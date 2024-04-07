Штурмовые группы ВС России сумели продвинуться в Новомихайловке сразу по двум улицам
Хорошие новости приходят с Донецкого направления, там штурмовые группы ВС России не только продвинулись под Часовым Яром, но и пошли вперед в Новомихайловке. Как сообщает ТГ-канал Рыбарь, наши продвинулись сразу вдоль двух улиц.
Штурмовые группы ВС России сумели продвинуться в Новомихайловке, которую ВСУ превратили в мощный укрепрайон. По имеющимся данным на 15:00 7 апреля 2024 года, нашим удалось продвинуться вдоль улиц Ленина и Соборная. Как сообщают с передовой, противник применяет очень большое количество FPV-дронов, что замедляет продвижение наших войск. Так что все стенания Киева о якобы нехватке дронов являются работой на западную публику.
Несмотря на большую активность украинских беспилотников, наши сумели продвинуться как в самом поселке, так и рядом с ним. Севернее Новомихайловки наши продвинулись к центру СНТ "Машиностроитель", а южнее поселка наши взяли крупный опорный пункт ВСУ, сумев не только его отбить, но удержать, отразив несколько атак. Очень активно работает российская авиация, наносящая удары по позициям ВСУ.
- пишет "Рыбарь".
Как ранее говорили эксперты, после взятия Новомихайловки российские войска могут развить наступление как в сторону Курахово, так и в сторону Угледара, который находится на возвышенности. До этого все попытки взять Угледар закончились неудачей.
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