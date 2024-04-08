«Хорошо защищён»: Буданов назвал причину возникших проблем с «уничтожением» Крымского моста

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«Хорошо защищён»: Буданов назвал причину возникших проблем с «уничтожением» Крымского моста

У Киева возникли проблемы с "уничтожением" Крымского моста, как оказалось, это сооружение "хорошо защищено". Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в России).

Глава военной разведки Украины в интервью немецкой прессе заявил, что украинские спецслужбы работают над вопросом "уничтожения" Крымского моста, но он оказался "хорошо защищенным". К тому же, у Киева проблемы с дальнобойным оружием, поэтому поставки немецких крылатых ракет Taurus могли бы "облегчить жизнь" украинским военным.



Мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой (...) Taurus, безусловно, облегчили бы нам жизнь. Для поражения командных центров, для поражения каких — то очень важных целей — это замечательное оружие

- заявил Буданов* в ответ на вопрос немецкого журналиста, почему Крымский мост все еще стоит, ели в Киеве обещали его уничтожить.

Ранее неназванный представитель военной разведки Украины в интервью британской прессе пообещал, что Крымский мост будет уничтожен "в первой половине" этого года. По его словам, на сегодняшний день мост является "главной" целью украинских спецслужб, а глава ГУР Буданов* день и ночь разрабатывает план по уничтожению моста.

Стоит отметить, что заявления о намерениях "уничтожить" Крымский мост со стороны киевской хунты звучат с завидной периодичностью. Киевские политики и военные предполагают, что взорвав мост они нарушат снабжение полуострова и это якобы вынудит российских военных его покинуть, а жители Крыма "с радостью" встретят своих "украинских освободителей".
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    4 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:09
      «У Киева возникли проблемы с "уничтожением" Крымского моста» —

      — Проблемы у вас ещё впереди ...
    2. ВадимЖивов Ранг пользователя
      ВадимЖивов
      +2
      Сегодня, 06:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «У Киева возникли проблемы с "уничтожением" Крымского моста» —

      — Проблемы у вас ещё впереди ...
      . Надо этому клоуну устроить такие проблемы, чтобы он забыл о существовании данного объекта.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 06:22
        Цитата: ВадимЖивов
        Надо этому клоуну устроить такие проблемы, чтобы он забыл о существовании данного объекта.

        Ой! У него столько дел, столько дел. 1 Объявить, что к удару по Запорожской АЭС украина не имеет никакого отношения, 2 заявить, что Россия желает создать из Харькова серую зону, 3 , 4, 5 .....А вы тут еще смостом пристали. laughing
    3. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 06:15
      Да скорее всего Запад знает что в ответ Россия сделает, поэтому и решиться не могут.

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