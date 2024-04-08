На протяжении многих лет я участвовал в мирном посредничестве. И, конечно, когда вы занимаетесь мирным посредничеством, все начинается с диалога, после диалога вы начинаете устанавливать параметры. Но, я думаю, что холодная правда конкретно в этом случае в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, - это через поле боя

Запад должен принудить Россию к миру на поле боя, время для мирных переговоров еще не пришло. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской телекомпании CNN.Западные страны уже устали от Украины, но прекращать боевые действия против России не нужно, это единственный способ заставить Москву отказаться от планов по "завоеванию" украинской территории, а также принудить ее к миру. Как считает финский президент, время для мирных переговоров еще не пришло, боевые действия должны продолжаться.- заявил Стубб американским журналистам.Некогда нейтральная Финляндия в прошлом году вступила в НАТО, а также является одним из самых "надежных" спонсоров киевской хунты. Военная помощь Финляндии Украине не является самой большой, но она поступает регулярно. При этом финны секретят свои поставки, лишь иногда рассказывая о части военного пакета, но никогда о полном его содержании.После начала спецоперации Финляндия заняла крайне отрицательную позицию по отношению к России, окончательно присоединившись к западному сообществу, возглавляемому США.