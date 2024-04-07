Украинский ТГ-канал: Сырский планирует перебросить под Часов Яр сбежавшую из-под Авдеевки 3 ОШБр ВСУ

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Украинский ТГ-канал: Сырский планирует перебросить под Часов Яр сбежавшую из-под Авдеевки 3 ОШБр ВСУ

Сбежавшую из-под Авдеевки 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, созданную на основе ветеранов нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), планируется перебросить под Часов Яр. Соответствующее решение принял главком ВСУ Александр Сырский.

По данным источника в Генштабе ВСУ, на которого ссылаются украинские ресурсы, Сырский принял решение перебросить под Часов Яр 3-ю ОШБр ВСУ, которая считается одной из самых боеготовых бригад в составе украинской армии. Главком надеется удержать город, поскольку с Бахмутом и Авдеевкой он пролетел, хотя обещал Зеленскому удержать оба города, а первый еще и отбить после того, как его взяли отряды ЧВК "Вагнер".



(...) Сырский планирует перебросить третью штурмовую бригаду Азов под Часов Яр, чтобы удержать город. Главком не успел повлиять на ситуацию под Авдеевкой, но фронт вокруг Бахмута он держал больше года и для него принципиально важно не позволить российской армии выйти на оперативное пространство

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Украинские эксперты сомневаются, что 3-я ОШБр ВСУ сумеет как-то повлиять на обстановку в Часовом Яре, поскольку в последнее время эту бригаду называют "бегающей". "Приключения" националистов начались под Авдеевкой, куда их перебросили как раз для "удержания города". Вместо того чтобы вступить в бой с российскими войсками, бригада засела на Коксохиме, а потом просто сбежала оттуда. Попытка укрепить оборону под Бердычами с помощью националистов тоже закончились провалом, бригада просто "эвакуировалась" в тыл. Посмотрим, как она себя проявит под Часовым Яром.
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    8 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 16:22
      Сбежавшую из-под Авдеевки 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, созданную на основе ветеранов нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), планируется перебросить под Часов Яр.
      . Там их и добьют, если вовремя не слиняют...
      Командовонию ВСУ распиаренное воинство не в дугу, им нужны крепкие воинские подразделения, а бегунки... они никому не в дугу.
    2. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 16:23
      Это не тех, которые в Киеве ошиваются и обиженных из себя строят?
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 16:24
      Поставят на стадо нового пастуха и вперёд на убой.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:27
      Ну так ее сначала поймать надо и на фронт отправить-да и следить-чтоб не убежала laughing
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 16:29
      Нужно следить все чтобы они не дошли до Часова Яра!Разбомбить их по дороге!
    6. kwwk Ранг пользователя
      kwwk
      0
      Сегодня, 16:31
      Этих тик-токеров еще отловить надо в столице, а так их присутствие это предвестник оставления позиций.
    7. dimy44 Ранг пользователя
      dimy44
      0
      Сегодня, 16:32
      в последнее время эту бригаду называют "бегающей"
      Ну так, они же элита, им в бой вступать нельзя, вдруг убьют, и кто тогда страну защищать будет?
    8. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Сегодня, 16:42
      Все-таки молодец Зе, что назнчил Сы!
      Денацификацию надо ведь проводить, Путин задачу ясно поставмл.

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