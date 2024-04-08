Президент Финляндии призвал Запад продолжить боевые действия на территории Украины

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Президент Финляндии призвал Запад продолжить боевые действия на территории Украины

Запад должен принудить Россию к миру на поле боя, время для мирных переговоров еще не пришло. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской телекомпании CNN.

Западные страны уже устали от Украины, но прекращать боевые действия против России не нужно, это единственный способ заставить Москву отказаться от планов по "завоеванию" украинской территории, а также принудить ее к миру. Как считает финский президент, время для мирных переговоров еще не пришло, боевые действия должны продолжаться.



На протяжении многих лет я участвовал в мирном посредничестве. И, конечно, когда вы занимаетесь мирным посредничеством, все начинается с диалога, после диалога вы начинаете устанавливать параметры. Но, я думаю, что холодная правда конкретно в этом случае в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, - это через поле боя

- заявил Стубб американским журналистам.

Некогда нейтральная Финляндия в прошлом году вступила в НАТО, а также является одним из самых "надежных" спонсоров киевской хунты. Военная помощь Финляндии Украине не является самой большой, но она поступает регулярно. При этом финны секретят свои поставки, лишь иногда рассказывая о части военного пакета, но никогда о полном его содержании.

После начала спецоперации Финляндия заняла крайне отрицательную позицию по отношению к России, окончательно присоединившись к западному сообществу, возглавляемому США.
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    49 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +8
      Сегодня, 06:30
      «После начала спецоперации Финляндия заняла крайне отрицательную позицию по отношению к России» —

      — Финляндия,как государство,существует исключительно благодаря России ...
      1. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        +9
        Сегодня, 06:34
        К сожалению у большинства руководителей европейских стран , а так же народов их населяющих ооочень короткая память. И еще более скудные познания в области истории . Видимо придется напоминать огнем и мечом .
        1. marchcat Ранг пользователя
          marchcat
          +7
          Сегодня, 06:47
          На протяжении многих лет я участвовал в мирном посредничестве.
          Ну и чего добился "посредничек"??? Подставили собственную страну под удар, своим вступлением в нато.
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +9
            Сегодня, 06:52
            После вступления в нато поверил в себя? Смелый чухонец стал, думает ната ему поможет? Ничему тупых история не учит. Там где ната, там разруха, хаос, нищета и смерть.
            1. Egeny Ранг пользователя
              Egeny
              +7
              Сегодня, 07:42
              а на своей территории он не хочет продолжить боевые действия...
          2. Александр Саленко Ранг пользователя
            Александр Саленко
            0
            Сегодня, 09:19
            Но в чём с ним можно согласиться, что переговоры проводить рано. Я имею в виду Запад, когда Украина капитулирует.
        2. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          +3
          Сегодня, 07:23
          К сожалению у большинства руководителей европейских стран , а так же народов их населяющих ооочень короткая память. И еще более скудные познания в области истории

          Все познания истории западных как руководителей так и обывателей ограниченны текущим моментом. Они знают только о событиях своего периода жизни, причём часто искажённых СМИ. Всё, что происходило до них знают только историки. Поэтому, видимо, каждые 100 лет Запад идёт войной на Россию, а Россия, в свою очередь, освежает им историческую память и доказывает, что "подымать хвост" на РФ очень вредно для здоровья. В попытках отхватить территорию России можно потом своей недосчитаться
        3. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          +2
          Сегодня, 07:34
          ...лучше кнутом и пряником, но ... жёстко.)
          Финны совсем обнаглели: недвижимость "наших" умников зависла, ни продать, ни въехать на "дачу", а комуналку плати, иначе отберут.
          1. pin_code Ранг пользователя
            pin_code
            +2
            Сегодня, 08:05
            "дачу" нудно покупать дома(и то не факт что она твоя). Ну а у "соседа" дачка как лотерейка. Поэтому:граждане! Дачу имейте в свой стране! А деньги... В 3х литровой банке?
        4. Борис Сергеев Ранг пользователя
          Борис Сергеев
          0
          Сегодня, 08:16
          Почему "короткая память"? Руководители ЕС по достоинству оценили "жесты доброй воли" и "перегруппировки".
      2. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        +1
        Сегодня, 07:05
        Предают близкие тебе...
      3. Александр Саленко Ранг пользователя
        Александр Саленко
        0
        Сегодня, 09:17
        Грузия и Казахстан тоже, Армения без России просто ничто но как-то их в русофобии это не останавливает.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +12
      Сегодня, 06:30
      время для мирных переговоров еще не пришло

