(...) Сырский планирует перебросить третью штурмовую бригаду Азов под Часов Яр, чтобы удержать город. Главком не успел повлиять на ситуацию под Авдеевкой, но фронт вокруг Бахмута он держал больше года и для него принципиально важно не позволить российской армии выйти на оперативное пространство

Сбежавшую из-под Авдеевки 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, созданную на основе ветеранов нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), планируется перебросить под Часов Яр. Соответствующее решение принял главком ВСУ Александр Сырский.По данным источника в Генштабе ВСУ, на которого ссылаются украинские ресурсы, Сырский принял решение перебросить под Часов Яр 3-ю ОШБр ВСУ, которая считается одной из самых боеготовых бригад в составе украинской армии. Главком надеется удержать город, поскольку с Бахмутом и Авдеевкой он пролетел, хотя обещал Зеленскому удержать оба города, а первый еще и отбить после того, как его взяли отряды ЧВК "Вагнер".- пишет ТГ-канал "Резидент".Украинские эксперты сомневаются, что 3-я ОШБр ВСУ сумеет как-то повлиять на обстановку в Часовом Яре, поскольку в последнее время эту бригаду называют "бегающей". "Приключения" националистов начались под Авдеевкой, куда их перебросили как раз для "удержания города". Вместо того чтобы вступить в бой с российскими войсками, бригада засела на Коксохиме, а потом просто сбежала оттуда. Попытка укрепить оборону под Бердычами с помощью националистов тоже закончились провалом, бригада просто "эвакуировалась" в тыл. Посмотрим, как она себя проявит под Часовым Яром.