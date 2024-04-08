Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» назвали имя своего куратора

Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут

Украинские спецслужбы готовили два "коридора" для террористов, расстрелявших людей в "Крокус сити холле", переход украинской границы планировался в районах населенных пунктов Чуйковка и Сопыч Сумской области. Об этом сообщили в ФСБ.Все действия террористов как в здании "Крокус сити холла", так и во время движения к украинской границе координировал некий "Сайфулло", именно этого человека все четверо террористов называют своим куратором. Сейчас российские спецслужбы и Следственный комитет устанавливают личность куратора. Одновременно стало известно, что выход на украинскую территорию готовил именно этот "Сайфулло". По имеющимся данным, украинские спецслужбы готовили два места перехода - это деревни Чуйковка и Сопыч Сумской области. Там было проведено разминирование местности для перехода террористов.- заявляют в один голос все задержанные террористы.По словам задержанных, каждому их них "Сайфулло" обещал по одному миллиону рублей, но только необходимо было добраться до Киева. Машину с террористами перехватили на территории Брянской области в 140 км от украинской границы.Как уточнили в ФСБ, на сегодняшний день по делу о теракте в "Крокус сити холле" задержаны 11 человек, включая четырех непосредственных исполнителей. Все они находятся под арестом, ведутся следственные и оперативные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Как заявляют в Следственном комитете, все следы ведут на Украину, а заявления США о якобы причастности к теракту боевиков "ИГ"* (террористическая организация, запрещена в России), являются попыткой выгородить Киев.