      Вот с этим я согласна. Только капитуляция и на условиях России.
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        +1
        Сегодня, 07:40
        То что мы с этим согласны, понятно, вот понимают ли это "советники" Темнейшего.
        To be or not to be, that is the question...
    3. Wratch Ранг пользователя
      Wratch
      +7
      Сегодня, 06:31
      И что турмалаям мирно то не живется? Видимо ,раз в 50 лет нужно получить кованным сапогом по морде,и,тогда сразу тяга к миру и сотрудничеству.
    4. sgr291158 Ранг пользователя
      sgr291158
      +3
      Сегодня, 06:31
      А Финляндия подумала о том что там скоро будет некому продолжать боевые действия.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 06:37
      Стубб путает монолог с диалогом.Командовать в мирном посреднечестве с Россией не получится.Надеюсь после нашей Победы ,на западе узнают что такое " эфект домино"и его последствия.ЕС забюрактирован поболее чем поздний СССР.
      1. Борис Сергеев Ранг пользователя
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 08:17
        ЕС, вообще-то, трибунал над Путиным учреждает, а вы о "посредничестве"!
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 06:40
      Запад должен принудить Россию к миру на поле боя, время для мирных переговоров еще не пришло.
      "Горячий" финский парень рвется повоевать с Россией, но конечно надеется на НАТО. Сколько же дополнительного дерьма повылазило со вступлением в блок Финляндии и Швеции и все такие агрессивно-воинственные, что дальше некуда. Суомский ушлепок, других слов не подберешь.
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        +2
        Сегодня, 07:28
        Завести на него уголовное дело за призыву к свержению конституционного строя в РФ, пособничество фашистам/террористам и т.д. Вынести приговор и объявить в Интерпол. И нашим не скучно, и заявочка пусть висит. Не сейчас, так через 10 лет понадобится. А это пусть озирается и тарится.
    7. iommi Ранг пользователя
      iommi
      +1
      Сегодня, 06:41
      А чухонь свою на войну отправить? Ах да, риск получить осколок в брюхо или очередь из автомата в лоб это удел кеклов, а никак не господ.
    8. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +7
      Сегодня, 06:44
      Ммм, да.... Были люди как люди, и вдруг все стали кретины. Парадокс!

      Это наверное тренд такой в мире выбирать и ставить у власти идиотов.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 07:57
        Это у англосаксов такой тренд, ставить в Европе, в правительства людей, которым плевать на население своих стран, главное выполнять то, что скажут заокеанские хозяева, которые им деньги платят.
        1. tatarin1972 Ранг пользователя
          tatarin1972
          0
          Сегодня, 08:50
          Видимо не только у англосаксов. Может это заразно?
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 06:46
      Опросы в скандинавских странах показали ,молодёжь от 20 до 30 забила на Украину.Воевать в Скандинавии с Россией хотят тем кому далеко за 30.Да и то на словах.(Почемуто в Норвегии неожиданно умер " иракско-шведский " сжигатель Коранов).
      1. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        +4
        Сегодня, 07:32
        Наверное надышался дыма от религиозных книг. Как известно религия-опиум для народа. Передоз однако wassat
    10. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +1
      Сегодня, 06:48
      Между прочим,до сих пор действует договор о взаимопомощи между правительством Финляндской Демократической Республики и СССР от 02.13.1939 г. ( договор Куусинена-Молотова).Вопрос,когда мы окажем помощь демократии в Финляндии?
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:05
      Так и хотят на Западе окончательно могилизировать скиклов!
    12. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 07:09
      Быстро же финны о нейтралитете своём забыли... Рвутся в бой с Россией...прям рубахи на себе рвут от изнеможения.
      1. Борис Сергеев Ранг пользователя
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 08:29
        За их нейтралттет бороться надо было, а теперь у НАТО +1000 км границы с РФ. Мы-то, конечно, всех шапками закидаем...
        1. Винни76 Ранг пользователя
          Винни76
          +1
          Сегодня, 08:42
          .За их нейтралттет бороться надо было, а теперь у НАТО +1000 км границы с РФ
          Выборг с Петрозаводском вернуть надо было? Ну чтобы подобрее были. А может леса мало повывезли и прочих ресурсов?
          Этим ребяткам так плохо жилось, что решили в солдатиков поиграть?
          1. Борис Сергеев Ранг пользователя
            Борис Сергеев
            0
            Сегодня, 08:54
            Для начала можно было бы продвигать пророссийских политиков, учитывая объем торговли и преференций от РФ.
            1. Винни76 Ранг пользователя
              Винни76
              0
              Сегодня, 08:55
              Как вы себе представляете процесс продвижения?
              1. Борис Сергеев Ранг пользователя
                Борис Сергеев
                0
                Сегодня, 08:57
                Точно также, как продвигаются проамериканские деятели: с подкупом газет, устранением конкурентов,"цветными революциями". И, вуаля- демократия победила!
                1. Винни76 Ранг пользователя
                  Винни76
                  0
                  Сегодня, 09:09
                  Восхитительная идея. Устранение конкурентов, это то что крайне необходимо в межгосударственных отношениях. Напомнить многолетнюю истерику в западных СМИ после Скрипалей и Литвиненко? Таким методом мы несомненно завоюем горячее одобрение и не только финнов

