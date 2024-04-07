Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после признания Киевом Крыма и Донбасса российскими регионами
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что способен положить конец конфликту на Украине, заставив Киев признать часть утерянных территорий российскими. Об этом сообщает Washington Post.
По данным американского издания, кандидат в президенты США Дональд Трамп в кулуарных разговорах отметил, что мог бы положить конец войне на Украине, заставив украинское руководство признать потерю части территории и переход ее под контроль России. При этом он подчеркнул, что население некоторых районов Украины совсем не против стать частью России. По его словам, Киев мог бы сохранить лицо, если бы пошел на контакт с Россией и признал Крым и Донбасс российскими.
Бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец войне России на Украине, оказав давление на Украину, чтобы она отдала часть территории. (...) Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс
- пишет издание.
Стоит отметить, что Трамп в рамках своей избирательной компании уже делал заявления о якобы способности остановить конфликт на Украине, он обещал остановить боевые действия сразу же, как вступит в должность президента США. Причем говорилось о его якобы "хороших отношениях" с российским президентом Владимиром Путиным. По-видимому, этот вариант не прошел, поскольку Путин никак не высказал стремления общаться с Трампом, заявив, что для России Байден предпочтительнее. Теперь у Дональда вариант общения только с Зеленским, уж этот от американца точно не убежит.
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