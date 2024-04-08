«Хорошо защищён»: Буданов назвал причину возникших проблем с «уничтожением» Крымского моста
У Киева возникли проблемы с "уничтожением" Крымского моста, как оказалось, это сооружение "хорошо защищено". Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в России).
Глава военной разведки Украины в интервью немецкой прессе заявил, что украинские спецслужбы работают над вопросом "уничтожения" Крымского моста, но он оказался "хорошо защищенным". К тому же, у Киева проблемы с дальнобойным оружием, поэтому поставки немецких крылатых ракет Taurus могли бы "облегчить жизнь" украинским военным.
- заявил Буданов* в ответ на вопрос немецкого журналиста, почему Крымский мост все еще стоит, ели в Киеве обещали его уничтожить.
Ранее неназванный представитель военной разведки Украины в интервью британской прессе пообещал, что Крымский мост будет уничтожен "в первой половине" этого года. По его словам, на сегодняшний день мост является "главной" целью украинских спецслужб, а глава ГУР Буданов* день и ночь разрабатывает план по уничтожению моста.
Стоит отметить, что заявления о намерениях "уничтожить" Крымский мост со стороны киевской хунты звучат с завидной периодичностью. Киевские политики и военные предполагают, что взорвав мост они нарушат снабжение полуострова и это якобы вынудит российских военных его покинуть, а жители Крыма "с радостью" встретят своих "украинских освободителей".
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