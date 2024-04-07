ВСУ нанесли удар беспилотником по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС
Украинские вооруженные формирования атаковали Запорожскую АЭС, удар беспилотников пришелся на купол шестого энергоблока ЗАЭС, критических повреждений не получено. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал нанесение удара по АЭС, но озвучить то, что дрон был украинский, так и не сподобился.
В течение сегодняшнего дня ВСУ предприняли ряд атак на ЗАЭС, в ходе которых ранения получили три человека, украиснкие дроны атаковали в районе столовой и грузового порта, а также купола 6-го энергоблока, который находится в режиме "холодного останова", т.е. не вырабатывает энергию. Как отмечают на АЭС, ударами серьезных повреждений не нанесено.
- заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
В МАГАТЭ признали нанесение ударов по атомной станции, но заявлять о том, что беспилотник был украинский, не стали. По словам главы МАГАТЭ, обеим сторонам необходимо воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции.
- заявил Гросси.
В Киеве открестились от всех ударов по ЗАЭС заявив, что это Россия якобы наносит удары по атомной станции, чтобы обвинить украинских военных, которые, естественно, здесь ни причем. В общем, Россия снова сама себя "обстреляла".
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