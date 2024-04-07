ВСУ нанесли удар беспилотником по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС

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ВСУ нанесли удар беспилотником по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС

Украинские вооруженные формирования атаковали Запорожскую АЭС, удар беспилотников пришелся на купол шестого энергоблока ЗАЭС, критических повреждений не получено. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал нанесение удара по АЭС, но озвучить то, что дрон был украинский, так и не сподобился.

В течение сегодняшнего дня ВСУ предприняли ряд атак на ЗАЭС, в ходе которых ранения получили три человека, украиснкие дроны атаковали в районе столовой и грузового порта, а также купола 6-го энергоблока, который находится в режиме "холодного останова", т.е. не вырабатывает энергию. Как отмечают на АЭС, ударами серьезных повреждений не нанесено.



Атака совершена дроном. Серьезных повреждений взрывом куполу не нанесено

- заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

В МАГАТЭ признали нанесение ударов по атомной станции, но заявлять о том, что беспилотник был украинский, не стали. По словам главы МАГАТЭ, обеим сторонам необходимо воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции.

Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность

- заявил Гросси.

В Киеве открестились от всех ударов по ЗАЭС заявив, что это Россия якобы наносит удары по атомной станции, чтобы обвинить украинских военных, которые, естественно, здесь ни причем. В общем, Россия снова сама себя "обстреляла".
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    24 комментария
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -4
      Сегодня, 21:17
      Мало ли ещё для би дэ Фашистона надо жёстких российских сигналов?
      Мост Балтимора штата Мэриленд не впечатлил?
      К землетрясению в Нью-Йорке - 4,7 баллов равнодушны?
      Сколько ещё нужно случайных совпадений, чтобы опять не поверили
      в мультики Путина?
      1. ЖЭК-Водогрей Ранг пользователя
        ЖЭК-Водогрей
        +5
        Сегодня, 21:31
        Выпей 150 грамм водки и успокойся.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 21:42
          В МАГАТЭ признали нанесение ударов по атомной станции, но заявлять о том, что беспилотник был украинский, не стали.

          И я бы не стал... А вдруг это африканскому племени Тумбо - Юмбо Запорожская АЭС помешала...??? Ну или мы себя снова сами обстреляли...???
          Мы сами дроны шлём с небес,
          В себя, чтобы попасть в «ЗАЭС»...
          Чтоб «процветала» вся страна,
          Нам радиация нужна...           am
        2. Dimy4 Ранг пользователя
          Dimy4
          0
          Сегодня, 22:12
          Выпей 150 грамм водки и успокойся.

          Да ну чего пачкаться то, поллитра с закусочкой потихоньку и спать. В самый раз!
    2. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      -7
      Сегодня, 21:37
      Много возни вокруг АЭС этой. Как у Чехова в спектакле про ружье. Рано или поздно эта АЭС бахнет, даже после боевых действий. Карма у нее плохая и черная метка судьбы на ней
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        -1
        Сегодня, 21:38
        МАГАТЭ скажут, ну, да дроны были. Но кто их пустил мы не знаем.Поэтому надо начинать уже серьёзно браться за укрорейх.
        1. Светлан Ранг пользователя
          Светлан
          0
          Сегодня, 21:43
          Они это УЖЕ сказали, о чём в статье и написано. Как в анекдоте: Чукча не читатель, чукча писатель )))
        2. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +1
          Сегодня, 22:01
          МАГАТЭ скажут, ну, да дроны были. Но кто их пустил мы не знаем.

          И в общем-то - будут правы. Ибо совершенно не в компетенции МАГАТЭ - выявлять виновников атаки. У него для этого и возможностей нет, как и полномочий. На то должны быть совсем другие инстанции.


