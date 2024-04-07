Штурмовые группы ВС России сумели продвинуться в Новомихайловке сразу по двум улицам

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Штурмовые группы ВС России сумели продвинуться в Новомихайловке сразу по двум улицам

Хорошие новости приходят с Донецкого направления, там штурмовые группы ВС России не только продвинулись под Часовым Яром, но и пошли вперед в Новомихайловке. Как сообщает ТГ-канал Рыбарь, наши продвинулись сразу вдоль двух улиц.

Штурмовые группы ВС России сумели продвинуться в Новомихайловке, которую ВСУ превратили в мощный укрепрайон. По имеющимся данным на 15:00 7 апреля 2024 года, нашим удалось продвинуться вдоль улиц Ленина и Соборная. Как сообщают с передовой, противник применяет очень большое количество FPV-дронов, что замедляет продвижение наших войск. Так что все стенания Киева о якобы нехватке дронов являются работой на западную публику.



Несмотря на большую активность украинских беспилотников, наши сумели продвинуться как в самом поселке, так и рядом с ним. Севернее Новомихайловки наши продвинулись к центру СНТ "Машиностроитель", а южнее поселка наши взяли крупный опорный пункт ВСУ, сумев не только его отбить, но удержать, отразив несколько атак. Очень активно работает российская авиация, наносящая удары по позициям ВСУ.


Российские войска активно задействуют авиацию для ударов по ближайшему тылу украинских формирований, где противник занят инженерными работами и минированием местности. Продолжается и контрбатарейная работа

- пишет "Рыбарь".

Как ранее говорили эксперты, после взятия Новомихайловки российские войска могут развить наступление как в сторону Курахово, так и в сторону Угледара, который находится на возвышенности. До этого все попытки взять Угледар закончились неудачей.
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    4 комментария
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    1. Aleksandr21 Ранг пользователя
      Aleksandr21
      +3
      Сегодня, 17:44
      Отличные новости, давайте парни... так глядишь потихоньку-потихоньку и возьмём Новомихайловку, главное чтобы потерь было поменьше.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 17:47
      Российские войска активно задействуют авиацию для ударов по ближайшему тылу украинских формирований, где противник занят инженерными работами и минированием местности. Продолжается и контрбатарейная работа
      . Понятно, давление на тылы сильно убавляет желание укровоинству держатся до... а до чего держатся то??? Когда сзади не будет подготовленных рубеже обороны и никаких резервов.
      Всему есть предел и все это понимают...
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 17:50
      Очень активно работает российская авиация, наносящая удары по позициям ВСУ.
      Молодцы летуны!
    4. АлекМих
      АлекМих
      0
      Сегодня, 18:24
      Перелом войны и стремительное освобождение Украины от нацистов начнется от захвата Угледара

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