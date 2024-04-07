Спикер командования «Хортица» ВСУ: Российские ВКС не дают возможности удержать стратегические высоты у Часова Яра
Ситуация под Часовым Яром становится критической, подразделения ВСУ не в состоянии удержать стратегические высоты в районе города. Причиной этого стали российские авиабомбы в универсальным модулем планирования и коррекции. Как заявил спикер командования группировки "Хортица" Назар Волошин, ВСУ ничего не могут противопоставить российской авиации.
Российская артиллерия и авиабомбы стали головной болью для украинских военных, на данный момент Генштаб ВСУ заявляет о вероятной потере стратегических высот в районе Часова Яра, а это означает вероятную потерю города. И самое главное, представитель командования "Хортица" жалуется на то, что ВСУ ничего не могут поделать с этим, так как российские истребители не желают залетать в зону поражения ПЗРК и пулеметных установок, действующих на передовой.
- жалуется Волошин.
По словам спикера, точно же такая тактика применялась российскими войсками при атаке Авдеевки, что привело к ее потере. Однако, российская авиация еще не достигла тех показателей, которые были зафиксированы при ее взятии. Если в районе Авдеевки было зафиксировано более сотни сбросов авиабомб в один из дней, то в районе Часова Яра ежедневно применяется несколько десятков.
Между тем, украинские эксперты не исключают, что в ближайшее время Часов Яр будет потерян, а российские войска получат возможность выйти к Славянску и Краматорску.
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