Две пусковые установки ЗРС С-300 и РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 уничтожены за сутки - Миноброны
Очередные сутки спецоперации больших изменений в ситуацию на линии фронта не внесли, Минобороны пока никак не реагирует на вхождение штурмовых групп в микрорайон Канал Часова Яра. Впрочем, это уже привычная стратегия военного ведомства, Минобороны не торопиться объявлять о каких либо победах, пока это не будет подтверждено несколькими источниками.
Пока же на Купянском направлении наши наносят удары по ВСУ в районах Синьковка и Загоруйковка, пока противник пыта5етмся выбить наши подразделения в районе Терны. Наши отбили две контратаки. На Донецком подразделения ВС России атакуют в районах Красное, Клещеевка, Андреевка, где имеется продвижение. По самому Часову Яру военные ничего не говорят, но там ситуация складывается в нашу сторону. Противник пытался контратаковать в районах Берестовое, Богдановка и Новомихайловка.
На Авдеевском направлении наши снова продвинулись вперед, ожесточенные бои в районах Семеновки и Бердычи, контратаки в районах Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка.
На Южно-Донецком наши продвинулись в районах Никольское и Старомайорское, продвижение тактическое, но оно есть. ВСУ пытались контратаковать в районе Урожайного, но неудачно. На Херсонском без изменений, в районе Работино ожесточенные бои, у Вербового имеется продвижение.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: по личному составу - 910 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, пять бронемашин и две БМП, 32 автомобиля; по артиллерии - две гаубицы М777 и САУ "Гвоздика". Уничтожен склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, две САУ "Гвоздика", две САУ "Акация", две гаубицы Д-30, одна Д-20. А также РСЗО "Ураган" и "Град", РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция РЭБ "Нота".
Оперативно-тактической авиацией, ракетами и артиллерией уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки ЗРС С-300, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами ПВО уничтожено 293 украинских беспилотника.
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