курса лечения ВИЧ составляет 70 тыс. рублей в год.

Выводы


В 2023 году налоговая нагрузка граждан России и мигрантов была уравнена, но это не слишком изменило ситуацию, т. к. большинство мигрантов работают без оформления трудовых отношений, фактически после пересечения границы они растворяются на просторах России. Прямой экономический ущерб государству от недополученных налоговых отчислений составляет около триллиона рублей. Более дешевый труд мигрантов замедляет техническое переоснащение, что снижает конкурентоспособность российской экономики.

Предложения по изменению миграционного законодательства


Значительно увеличить контроль пребывания мигрантов в России необходимо, но МВД с этим не справится. Более эффективно – отсеять тех, кто не имеет официальной работы административными методами:

1. Увеличить стоимость патента до размера налоговых и социальных отчислений со средней зарплаты, одновременно отменив уплату мигрантами ЕСН. В 2023 году при средней зарплате 64 тыс. рублей «на руки», по Росстату, отчисления составили 32 тыс. рублей, поэтому стоимость патента необходимо поднять с 6,5 до 32 тыс. рублей в месяц.

После кратного увеличения цены патента, число мигрантов значительно снизится, чтобы окупить цену патента придется работать вахтовым методом 12/7, что будет способствовать увеличению налоговых сборов и снижению социальной напряженности в обществе – при таком графике у мигрантов не будет сил и желания покидать место работы.

2. Запретить пребывание в стране мигранта в России более 2 недель в году без патента, за пребывание без патента ввести штраф в 10-кратном размере за время просрочки, в случае злостного нарушения – привлекать к уголовной ответственности.

3. Воспретить получение гражданства в упрощенном порядке вне квот, в противном случае мы можем столкнуться с ростом числа фактов о получении гражданства с целью избежать покупки патента.

4. Вернуть полный запрет пребывания в стране иностранных граждан, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, и депортировать ВИЧ-инфицированных иностранцев.
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18 комментариев
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  1. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 04:51
    Россия теряет более триллиона рублей в год из-за трудовых мигрантов

    1,7 трлн рублей потрачено на выплаты детям безработных и мигрантов в 2023
    И кому выгодны мигранты ? Жаль, вопрос риторический...
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 06:20
      5. Запретить мигрантам привозить сюда свои семьи и давать им гражданство.
      6. Завозить мигрантов только вахтовым методом на несколько месяцев.
      7. Провести масштабные проверки коррупционного получения нашего гражданства и наказать всех виновных с высылкой домой.
      8. Отправлять на фронт всех новоиспеченных граждан, пусть доказывают свою лояльность.
      9. Прекратить такой масштабный завоз мигрантов и дать наконец достойно оплачиваемую работу коренному населению.
      10. Ввести жесткие квоты на ввоз только высококвалифицированных мигрантов.
    2. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 07:31
      Ну и зачем нам нужны эти мигранты?

      На образование, науку и медицину, по отдельности, конечно по статья расходов, в бюджете заложено меньше средств.

      Мигранты - это коррупционный канал вывода денег из бюджета.

      Одно слово - гнать их надо поганой метлой!!!
  2. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +3
    Сегодня, 04:56
    Жаль только никто нас не услышит, хотелось бы конечно мигрант-чемодан-домой, ну а на субботники мы как нибудь сами выйдем приберемся..
  3. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +5
    Сегодня, 05:04
    Кто додумался разрешить привозить семьи мигрантов в Россию? ...это же целый ворох проблем для нашей страны...категорически против такого глупейшего решения.
    Вообщем как бы в Кремле не говорили о национальном вопросе все противоречия и конфликты с ним создало именно руководство Кремля и винить в этом они должны только себя.
    1. депрессант Ранг пользователя
      депрессант
      +2
      Сегодня, 06:11
      . все противоречия и конфликты с ним создало именно руководство Кремля и винить в этом они должны только себя.


      А они себя винят? Не слышала.
    2. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 07:36
      У того, кто додумался, есть имя, фамилия и отчество.

      Это - некий г-н Хуснуллин из Правительства России.

