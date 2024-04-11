Оружие направленной энергии пришло на поля сражений
Лазерное оружие, относящееся к оружию направленной энергии, уже давно является предметом споров. Многие склонны недооценивать последствия его появления на поле боя и преувеличивать сложность его реализации – «возить с собой электростанцию», «туман/дождь/тучи», «краска серебрянка», «отвод тепла», «сравните энергетику лазерного луча с энергией 30-мм снаряда» – это набор избитых клише, присутствующих почти в любой теме по обсуждению лазерного оружия. Хотя, разумеется, создание лазерного оружия – это сложнейшая научно-техническая задача, которая по плечу только технологически развитым странам.
Однако влияние лазерного оружия на ход боевых действий может значительно превзойти то, что сейчас на него оказывают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), вот только «порог входа» здесь будет гораздо выше – собрать эффективный боевой лазер из комплектующих с «Алиэкспресса» будет крайне сложно, если вообще возможно.
Лазерное оружие прогрессирует достаточно быстро, в ближайшие годы в войсках наших противников могут появиться как сложные и дорогостоящие комплексы мощностью 300–500 кВт, способные решать серьёзные задачи, так и вездесущие малогабаритные лазеры мощностью до 10 кВт, способные эффективно бороться с малогабаритными БПЛА-«камикадзе».
Компактный лазерный модуль Phantom мощностью 10 кВт и массой всего 90 кг от компании Northrop Grumman – такой можно установить на каждый танк, БМП или вертолёт, и шансов у FPV-дронов противника станет значительно меньше
Например, лазерное оружие может значительно повысить выживаемость авиации на большой высоте или усложнить жизнь самолётам и вертолётам противолодочной авиации.
Когда-то лишь две страны соревновались между собой в создании боевых лазеров – США и СССР, но технологии того времени не позволяли создать действительно эффективные решения, теперь в разработке боевых лазеров лидируют США, в затылок им дышит Китай, периодически новости о разработке лазерного оружия приходят из Великобритании и Турции.
Что касается России, то здесь всё сложнее, характеристики принятого на вооружение боевого лазерного комплекса (БЛК) «Пересвет» засекречены, о возможностях и готовности к серийному производству продемонстрированных на различных выставках и форумах комплексах «Задира» или «Рать» пока больше ничего не слышно.
А тем временем боевые лазеры уже тихо и незаметно пришли на поле боя в некоторых регионах мира, о чём мы сегодня и поговорим.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия (СА) не является крупным производителем вооружений, но она является одним из крупнейших их потребителей, благодаря имеющимся у этой страны значительным финансовым ресурсам. Длительное время Саудовская Аравия закупала вооружения только у стран Запада, в первую очередь у США, однако после развала СССР ВС СА стали закупать вооружения и в России, а также в других странах мира. В последнее время можно отметить поставки вооружений в СА из Китая, в том числе тех вооружений, аналогов которым у большинства стран мира пока ещё нет.
Где-то с 2019 года нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии стали подвергаться атакам БПЛА-«камикадзе», запускаемых хуситами с территории Йемена. Несмотря на наличии у ВС СА современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и комплексов объектовой противоракетной обороны (ПРО), полностью исключить случаи поражения НПЗ с помощью БПЛА-«камикадзе» не удавалось (ничего не напоминает?).
Тогда для борьбы с угрозой, исходящей от БПЛА-«камикадзе», запускаемых хуситами, Саудовская Аравия осуществила закупку боевых лазеров Silent Hunter, разработанных китайской компанией Poly Technologies, а также средств обнаружения целей ближней дальности, включающих малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) и оптико-электронные станции (ОЭС) на телескопических подъёмных мачтах.
Лазерный комплекс Silent Hunter существует в стационарном и мобильном варианте. Стационарная версия монтируется из блоков массой до 200 килограмм, тогда как автомобильная размещается на шасси с колёсной формулой 6х6.
Стационарный и мобильный варианты боевого лазера Silent Hunter
По разным данным, мощность боевого лазерного комплекса Silent Hunter составляет от 30 до 100 киловатт (кВт), возможно, что она может варьироваться для разных исполнений или набираться пакетами лазерных излучателей. Предполагаемая дальность поражения целей составляет 1–4 километра, в зависимости от типа цели. По данным ряда источников, Silent Hunter может поражать цели с корпусом из тонкого металла, пластика или композитов, движущиеся со скоростью до 60 метров в секунду (216 километров в час).