          Цель работы Агентства в стране — констатировать, что работы в мирной ядерной области не переключаются на военные цели. Государство, подписывая такое соглашение, как бы гарантирует, что не проводит исследований военной направленности, поэтому этот документ и называется соглашением о гарантиях. При этом МАГАТЭ — орган сугубо технический. Оно не может давать политической оценки деятельности того или иного государства. МАГАТЭ не вправе строить догадки — Агентство работает только с наличными фактами, основывая свои выводы исключительно на осязаемом результате инспекций.
      2. болгарин Ранг пользователя
        болгарин
        0
        Сегодня, 21:49
        Это у вас карма никудышняя и черная метка судьбы на вас хохлах давно. И помни, тебя мы тоже найдем.
    3. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 21:39
      Странно... почему АЭС?
      А как же праведная ненависть ко всему русскому?
      Атомна електростанція - АЕС же!
      непорядок...
    4. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 21:43
      Будто кто-то ждал от "магаты" объективности. Не будут они признавать того, что неудобно Америке.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 21:44
      Отмороженные, нечисть и за бугром это знают... но это их детище, так что осуждать, одергивать не будут. Тем более главный хозяин рассчитывает отсидется за океяном и на гейропейских им глубоко наплевать...
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 21:46
      Лично мне интересно, надеюсь, всем тоже: сколько нужно заплатить Гросси, бочке виски райского сада гей-еуропии и всем остальным говорящим головам международных площадок ООН и проч., чтобы они соответствовали своим должностям и многочисленным регалиям, ощущали возложенную на них мировую ответственность и произносили слова взрослых мужей, а не детский лепет замогильщиков!
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        0
        Сегодня, 22:12
        В функции Агентства входит:

        поощрение исследований и разработок по мирному использованию атомной энергии;
        поощрение обмена научными достижениями и методами;
        формирование и применение системы гарантий того, что гражданские ядерные программы и разработки не будут использоваться в военных целях;
        разработка, установление и адаптация норм в области здравоохранения и безопасности

        На этом всё. То, что хотите вы от МАГАТЭ - оно не может сделать в принципе. Происходящее с АЭС в Цэгабонии - за пределами его полномочий.
    7. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:48
      МАГАТЭ реально досамоустраняется, в следующий раз дроны радионуклидами зарядят.
    8. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      0
      Сегодня, 21:48
      Неужели в той недостране уже не осталось ни одного человека, который имел бы понятие - ЧТО представляет собой здание реакторного цеха?? Они могли бы тысячу бпла разбить о тот купол - результат будет тот же самый.
      1. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
        Вольноопределяющийся Марек
        0
        Сегодня, 21:59
        Ну, а если не дрон прилетит? А, что нибудь с БЧ под несколько сот кг? Да, еще раз по тому же месту? Да еще много, много раз? И, что в ответ? Да как нарисуем линию! Аж ве обо...ся.
    9. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 21:49
      Это смешно. Теперь у нас карта-бланш для удара по ядерной энергетике Украины.
    10. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 21:54
      Все ТВЭЛы должны были быть вывезены оттуда ещё год назад. Удивлюсь если это не было сделано.
    11. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 21:56
      А тем временем, не привлекая всеобщего внимания и международных экспертов, Йеллостоун мирно посапывал, изредка изрыгая тёмную пену недовольства людьми, населяющими его территорию после коренных изгнанных индейцев, посылая сигналы Всевышнему ,долго ли ему осталось терпеть цинизм, хамство и ложь самой неуважаемой популяции земли?
    12. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 21:58
      Любая АЭС рассчитана на падение пикирующего пассажирского Боинга, тот дрон для неё не опаснее комариного укуса для слона. Впрочем, откуда евросвиньям знать такие тонкости, хозяева им дали дроны - свинина радостно ими пуляет куда попало...
    13. Hariton Laptev Ранг пользователя
      Hariton Laptev
      0
      Сегодня, 22:10
      До тех пор пока цел центр Киева, пока стоят не тронутыми элитные посёлки на берегу Днепра где живёт верхушка УкроРейха, до тех пор пока Зеля будет на горшок садиться не оглядываясь подобное будет повторяться. С землёй ровнять по дому за каждую атаку территорий России.
    14. Saler Ранг пользователя
      Saler
      0
      Сегодня, 22:11
      Странно, что такой стратегический объект ПВО РФ не могут защитить.
      Крымский мост и то охраняется лучше.
      Может стоит поставить еще несколько "Панцирей" для его защиты? request
    15. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 22:12
      . В МАГАТЭ признали нанесение ударов по атомной станции, но заявлять о том, что беспилотник был украинский, не стали.

      Интересно, что сша признали Северную Корею "страной террористом", из-за теракта совершённого в Южной Корее гражданкой КНДР. А здесь куча показаний и улик против всей киевской хунты. И тишина...
      Потому что замешана страна-террорист - сша?

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