                  Касательно цветных революций. То что это американцам сходит с рук, до поры до времени. Пока гегемон. Да и то, в Иране в своё время устроили революцию. И как теперь? Иран теперь одна из самых больших заноз в заднице.
                  По поводу покупки газет, хтож вам продаст? А если и купите через третьи руки, придётся писать что и все остальные. Иначе быстро прикроют
    13. Earl Ранг пользователя
      Earl
      +2
      Сегодня, 07:23
      Президент Финляндии призвал Запад продолжить боевые действия на территории Украины
      а премьер Словакии призвал особо воинственных политиков брать автомат и отправляться на передовую
    14. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 07:26
      Президент Финляндии
      Сайменский канал им перекрыли или тянут кота за... хвост, договора какие то соблюдают. Так фины теперь НАТО, вражина уже не формальная, оформленная по всем правилам....
    15. pin_code Ранг пользователя
      pin_code
      +1
      Сегодня, 07:27
      Самое интересное этому г-ну из Финляндии, если что поблажек не будет как Манергейму(хотя и он не заслужил), чел вообще не дружит с головой, только с американскими товарищами(вопрос почему? Так просто любит деньги или компромат соответствующий есть-тогда финнам нужно задуматься нужен ли им такой презик,который изделие №2(?)?
    16. Totor5 Ранг пользователя
      Totor5
      0
      Сегодня, 07:47
      СССР зачем то вообще сохранил Финляндию, зачем то дал полякам доступ к Балтийскому морю, зачем то отдал Проебалтам побережье, зачем то раздавал исконно русские земли всяким там недостранам. А теперь все эти шавки гавкают на Россию!
      1. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        +1
        Сегодня, 08:07
        А у прибалтов не было побережья? Можно узнать когда это случилось?
      2. Борис Сергеев Ранг пользователя
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 08:11
        При СССР в Финляндии базировались советские подводные лодки, министром обороны Польши был Рокоссовский, а Балтфлот базировался в Таллине и Риге. Исконно русскими землями начали торговать в Беловежье.
      3. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        0
        Сегодня, 08:58
        Всякое доброе дело несёт с собой своё наказание и рано или поздно добродеятель получит неприятности за добро, ибо люди не хотят быть благодарными, это их тяготит. Добро надо делать когда тебя просят о помощи, а когда ты предлагаешь помощь это уже насаждаемое добро и им тяготятся. Так бывает и с людьми, и с государствами.
        Союз простил Финляндию за участие в ВОВ против СССР на стороне Германии, сохранилась государство и добрососедские отношения, промышленность поднялась за счёт дешёвых ресурсов из СССР. И вот чёрная неблагодарность. И уже пожимают плоды своих деяний - деревообрабатывающая промышленность рушится, приграничье обанкротилось, русские туристы деньги не везут. Процветайте в НАТЕ.
    17. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 07:54
      Финский президент опять всё перепутал. Это именно Россия принуждает окраину к миру. У них есть выбор - отказаться от вступления в ВОЕННЫЙ блок НАТО и стать нейтральной, пока у них хоть что-то осталось. Ну а на нет, как говорится, и суда нет.
    18. pexotinec Ранг пользователя
      pexotinec
      0
      Сегодня, 08:00
      Ну что ещё может сказать марионеточное правительство и этот типа президент. Все так сладко усмехались когда нас нае..открыто обманули минскими соглашениями и снова предлагают. Идиоты.
    19. El Roz
      El Roz
      0
      Сегодня, 08:08
      доиграются это гадюки...предет время наказать их.
    20. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 08:20
      Да, Финляндия - это один из самых дичайших провалов нашей политики с соседями. Если не самый большой (после Украины).
    21. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 08:24
      У всего Запада есть комплекс неполноценности, их гложет мысль, что Россия одна давала им по зубам всем вместе взятым и каждому по отдельности.
      Им очень хотелось сделать Россию сырьевым придатком и многие руководители в этом им интенсивно помогали, но они, по какой-то нелепой случайности, продолжают "вести нас".
    22. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 08:57
      О, горячие финские парни возбудились! Это от недостатка в организме русской водки.
    23. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      0
      Сегодня, 09:13
      Слушаешь западных политиков и думаешь - а они сами то верят в то что говорят? Понятно народу своему втолковывают ересь про нападение РФ на Европу, в страхе держать надо. Хотя баба Меркель вроде разумная была, но её Вашингтон держал за фаберже, что уж говорить о молодой гейропейской поросли, выкормышей Сороса. Европейская дипломатия совсем уничтожена, недееспособна, только и ждёт команды из Вашингтона чтобы глупости изрыгать. Глава МИДа Германии батутистка. У неё от скаканий мозг похож не на грецкий орех, а на клубок, потому и поворачивается на 360°. Или садавник Боррель - они цветущий сад, остальные дикие джунгли.

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