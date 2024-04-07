Спикер командования «Хортица» ВСУ: Российские ВКС не дают возможности удержать стратегические высоты у Часова Яра

14
Спикер командования «Хортица» ВСУ: Российские ВКС не дают возможности удержать стратегические высоты у Часова Яра

Ситуация под Часовым Яром становится критической, подразделения ВСУ не в состоянии удержать стратегические высоты в районе города. Причиной этого стали российские авиабомбы в универсальным модулем планирования и коррекции. Как заявил спикер командования группировки "Хортица" Назар Волошин, ВСУ ничего не могут противопоставить российской авиации.

Российская артиллерия и авиабомбы стали головной болью для украинских военных, на данный момент Генштаб ВСУ заявляет о вероятной потере стратегических высот в районе Часова Яра, а это означает вероятную потерю города. И самое главное, представитель командования "Хортица" жалуется на то, что ВСУ ничего не могут поделать с этим, так как российские истребители не желают залетать в зону поражения ПЗРК и пулеметных установок, действующих на передовой.



Они сбрасывают на нас тяжелые боеприпасы, даже не пролетая вблизи линии соприкосновения и не заходя в зону нашей ПВО (...) Когда работает их авиация, нашим защитникам работать невозможно, им нужно только спрятаться в укрытие

- жалуется Волошин.

По словам спикера, точно же такая тактика применялась российскими войсками при атаке Авдеевки, что привело к ее потере. Однако, российская авиация еще не достигла тех показателей, которые были зафиксированы при ее взятии. Если в районе Авдеевки было зафиксировано более сотни сбросов авиабомб в один из дней, то в районе Часова Яра ежедневно применяется несколько десятков.

Между тем, украинские эксперты не исключают, что в ближайшее время Часов Яр будет потерян, а российские войска получат возможность выйти к Славянску и Краматорску.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 13:27
      «ВСУ ничего не могут поделать с этим, так как российские истребители не желают залетать в зону поражения ПЗРК » —

      — Это ставит свидомых в тупик ...
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        +7
        Сегодня, 13:56
        Но по любому русские тут виноваты.
        ВСУ бы удержали любой укреп-район, но русские постоянно мешают.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 14:24
        Раньше,гораздо раньше нужно было нам бомбам "крылья "приделывать,глядишь и потерь с нашей стороны было меньше,а территорий вернули бы себе больше!
    2. polinet Ранг пользователя
      polinet
      +4
      Сегодня, 13:29
      Ну а что они хотели? Теперь всё по взрослому, придется уйти и не только из Часова Яра, у них ещё много сюрпризов впереди.
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +5
      Сегодня, 13:31
      И самое главное, представитель командования "Хортица" жалуется на то, что ВСУ ничего не могут поделать с этим, так как российские истребители не желают залетать в зону поражения ПЗРК и пулеметных установок, действующих на передовой.

      Вот какие "нехорошие" не хотят лезть под ПЗРК. request
      Глупое заявление. Пусть жалуются в Спортлото на наши ВКС.
      А лётчики молодцы. Пропалывают укроп из далека.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 13:32
      Только бомбы с УМПК жизни всушникам не дают?Сегодня в Риа новости отчитались о кратном увеличении точности Искандера М и "Солнцедара",точнее Солнцепёка. good
    5. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +2
      Сегодня, 13:48
      Пресс-секретарь Хортицкого командования ВСУ:

      Будьте осторожны с украинскими высказываниями! Это тоже может быть обман!
      Поэтому с умом и предусмотрительностью, продолжайте атаковать!
    6. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 13:56
      Вск-таки слово "спикер" - чужеродное. Давайте называть их по русски, а не по английски. Болтун командования "Хортица". wassat
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        +2
        Сегодня, 14:10
        Цитата: Дед-дилетант
        Болтун командования "Хортица".

        Я бы вместо болтун использовал другое слово, но правила про мат не позволяют.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 14:19
        Вск-таки слово "спикер" - чужеродное
        Самое то. Скакуасы сейчас принимают западный образ жизни. Там ещё и не такое будет
    7. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 14:02
      Если в районе Авдеевки было зафиксировано более сотни сбросов авиабомб в один из дней, то в районе Часова Яра ежедневно применяется несколько десятков.

      А в Ираке во время Бури в пустыни, был день, когда в воздухе одномоментно находилась 1000 (тысяча) ракет
    8. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 14:12
      Как говорил Наполеон:"Им ещё хочется? Что же, дайте им ещё... "
    9. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:16
      Зашибись-заценили новость!
      Видимо, Верховным не принято ещё решение по-настоящему мочить, чтобы эхо нашей Победы ВС РФ в СВО громко звучало в би дэ Фашистона, Ландона и по всей гей-еуропии, напоминая бочке виски, что скоро Победители дойдут до райского сада помочь собрать урожай!
    10. polinet Ранг пользователя
      polinet
      0
      Сегодня, 14:37
      Однако админы бригад ВСУ публикуют зрадные ролики о промахах беспилотников-камикадзе. «Тарасики и миколы» строчат: «Вошла колонна (русской) брони. Наши ФПВшки падали, как мухи, на всех частотах, потому что на главном танке ехал РЭБ-монстр. Безумный Макс здесь отдыхает. На паллете собрали в кучу ужасную конструкцию из всего, что было. По кругу три панели патч-антенн 800/900/2.4/5.8 и к этому прибавили 700−1000 диапазон. Сверху и по кругу. На броню поставили и генератор, и АКБ».

      Эту печальку для ВСУшников прокомментировал админ 79-й ОДШБр «Миколаїв»: «ФПВшки теряют связь с оператором и просто падают в поле. Орки без проблем десантировались с квадратика (БМП). Черт знает, что будет дальше».

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»