На текущий момент информация о поражённых в Саудовской Аравии НПЗ на страницах новостных ресурсов не появляется, по неподтверждённой информации, лазерными комплексами Silent Hunter уничтожено уже несколько десятков БПЛА-«камикадзе», запущенных хуситами (правда, необходимо учитывать, что там задействованы и «классические» ЗРК).
Предполагаемое изображение комплекса Silent Hunter в Саудовской Аравии и уничтоженная им цель
В любом случае развёртывание лазерных комплексов Silent Hunter для защиты НПЗ Саудовской Аравии можно считать первым подтверждённым случаем использования лазерного оружия в рамках реальных боевых действий.
Ирак
Ирак не является ни производителем оружия, ни его крупным покупателем, с того момента, как по этой стране прошёлся каток ВС США и других стран НАТО. Тем не менее именно в Ираке развёрнуты новейшие лазерные системы ближней обороны DE M-SHORAD.
Дело в том, что находящиеся на территории Ирака военные базы оккупационного контингента ВС США периодически подвергаются атакам с помощью БПЛА-«камикадзе» и иных образцов средств воздушного нападения (СВН), справиться с которыми «традиционным» ЗРК удаётся далеко не всегда.
Первое опытное подразделение войсковой ПВО американской армии – отдельный взвод в составе 4-го батальона 60-го артиллерийского полка ПВО, Форт Силл (4th Battalion, 60th Air Defense Artillery Regiment at Fort Sill, Oklahoma), созданного в сентябре 2023 года, получило 4 лазерные системы ближней обороны DE M-SHORAD мощностью по 50 кВт каждая. Три из четырёх полученных машин сейчас развёрнуто в Ираке.
Лазерные системы ближней обороны DE M-SHORAD
По результатам реальной эксплуатации в Ираке будет принято решение о постановке лазерных систем ближней обороны DE M-SHORAD на серийное производство в 2025 году или об отправке их на доработку. В любом случае в дальнейшем планируется последовательное увеличение мощности DE M-SHORAD до 150 кВт и более.
Летом 2023 года в материале «Лазерные комплексы ПВО DE M-SHORAD на Украине. Решатся ли США на полевые испытания новейших вооружений в зоне СВО2» мы говорили о возможности появления американского лазерного оружия в зоне проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине, на стороне нашего противника.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке во многом спутало карты США и их союзников, тем не менее риск проведения испытаний американского лазерного оружия на Украине сохраняется.
Новгородская область
Нет, речь пойдёт не о том, что промышленные объекты Новгородской области прикрыли российскими боевыми лазерными комплексами, а о том, что специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ») из состава Госкорпорации «Росатом» провели в Новгородской области тестовую расчистку просеки от древесно-кустарниковой растительности в зоне размещения линий электропередачи (ЛЭП) с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса (МЛК).
МЛК производства АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ». Изображение triniti.ru
Новость была опубликована 1 апреля этого года, поэтому вызвала у автора обоснованные сомнения, однако никаких указаний на то, что это шутка, нет. Кроме того, информация о разработке мобильного лазерного комплекса ранее также публиковалась на сайтах ГК «Росатом» и АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», правда, основной его задачей заявлена резка металлоконструкций, в том числе толщиной до 260 мм на расстоянии до 300 метров. А в процессе резки деревьев МЛК перерезал ствол дерева толщиной 200 мм за 6 минут.
Судя по приложенному изображению, в МЛК используется волоконный иттербиевый лазер, мощность которого не сообщается.
Вопрос в том, кто является производителем самого лазерного излучателя – это российская разработка и производство или покупное изделие?
3D-модель МЛК. Изображение triniti.ru
Если покупная, то тогда вопросов нет, поставщик может прямо запрещать применение своих лазерных излучателей в военных целях, а если российская, тогда возникает вопрос расстановки приоритетов – что сейчас важнее, разделка металлоконструкций и вырубка деревьев вдоль ЛЭП, что десятилетиями прекрасно делается и более традиционными инструментами, или защита российских военных и промышленных объектов от ударов украинскими БПЛА-«камикадзе»?
