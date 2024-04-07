В порту Ильчевска ракетным ударом уничтожен зенитный комплекс NASAMS Воздушных сил ВСУ

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В порту Ильчевска ракетным ударом уничтожен зенитный комплекс NASAMS Воздушных сил ВСУ

Очередной зенитный комплекс ВСУ уничтожен на черноморском побережье Украины, как сообщают российские ресурсы, ЗРК NASAMS уничтожен в порту Ильчевска (Черноморск).

По имеющимся данным, ВМС Украины перенесли производство безэкипажных катеров (БЭКов) с побережья Черного моря на борта сухогрузов и контейнеровозов, стоящих в портах Украины. Кроме того, сухогрузы были неоднократно использованы Киевом для запуска БЭКов. Одно из таких судов было пришвартовано в порту Ильчевска. По данным нашей разведки на борт данного сухогруза производилась загрузка безэкипажных катеров для последующей атаки. А для прикрытия все операции был развернут ЗРК NASAMS, по которому и прилетело.



Удар был нанесен ракетами, скорей всего ОТРК "Искандер", поскольку украинские военные, когда говорят о попаданиях, сразу же заявляют, что удар был нанесен "баллистическими ракетами", которые украинские ЗРК перехватить не могут. В общем, первая ракета прилетела как раз в пусковую установку, а вторая поразила радар AN/MPQ-64 Sentinel комплекса и повредила командный пункт.


В результате сдетонировал боекомплект, а также часть безэкипажных катеров, которые грузились на судно. Сам сухогруз получил незначительные повреждения. Зато в разряд двухсотых перешли 18 украинских военных, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

Вследствие воздействия взрывной волны и осколков, дополнительный боекомплект, который был установлен на транспортировочно-погрузочную машину также сдетонировал. В результате вторичной детонации были поражены БЭКи, погрузка которых производилась, а также сам сухогруз получил незначительные повреждения

- пишет ТГ-канал "Донбасский партизан".

В Киеве удар по Ильичевску не признают, во всех сообщениях говорится, что удар якобы был нанесен по "объекту коммунального хозяйства". Впрочем, ничего нового, ложь в крови у киевского режима, согласно отчетам, Воздушные силы ВСУ ежедневно "сбивают" больше дронов-камикадзе "Герань", чем запускает Россия.
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    13 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 20:09
      А у украинцев ЗУР числятся в Воздушных силах?
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 20:13
        В ПВО должны по идее числиться.Результаты калибровки в Киеве.

        Не забыли наши ракетчики и о столице бандерштата. Удар крылатыми ракетами пришелся по центру подготовки операторов БПЛА для рот «Птахи Мадяра», «Очі ясні» и так далее. Учебка находилась на территории аэродрома «Аэропракт». Известно, что здесь под прикрытием «легенды об украинском проектировании и производстве» западные спецы собирали ультралегкие лiтаки, часть из которых используется как ударные БПЛА большой дальности. И тут без вторичной детонации не обошлось.

        Теперь есть смысл вернуться к дезинформации о якобы снарядном голоде укровермахта. Согласно инсайдерским раскладам источников, вхожих на Банковую, Украина получает военную помощь в прежних объемах, но по соображениям пропаганды офис президента приказал Зе-ботам и своим медиатехнологам брехать о нехватке снарядов. . ... Админы бригад ВСУ, однако, пишут о фактическом безлимите по кассетным боеприпасам, с помощью которых зачастую удается останавливать пехотные группы русских штурмовиков. Дескать, именно поэтому ВС РФ начали применять бронированные колонны в ходе атак.Есть мнение, что поставки боеприпасов самостийной армии идут по линии секретных статей расходов, которые не контролируются центробанками, включая Федрезерв и ЕЦБ, но являются «вкусняшками» для западной оборонки и Банковой.Из этих же денег оплачиваются услуги таким продажным конторам, как ISW, IISS, NYT, и так далее, а те пишут, что украинцы чуть ли не лопатами воюют, как недавно рассказывал главный МИД.. неньки Кулеба.


        https://svpressa.ru/war21/article/410967/
        1. северный кавказ Ранг пользователя
          северный кавказ
          0
          Сегодня, 20:25
          А вот это похоже на правду. Медийно прикинутся хилыми и неожиданно нанести нехилый удар! Во время войны деза тоже мощное оружие! И они неплохо воюют дезой! Оружия и снарядов у них нет, личного состава нехватка! Вопрос. А против кого тогда воюет РФ?
          1. OrangeBigg Ранг пользователя
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 20:27
            На днях склады с боеприпасами взлетели на воздух в Харькове, Одессе, Запорожье. Они их накапливают.
    2. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      0
      Сегодня, 20:13
      Наши взяли Богдановку!
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 20:18
        Все сухогрузы, контейнеровозы , вся портовая инфраструктура - законная цель. Поскольку всё это используется в военных целях.
      2. guest Ранг пользователя
        guest
        0
        Сегодня, 20:19
        Цитата: Рус_80
        Наши взяли Богдановку!

        А кто это ваши? Если Россия, то правильней будет освободили Богдановку.
      3. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 20:29
        Одновременно подразделения ВС РФ начали закрепляться в восточной части города Часов Яр. Речь идет о небольшом участке микрорайона «Канал» возле ПТУ №77 на улице Зеленой. ВСУ безрезультатно пытались выбить ВС РФ из данной местности, бои продолжаются. Отряды противника засели в высотной застройке, удобной для обороны. Но этот микрорайон, превращающийся в укрепрайон, можно обойти через окружающую его лесистую местность, перерезав снабжение. По украинским позициям непрерывно работают российская авиация и артиллерия.
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 20:14
      Отрадна новость!
      Привет Ильичёвску, где не был с советских времён!
      Город- герой Одесса и одесситы ждут, когда русский язык вместе с неповторимым одесским диалектом-жаргоном-юмором, наконец задышит полной грудью Михаила Жванецкого, Романа Карцева, Александра Пушкина, Екатерины Великой!
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 20:25
        Вы поинтересуйтесь, что Жванецкий о России говорил, прежде чем упоминать его в одном ряду с Пушкиным.
    4. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 20:21
      Надеюсь, там было немало импортных специалистов.
    5. zelivee Ранг пользователя
      zelivee
      0
      Сегодня, 20:24
      Отличная работа один удар две цели.
    6. ВадимЖивов Ранг пользователя
      ВадимЖивов
      0
      Сегодня, 20:29
      Сухогруз желательно на дно положить.. Я так думаю...

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