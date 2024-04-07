Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после признания Киевом Крыма и Донбасса российскими регионами

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Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после признания Киевом Крыма и Донбасса российскими регионами

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что способен положить конец конфликту на Украине, заставив Киев признать часть утерянных территорий российскими. Об этом сообщает Washington Post.

По данным американского издания, кандидат в президенты США Дональд Трамп в кулуарных разговорах отметил, что мог бы положить конец войне на Украине, заставив украинское руководство признать потерю части территории и переход ее под контроль России. При этом он подчеркнул, что население некоторых районов Украины совсем не против стать частью России. По его словам, Киев мог бы сохранить лицо, если бы пошел на контакт с Россией и признал Крым и Донбасс российскими.



Бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец войне России на Украине, оказав давление на Украину, чтобы она отдала часть территории. (...) Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс

- пишет издание.

Стоит отметить, что Трамп в рамках своей избирательной компании уже делал заявления о якобы способности остановить конфликт на Украине, он обещал остановить боевые действия сразу же, как вступит в должность президента США. Причем говорилось о его якобы "хороших отношениях" с российским президентом Владимиром Путиным. По-видимому, этот вариант не прошел, поскольку Путин никак не высказал стремления общаться с Трампом, заявив, что для России Байден предпочтительнее. Теперь у Дональда вариант общения только с Зеленским, уж этот от американца точно не убежит.
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    8 комментариев
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    1. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      +3
      Сегодня, 18:23
      Пришел к власти и забыл, что обещал.
      За этим товарищем такое уже было замечено.
      "Агент Кремля" по количеству санкций против РФ Обаму перелюнул
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 18:28
        Если заставит Зеленского уступить всю! территорию, кроме территории посольств Щеневмерлой в Лондонске и Вашингтонабаде, то и пожалуйста. А в том виде, как озвучено в статье - не.
      2. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        0
        Сегодня, 18:29
        Пришел к власти и забыл, что обещал.

        Можно подумать - он тут уникален..
    2. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      +2
      Сегодня, 18:26
      Нам от его признания ни холодно, ни жарко. Он признает, следующий не признает. Там, где будет российская армия, российские законы, рубль, то и наше. Признание слишком эфемерная валюта.
    3. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      0
      Сегодня, 18:28
      признал Крым и Донбасс российскими.
      Увы, Донни - этого уже МАЛО... Не пойдёт. Раньше надо было предлагать - тогда ещё может и проканало бы..
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:29
      Нашим то мнением может кто то поинтересуется или "а зачем?" laughing
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 18:29
      Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после признания Киевом Крыма и Донбасса российскими регионами
      . Обещать не значит "женится" ...
      В реальности, нам не будет покоя пока под боком есть территория где угнездились нелюдь, нацики и прочие кастрюлеголовые.
    6. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      +2
      Сегодня, 18:33
      Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после признания Киевом Крыма и Донбасса российскими регионами
      - маловато будет, хош как хош а маловато! - до самой польской границы!!! - а там посмотрим.

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