Ведь ВСУ могут выбрать в качестве потенциальных целей и объекты ГК «Росатом».
Выводы
Лазерное оружие уже стало реальностью – отрицать это невозможно. Постепенно эффект от его применения будет всё более и более заметен. Нашей стране также необходимо интенсифицировать работы в данном направлении, а также обеспечить проведение реальных, а не полигонных испытаний лазерного оружия.
Например, над Чёрным морем почти постоянно висит американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk, координирующий удары ВСУ по Российскому Черноморскому Военно-морскому флоту и инфраструктуре, так почему бы не попортить ему оптику с помощью БЛК «Пересвет»?
А лучше вообще его сбить, ничего нам за это не будет, хоть БЛК «Пересвет», если он на это способен, хоть ЗРК С-400, хоть Су-35С или МиГ-31БМ.
Возможно, что нам стоит перенять опыт Саудовской Аравии в части защиты НПЗ, в том числе закупить боевые лазерные комплексы в том же Китае. Например, в материале «Газпром платит – МО РФ эксплуатирует: повышение защищённости объектов промышленности в условиях проведения спецоперации на Украине и будущих военных конфликтов» мы говорили о том, что крупные корпорации могут закупать оборонительные вооружения за свой счёт, а контролировать и эксплуатировать их будут контрактники МО РФ, причём зарплата контрактникам также будет платиться коммерческими структурами.
Кроме того, в рамках такого сотрудничества можно рассмотреть возможность закупки лазерных комплексов – как технологического оборудования.
А возможно, стоит «перековать орала на мечи» и использовать все имеющиеся наработки, в том числе полученные в сфере гражданских лазерных комплексов, для создания собственных высокоэффективных боевых лазеров различного назначения.
Справочно. Оружие направленной энергии является подвидом оружия на новых физических принципах. Всегда найдётся некто, утверждающий, что это определение неправильное, поскольку все известные физические принципы открыты уже достаточно давно, специально для них приведём выписку из энциклопедии Минобороны России:
Новые виды оружия, поражающие факторы которых основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях. На начало XXI столетия в различных степенях разработки и испытаний находятся: оружие направленной энергии (лазерное, ускорительное, сверхвысокочастотное, инфразвуковое); электромагнитное оружие (сверхвысокочастотное, разновидности лазерного); оружие не смертельного действия, т. н. не летальное; геофизическое оружие (сейсмическое, климатическое, озонное, экологическое); радиологическое и др. Особое место занимает оружие губительного действия на генетический аппарат людей – генетическое оружие.
Оружие направленной энергии, вид оружия, поражающее действие которого основано на излучаемой энергии, сконцентрированной в узком пучке. К О.н.э. относятся: лучевое оружие, использующее в качестве основного поражающего фактора термомеханическое воздействие для поражения живой силы, техники, разрушения объектов и инженерных сооружений (См. Лазерное оружие, Ускорительное оружие); сверхвысокочастотное оружие – радиочастотное электромагнитное излучение для вывода из строя электронных средств; инфразвуковое оружие – инфразвуковые колебания для поражения живой силы.
Все виды О.н.э. практически безынерционные и, за исключением инфразвукового оружия, мгновенного действия. Перенос энергии в них происходит со скоростью света или приближается к ней. Положительным свойством О.н.э. является его скрытность, внезапность, способность мгновенно выводить из строя электронные системы, что приводит к дезорганизации управления.
Однако для эффективного действия О.н.э. необходимы высокоэнергетические источники излучения и быстродействующие системы обнаружения, опознавания, захвата цели и наведения на неё средства поражения. В этом направлении сосредоточены основные усилия разработчиков О.н.э. Наибольшие успехи достигнуты в совершенствовании лазерного оружия»/
Для лучшего погружения в тему можно ознакомиться с ранее вышедшими материалами об истории и технологиях лазерного оружия, перспективах их применения в военно-воздушных силах, в качестве средств противовоздушной обороны, на флоте, в космосе, а также о способах защиты от лазерного оружия.
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