      Но, необходимо отметить, первое лицо одобряет его действия. Поскольку ни разу не высказалось против миграционной политики.
  4. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    +4
    Сегодня, 05:41
    5. Обложить налогом все переводы в страны Средней Азии налогом 30-50%.
  5. AlexSam Ранг пользователя
    AlexSam
    +4
    Сегодня, 05:48
    Государство решило поднимать демографию страны в том числе и за счёт ВИЧ-инфицированных мигрантов? Хороший ход! Интересно, чернильницы согласны? Или им об этом знать не обязательно?
  6. Dimy4 Ранг пользователя
    Dimy4
    +4
    Сегодня, 05:48
    Чего толку писать об этих мигрантах все равно все пустыми словами закончится (как всегда). Чиновники начиная с самого высокого уровня с этого бабло имеют и от диаспор и от западных кураторов, помогая им развалить страну изнутри. А главковерху докладывают что у нас все хорошо, а он, что удивительно для главы государства, парень доверчивый верит всему.
  7. север 2 Ранг пользователя
    север 2
    +1
    Сегодня, 06:10
    заблуждаемся думая , что только работодателю-буржуину выгодны мигранты , как дешёвая рабочая сила . Во первых -не такая она уж и дешёвая . Во вторых-не такая она уж и "рабочая". Многие из этих мигрантов у себя на родине пасли овец да коз , но прибыв в Россию как то не прут в степи Поволжья или в предгорье Кавказа помогать тамошним пастухам . Вчера по тв. увидел репортаж , как мигранты получает сертификат по знанию русского языка . По русский ни бум бум , взятка по установленному тарифу и ты уже со знанием и русского языка и истории России ... И так по цепочке до получения российского гражданства . Кажется , во чиновники , черпай их и в тюрьму ! А нет .
    Но над всем над этим стоит такие личности , как например сто раз в воздухе переобувшись и шкуру на ходу менявший Затулин . Он там в СНГ по вопросам миграции от России главный специалист . Но поскольку в этом СНГ большинство имеет верх над меньшинством , то казахи ,таджики , узбеки да киргизы голосуют за Затулина на этом посту , даже если Россия голосовала бы против кандидатуры Затулина на том посту . А я то думая , от чего этот Затулин так всегда собой доволен и такой загадочно -инкогнито -пафосно многозначительным себя представляет ...
    Там и Калашников от КПРФ где то рядом трётся . Так что не только внутри с этой миграцией в России порядок навести некому , но и снаружи её прикрыть некому . Вы что , думаете такие Затулин или Калашников в Казахстане или в Таджикистане поставят вопрос ребром , что хватить в Россию посылать мигрантов , поднимайте у себя с ними свою экономику , а то как то с голой задницей ходите...
  8. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    +2
    Сегодня, 06:15
    путин ясно высказался по поводу мигрантов- никто ничего менять не будет , так что эти статья за статьей на эту тему простой" выпуск пара" на ВО
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:26
    В соседних странах "ближнего зарубежья" начали выпендриваться по отношению к карточке "Мир" и отказались обслуживать по ней ( Армения, Казахстан, Киргизия, Узбекистан). Так может принять закон о переводах за рубеж исключительно по этой карточке перекрыв остальные возможности? И вот тогда посмотрим, что они петь будут. Возить чемоданами через границу проблематично, а деньги от мигрантов в их страны поступают немалые.
  10. Р_С_Ф_С_Р_ Ранг пользователя
    Р_С_Ф_С_Р_
    +2
    Сегодня, 06:29
    Иван Северский, а ты кому эти ЦУ накатал? Структуре создавшей режим наибольшего благоприятствования для приезжих и вымиранию местных?
    Не слишком ли ты дерзкий, Иван?

    Может ещё запретить вывоз капитала, необработанного сырья и полуфабрикатов, двойного-тройного гражданства для чиновников, обнулить закон о неуплате двойных налогов, ввести прогрессирующую шкалу налогооблажения, запретить суррогаты и фальсификат, развить науку до того же самого места с которого её когда-то намерянно уронили, начать соц. развитие и восстановления промышленности, запретить владение иностранцам любых предприятий, запретить регистрацию компаний не там где производство и тд?
    Может тебе ещё и программу 2020 надо было исполнить? Или мусор начать перерабатывать?

    А не разложит ли тебя на лавочке и не ввалить ли тебе смачных плетей, антихрист?
    Ты посмотри, умные все стали, указивки тут свои раздаёт властям от бога, народоволец непоротый.
    Благодари бога, что пока некрепостной ещё, писатель.
  11. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +2
    Сегодня, 06:47
    Пять и шесть лет назад народ проголосовал и одобрил мигрантскую политику, правительства и президента одобрял и ранее.В этот раз 87 % одобрило мигрантскую политику на президентских выборах, одобрит и на думских.В думу не представителей рабочих и крестьян выбирают, а представителей правящего класса,буржуазии.Что буржуазия,плевать против себя станет? Президент жеж сказал, что печенегов с половцами пережили? Ну и таджиков переживем.Соберемся еще на Куликовскую битву,сил тока накопим.
  12. Million Ранг пользователя
    Million
    +1
    Сегодня, 07:29
    Получается,что руководству России выгодно когда деньги уходят из страны..Или как?
  13. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 07:31
    Цитата: депрессант
    А они себя винят? Не слышала

    smile Вопрос риторический.
    Конечно они помалкивают...
    Один Мишустин только сказал что в этом вопросе надо действовать очень осторожно...как видно не получилось.
    Объективные причины в обществе живут по своим законам, и они не подчиняются хотелкам правительства.
    Как все предсказуемо. what
  14. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 07:35
    Цитата: Р_С_Ф_С_Р_
    А не разложит ли тебя на лавочке и не ввалить ли тебе смачных плетей, антихрист?
    Ты посмотри, умные все стали, указивки тут свои раздаёт властям от бога, народоволец непоротый.
    Благодари бога, что пока некрепостной ещё, писатель.

    Сплюньте... what накаркаете.
    Будет вам батюшка Юрьев день.

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