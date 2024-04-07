Две пусковые установки ЗРС С-300 и РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 уничтожены за сутки - Миноброны

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Две пусковые установки ЗРС С-300 и РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 уничтожены за сутки - Миноброны

Очередные сутки спецоперации больших изменений в ситуацию на линии фронта не внесли, Минобороны пока никак не реагирует на вхождение штурмовых групп в микрорайон Канал Часова Яра. Впрочем, это уже привычная стратегия военного ведомства, Минобороны не торопиться объявлять о каких либо победах, пока это не будет подтверждено несколькими источниками.

Пока же на Купянском направлении наши наносят удары по ВСУ в районах Синьковка и Загоруйковка, пока противник пыта5етмся выбить наши подразделения в районе Терны. Наши отбили две контратаки. На Донецком подразделения ВС России атакуют в районах Красное, Клещеевка, Андреевка, где имеется продвижение. По самому Часову Яру военные ничего не говорят, но там ситуация складывается в нашу сторону. Противник пытался контратаковать в районах Берестовое, Богдановка и Новомихайловка.



На Авдеевском направлении наши снова продвинулись вперед, ожесточенные бои в районах Семеновки и Бердычи, контратаки в районах Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка.

На Южно-Донецком наши продвинулись в районах Никольское и Старомайорское, продвижение тактическое, но оно есть. ВСУ пытались контратаковать в районе Урожайного, но неудачно. На Херсонском без изменений, в районе Работино ожесточенные бои, у Вербового имеется продвижение.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: по личному составу - 910 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, пять бронемашин и две БМП, 32 автомобиля; по артиллерии - две гаубицы М777 и САУ "Гвоздика". Уничтожен склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, две САУ "Гвоздика", две САУ "Акация", две гаубицы Д-30, одна Д-20. А также РСЗО "Ураган" и "Град", РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция РЭБ "Нота".

Оперативно-тактической авиацией, ракетами и артиллерией уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки ЗРС С-300, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами ПВО уничтожено 293 украинских беспилотника.
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    10 комментариев
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -3
      Сегодня, 15:14
      Павлоград и сумы.
      Все остальное лукавство.
      Не хотят вылезать из обустроенной линии суровикина?
      Или воли политической нет?
    2. Роман Ефремов Ранг пользователя
      Роман Ефремов
      +2
      Сегодня, 15:45
      293 беспилотника за сутки!!! На прошлой неделе был рекорд - около 240-ка. На следующий день - почти 200. Раньше наши отчитывались о сбитии 100 с лишним беспилотников ежедневно - но чтобы за 200, почти 300???.............
      1. ВадимЖивов Ранг пользователя
        ВадимЖивов
        +2
        Сегодня, 15:54
        Тоже за этим слежу и оху..... Надо им логистику выносить. Иначе нам удачи не видать.... am
      2. Reindeer Ранг пользователя
        Reindeer
        +1
        Сегодня, 15:59
        А может РЭБ подтянули? Тоже ведь может быть...
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 16:26
        Там дроны делают массово при помощи 3д принтеров,а часть идёт из европ,поэтому и используют их всуки многими сотнями в день.
    3. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 16:00
      Две пусковые установки ЗРС С-300 и РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 уничтожены

      Отличный результат, сколько же советской техники ещё по свету....
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        0
        Сегодня, 16:06
        две пусковые установки ЗРС С-300, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

        По всей видимости РЛС П-18 работала в связке с С-300 для разведки возд. целей и выдачи ЦУ. У xoxлов этих станций предостаточно, надо и дальше их выбивать.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -3
      Сегодня, 16:14
      На фото это что-С-300 или П-18?
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 16:19
      Сейчас заметная тенденция усиления ударных возможностей наших войск, что обязательно скажется на возможностях противника...
      На одних беспилотниках бой не выиграеш, без пехоты и прочих средств усиления, линию обороны не удержать.
    6. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 16:25
      А чо , хвалённые "Пэдриоты" уже фсё?

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