Оружие направленной энергии пришло на поля сражений

«Оружие на новых физических принципах Новые виды оружия, поражающие факторы которых основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях. На начало XXI столетия в различных степенях разработки и испытаний находятся: оружие направленной энергии (лазерное, ускорительное, сверхвысокочастотное, инфразвуковое); электромагнитное оружие (сверхвысокочастотное, разновидности лазерного); оружие не смертельного действия, т. н. не летальное; геофизическое оружие (сейсмическое, климатическое, озонное, экологическое); радиологическое и др. Особое место занимает оружие губительного действия на генетический аппарат людей – генетическое оружие. Оружие направленной энергии, вид оружия, поражающее действие которого основано на излучаемой энергии, сконцентрированной в узком пучке. К О.н.э. относятся: лучевое оружие, использующее в качестве основного поражающего фактора термомеханическое воздействие для поражения живой силы, техники, разрушения объектов и инженерных сооружений (См. Лазерное оружие, Ускорительное оружие); сверхвысокочастотное оружие – радиочастотное электромагнитное излучение для вывода из строя электронных средств; инфразвуковое оружие – инфразвуковые колебания для поражения живой силы. Все виды О.н.э. практически безынерционные и, за исключением инфразвукового оружия, мгновенного действия. Перенос энергии в них происходит со скоростью света или приближается к ней. Положительным свойством О.н.э. является его скрытность, внезапность, способность мгновенно выводить из строя электронные системы, что приводит к дезорганизации управления. Однако для эффективного действия О.н.э. необходимы высокоэнергетические источники излучения и быстродействующие системы обнаружения, опознавания, захвата цели и наведения на неё средства поражения. В этом направлении сосредоточены основные усилия разработчиков О.н.э. Наибольшие успехи достигнуты в совершенствовании лазерного оружия»/

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»