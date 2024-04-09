Между взаимодействием и санкциями: как США и Мьянма шаг за шагом развивались по сей день
Мьянма (Бирма до 1989 года) – уникальное государство, на территории которого проживает более 135 народностей. Причем 7 из них ранее имели собственные страны, которые были объединены в штаты в рамках одного государства. Все дело в том, что до 1942 года Мьянма являлась колонией Великобритании, власти которой и приложили свои усилия к объединению всех этих стран в одно государство.
Гражданская война в Мьянме разгорелась в 1948 году в связи с получением независимости. Ведь ни один из штатов этого государства не признавал и не признает действующую власть. Поэтому до 2011 году в государстве велась вялотекущая гражданская война сначала против коммунистов, а после и против сепаратистов.
В период с 1962 по 2010 год Мьянма имела военное правительство, что крайне не нравилось американцам, распространяющим принципы демократии по всему миру. Соответственно, государство оказалось в международной изоляции и под воздействием разнообразных санкций.
Однако все это время политические представители США не оставляли свои попытки отдалить Мьянму от Китая. Так, правящей военной хунте регулярно предлагали постепенно снять международную изоляцию и снизить зависимость государства от китайского влияния взамен на либерализацию политического климата в стране. И в конечном итоге им это удалось.
Американский крен
В 2011 году парламент страны избирает нового президента, которым стал бывший премьер-министр Тейн Сейн. О том, что с этого периода Мьянма стала отдаляться от Китая и двигаться в сторону США, говорит и тот факт, что ради американской поддержки действующий президент подал в отставку с военной службы, где имел звание генерала армии.
В период правления Сейна отношения Мьянмы и США значительно улучшились. Государство даже не единожды посещал Барак Обама, который являлся действующим президентом Соединенных Штатов Америки. Более того, в стремлении к послаблениям западных санкций правительство Мьянмы отказывало Китаю в реализации нескольких важных проектов, которые были очень выгодны небольшому государству.
В 2016 году президентский пост Мьянмы впервые достался человеку, который не имел никакого отношения к вооруженным силам. Им оказался член Национальной лиги за демократию, политик Тхин Чжо. А премьерское кресло заняла дочка борца за независимость Бирмы Аун Сана, политик Аун Сан Су Чжи.
Американцы воодушевленно приняли новое правительство Мьянмы. Ведь Аун Сан Су Чжи долго проживала на территории США и даже работала в структурах ООН. Она считалась в Америке наиболее либеральным и прозападным бирманским политиком.
Однако именно с этой личностью связан новый виток гражданской войны, который продолжается и по настоящий момент.
Ведь в 2021 году в Мьянме произошел новый военный переворот, в результате которого к власти пришел Мин Хлайн, являющийся главнокомандующим бирманской армии. Цель переворота – сместить на своем посту Аун Сан Су Чжи, которой фактически принадлежала вся власть в Мьянме, несмотря на президентство Вин Мьина, советником которого она являлась. Повстанцы обвинили новую власть в фальсификации парламентских выборов и не согласились с победой партии «Национальная лига за демократию» под руководством Аун Сан Су Чжи.
Свергнутое правительство, поддерживаемое Западом, со своей стороны сформировало повстанческую армию, более известную как НСО, в состав которой вошли многочисленные сепаратисты.
Боевые действия проходят с переменным успехом. Повстанцам удалось захватить несколько крупных городов, однако существенного преимущества они так и не получили. Конфликт постепенно перешел в затяжную форму.
Понимая безвыходность сложившейся ситуации, лидеры правящей хунты предложили провести очередные президентские выборы. Однако страны Запада заранее обрекли данную идею на провал. Так как отказались признавать их легитимность в связи с текущими боевыми действиями.
Американцев просто раздражает прокитайская и пророссийская позиция Мин Хлайна, и они категорически не хотят терять свое влияние в этом регионе. Поэтому оказывают неофициальную военную помощь повстанцам, которые полностью находятся на обеспечении США.
Более того, «Закона о Бирме», принятый в США, позволил повстанцам официально открыть свой офис на территории Америки. А это значит, что Госдепартамент имеет право взаимодействовать с повстанцами напрямую, накладывая на военное правительство Мьянмы разнообразные санкции.
Также стоит отметить и закон о национальной обороне, подписанный Джо Байденом в 2023 году, который предусматривает многомиллионные ассигнования бирманской оппозиции.
Россия – надежный друг
Что же касается России, то она всецело поддерживает военную хунту Мьянмы, оказывая ей военно-техническую поддержку. Американцев очень раздражает тот факт, что Российская Федерация стала надежным другом для этой страны, поставляя хунте различную технику и вооружение. В том числе танки, вертолеты, самолеты, системы артиллерии, РЛС и многое другое.
На данный момент власти Америки ищут способы помещать данным поставкам, о чем недавно заявил американский советник по внешней политике США Дерек Чоллет. Основное оружие Запада в этом вопросе – это дополнительные санкции, которые планируют ввести, как против организаций внутри Мьянмы, так и против России.
Однако, как показала практика, подобные меры не работают. Ведь Мьянма, как и Россия, уже давно под санкциями США. Но это никак не сказывается на их развитии.
- Игорь Белкин
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