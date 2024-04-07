CNN: Украинская армия вынуждена отступать, теряя новые территории

Украинская армия готовится отступать, для удержания нынешней линии обороны у ВСУ нет ни сил, ни средств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских военных.На Западе больше не говорят о "контрнаступлении ВСУ", западная пресса все чаще пишет о вероятном отступлении ВСУ с нынешних позиций. Причиной называют большие потери, отсутствие боеприпасов и наступление российской армии. На данный момент прогнозируется потеря еще больших территорий.По данным так называемого "Института изучения войны" (ISW), если власти Украины не сумеют остановить наступление российской армии на сегодняшней линии соприкосновения, заморозив боевые действия, то потеря новых территорий неминуема, поскольку у Киева нет возможностей держать фронт такой длины. Идеальным вариантом была бы организация обороны на "более защищенных" позициях, имея в виду новые линии обороны, которые возводит Киев.Как ранее заявил главком ВСУ Сырский, сейчас существует большая вероятность прорыва российских войск под Авдеевкой, под Часовым Яром и в направлении Курахово. При этом резервов у ВСУ для стабилизации ситуации нет, приходится перебрасывать подразделения с одного направления на другое, чем пользуются российские войска.Как сообщают украинские ресурсы, киевские власти пытаются замолчать критическую ситуацию на фронте, рассказывая о якобы "остановленном" наступлении ВС России.

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