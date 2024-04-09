Россия теряет более триллиона рублей в год из-за трудовых мигрантов, как это изменить
Рассмотрим эффективность привлечения мигрантов для государства: сравним размер поступлений в консолидированный бюджет от граждан РФ и трудовых мигрантов, а также расходы бизнеса на выплату зарплат. Данная статья освещает только проблему трудовой миграции и только с позиции экономики, вопросу получения гражданства уроженцами Средней Азии посвящена другая статья автора - 1,7 трлн рублей потрачено на выплаты детям безработных и мигрантов в 2023
МВД периодически публикуют данные о числе одновременно находящихся в стране : в 2019 году – 4,1 млн человек, в 2022 – 3,35 млн.
Недополученные доходы бюджета
В России действует безвизовый режим с большинством стран СНГ, трудовой мигрант должен пройти медосмотр, сдать (фактически купить) экзамен на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ и приобрести патент, цена которого в среднем 6,5 тыс. рублей в месяц. Патент является авансовым платежом НДФЛ, на его стоимость уменьшается уплаченный работодателем подоходный налог.
Работодатель также платит ЕСН в размере 30 %, до 2023 года использование труда мигрантов освобождало от уплаты социальных отчислений.
До 2023 года при средней по [leech=https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salarieshttp://]Росстату зарплате «на руки», найм гражданина РФ обходился работодателю дороже на 40 %, в настоящее время труд местных жителей дороже на 7 %.
Более десятилетия с граждан брали в 3,3 раза больше налогов, чем с мигрантов. В 2023 году налоговая нагрузка была выравнена, но большинство мигрантов работают в неформальном сером секторе экономики – по данным МВД, действующие патенты имеют лишь 60 % трудовых мигрантов, исследования показывают, что официально трудоустроены 40 % мигрантов из Средней Азии.
Если мигрант работает без патента и оформления трудовых отношений, исходя из налоговых отчислений со средней зарплаты, консолидированный бюджет не получает 32 тыс. рублей в месяц. Работа трудовых мигрантов, с учетом вывода средств из России, привела к неполучению дохода консолидированного бюджета в 2023 году в размере триллиона рублей.
Расходы бюджета на мигрантов
В нашей стране комплексного исследования о стоимости пребывания мигрантов не проводилось, по оценкам арабских исследователей, в ОАЭ расходы бюджета на одного мигранта составляют более 3 тыс. долларов в год, включая расходы на обеспечение безопасности, инфраструктуру и социальные выплаты. В России значительные затраты связаны с обучением в школах детей трудовых мигрантов.
Расходы бюджета также связаны с лечением ВИЧ-инфицированных мигрантов. В 2016 году ВИЧ-инфицированным иностранным гражданам разрешили проживать в России, в случае если у них есть близкие родственники, имеющие российское гражданство или вид на жительство, в результате этого в отдельных регионах более трети ВИЧ-инфицированных – иностранные граждане, стоимость курса лечения ВИЧ составляет 70 тыс. рублей в год.
Выводы
В 2023 году налоговая нагрузка граждан России и мигрантов была уравнена, но это не слишком изменило ситуацию, т. к. большинство мигрантов работают без оформления трудовых отношений, фактически после пересечения границы они растворяются на просторах России. Прямой экономический ущерб государству от недополученных налоговых отчислений составляет около триллиона рублей. Более дешевый труд мигрантов замедляет техническое переоснащение, что снижает конкурентоспособность российской экономики.
Предложения по изменению миграционного законодательства
Значительно увеличить контроль пребывания мигрантов в России необходимо, но МВД с этим не справится. Более эффективно – отсеять тех, кто не имеет официальной работы административными методами:
1. Увеличить стоимость патента до размера налоговых и социальных отчислений со средней зарплаты, одновременно отменив уплату мигрантами ЕСН. В 2023 году при средней зарплате 64 тыс. рублей «на руки», по Росстату, отчисления составили 32 тыс. рублей, поэтому стоимость патента необходимо поднять с 6,5 до 32 тыс. рублей в месяц.
После кратного увеличения цены патента, число мигрантов значительно снизится, чтобы окупить цену патента придется работать вахтовым методом 12/7, что будет способствовать увеличению налоговых сборов и снижению социальной напряженности в обществе – при таком графике у мигрантов не будет сил и желания покидать место работы.
2. Запретить пребывание в стране мигранта в России более 2 недель в году без патента, за пребывание без патента ввести штраф в 10-кратном размере за время просрочки, в случае злостного нарушения – привлекать к уголовной ответственности.
3. Воспретить получение гражданства в упрощенном порядке вне квот, в противном случае мы можем столкнуться с ростом числа фактов о получении гражданства с целью избежать покупки патента.
4. Вернуть полный запрет пребывания в стране иностранных граждан, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, и депортировать ВИЧ-инфицированных иностранцев.
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