В порту Ильчевска ракетным ударом уничтожен зенитный комплекс NASAMS Воздушных сил ВСУ
Очередной зенитный комплекс ВСУ уничтожен на черноморском побережье Украины, как сообщают российские ресурсы, ЗРК NASAMS уничтожен в порту Ильчевска (Черноморск).
По имеющимся данным, ВМС Украины перенесли производство безэкипажных катеров (БЭКов) с побережья Черного моря на борта сухогрузов и контейнеровозов, стоящих в портах Украины. Кроме того, сухогрузы были неоднократно использованы Киевом для запуска БЭКов. Одно из таких судов было пришвартовано в порту Ильчевска. По данным нашей разведки на борт данного сухогруза производилась загрузка безэкипажных катеров для последующей атаки. А для прикрытия все операции был развернут ЗРК NASAMS, по которому и прилетело.
Удар был нанесен ракетами, скорей всего ОТРК "Искандер", поскольку украинские военные, когда говорят о попаданиях, сразу же заявляют, что удар был нанесен "баллистическими ракетами", которые украинские ЗРК перехватить не могут. В общем, первая ракета прилетела как раз в пусковую установку, а вторая поразила радар AN/MPQ-64 Sentinel комплекса и повредила командный пункт.
В результате сдетонировал боекомплект, а также часть безэкипажных катеров, которые грузились на судно. Сам сухогруз получил незначительные повреждения. Зато в разряд двухсотых перешли 18 украинских военных, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.
- пишет ТГ-канал "Донбасский партизан".
В Киеве удар по Ильичевску не признают, во всех сообщениях говорится, что удар якобы был нанесен по "объекту коммунального хозяйства". Впрочем, ничего нового, ложь в крови у киевского режима, согласно отчетам, Воздушные силы ВСУ ежедневно "сбивают" больше дронов-камикадзе "Герань", чем запускает Россия.
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