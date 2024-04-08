Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» назвали имя своего куратора

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Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» назвали имя своего куратора

Украинские спецслужбы готовили два "коридора" для террористов, расстрелявших людей в "Крокус сити холле", переход украинской границы планировался в районах населенных пунктов Чуйковка и Сопыч Сумской области. Об этом сообщили в ФСБ.

Все действия террористов как в здании "Крокус сити холла", так и во время движения к украинской границе координировал некий "Сайфулло", именно этого человека все четверо террористов называют своим куратором. Сейчас российские спецслужбы и Следственный комитет устанавливают личность куратора. Одновременно стало известно, что выход на украинскую территорию готовил именно этот "Сайфулло". По имеющимся данным, украинские спецслужбы готовили два места перехода - это деревни Чуйковка и Сопыч Сумской области. Там было проведено разминирование местности для перехода террористов.



Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут

- заявляют в один голос все задержанные террористы.

По словам задержанных, каждому их них "Сайфулло" обещал по одному миллиону рублей, но только необходимо было добраться до Киева. Машину с террористами перехватили на территории Брянской области в 140 км от украинской границы.

Как уточнили в ФСБ, на сегодняшний день по делу о теракте в "Крокус сити холле" задержаны 11 человек, включая четырех непосредственных исполнителей. Все они находятся под арестом, ведутся следственные и оперативные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Как заявляют в Следственном комитете, все следы ведут на Украину, а заявления США о якобы причастности к теракту боевиков "ИГ"* (террористическая организация, запрещена в России), являются попыткой выгородить Киев.
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    50 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +24
      Сегодня, 07:13
      Сайфулло Буданов его имя...и , кстати, я смотрю русский язык подтянули....вот оказывается , где лучшие репетиторы по русскому языку...
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        +15
        Сегодня, 07:23
        вот оказывается , где лучшие репетиторы по русскому языку...
        Таки вы хотите сказать всех мигрантов отправлять на сдачу языкового минимума к этим чудо-репетиторам? wassat
        1. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          +3
          Сегодня, 07:46
          ...лучше в "Кащенко" на лоботомию.)
          ...а ещё лучше вообще такое не пускать в Россию
          1. Ильнур Ранг пользователя
            Ильнур
            +5
            Сегодня, 07:51
            ...лучше в "Кащенко" на лоботомию.)

            Будет наверное лучше, если их к профессору Преображенскому, эти твари не смогли стать людьми, так надо тогда обратно в обезьяны...
            1. Egeny Ранг пользователя
              Egeny
              -1
              Сегодня, 07:54
              ...чтобы из обезьяны снова стать человеком?
              Нет уж, пущай лучше работают на стройках страны.
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +4
          Сегодня, 08:14
          всех мигрантов отправлять на сдачу языкового минимума к этим чудо-репетиторам?
          Всех мигрантов даже и близко не надо подпускать к нашим границам!
      2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 07:49
        Скорее Сайфолло Малюк его имя...впрочем какая разница.
      3. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 08:01
        Сайфулло Умеров скорее. Это со стороны Умерова уши растут.
      4. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        +2
        Сегодня, 08:01
        Радуев тоже говорил, что не понимает русский: на крытке выучил за ночь, к приезду генерала.
        1. BecmepH Ранг пользователя
          BecmepH
          0
          Сегодня, 08:53
          Цитата: Иезекиль 25-17
          Радуев тоже говорил, что не понимает русский: на крытке выучил за ночь, к приезду генерала.

          Это не спасло его.
      5. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 08:35
        Цитата: Чёрный
        Сайфулло Буданов его имя...и , кстати, я смотрю русский язык подтянули..

        Сдал таджики заказчика, ИГИЛовцев не раскололи бы, они на эшафот идут со словами "Алла акбар !"
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +10
      Сегодня, 07:15
      Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут
      Если бы это удалось, то их еще в р-не границы представители ГУР, СБУ (выбирай не ошибешься) "тихо" закопали, чтобы концы в воду. Но благодаря действиям наших спецслужб сейчас дают показания и следствие активно работает.
      1. Kolt27 Ранг пользователя
        Kolt27
        +2
        Сегодня, 07:52
        Они бы просто ничего там не разминировали. Квест как добраться до миллиона. А тут наши силовики стали играть не по правилам и похерили им всю игру.
      2. мазута Ранг пользователя
        мазута
        0
        Сегодня, 08:58
        К такому финалу всё и шло.Отсюда и отсутствие перемены авто,открытые лица,забрали с собой оружие...Той стороне они живые точно не нужны были.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:15
      «"Сайфулло", именно этого человека все четверо террористов называют своим куратором» —

      — Теперь важно выяснить кто курировал этого "куратора" ...
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +6
        Сегодня, 07:17
        Хотите открыть секрет Полишенеля?
      2. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        -1
        Сегодня, 08:05
        Такой приказ мог отдать только Зеленский; были в курсе, как минимум, а скорее всего и планировали, курировали: МИ-6 и ЦРУ.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 08:39
          Цитата: Иезекиль 25-17
          Такой приказ мог отдать только Зеленский; были в курсе, как минимум, а скорее всего и планировали, курировали: МИ-6 и ЦРУ.

          Да и Макрон прокололся, наши не успели еще "предьяву" сделать, а он начал открещиваться от участия в терроре.
          1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
            Иезекиль 25-17
            0
            Сегодня, 08:56
            Уровень доверия между англосаксами и DGSE не настолько высок...
      3. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 08:37
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

        — Теперь важно выяснить кто курировал этого "куратора" ...

        Те кто в Киеве по миллиону обещал за террор.
        "А на банковской, все спокойненько и закусочка на бугорке."
    4. Aleksandr21 Ранг пользователя
      Aleksandr21
      +6
      Сегодня, 07:19
      Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут


      Пуля была бы дешевле... убрали бы их там, 100%.И судя по той информации что поступает в СМИ, всё таки ниточки тянутся к украинским спецслужбам, так что ждём ликвидации всех причастных.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 07:27
        Однозначно, украинского государства быть не должно. Но то, что "ниточки тянутся к украинским спецслужбам" слишком уж притянуто.... В лучшем случае "украинские спецслужбы" должны были этих животных по тихому прикопать на границе. Больше волнует, кто курировал на территории России этого "куратора Сайфулло".
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 08:41
          Цитата: Владимир М
          Больше волнует, кто курировал на территории России этого "куратора Сайфулло".

          "Куратор Сейфуло" скорее всего это Васыль.
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            0
            Сегодня, 08:51
            Сомнительно, что куратор Васыль. Хоть эти животные и не большого ума, но отличить Васыля от Сайфулло смогли бы.
    5. Million Ранг пользователя
      Million
      +5
      Сегодня, 07:25
      Надеялись,что миллион рублей дадут?Наивные дураки!Их бы ликвидировали ,тк никому они больше не нужны,отработанный материал.
    6. Владимир_Борисович Ранг пользователя
      Владимир_Борисович
      +7
      Сегодня, 07:25
      Вижу паяльник куда нужно засунули. Теперь в розетку его включить надо, и этот террорист и фамилию и имя с отчеством сафуйлы сразу вспомнит.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 08:10
        Если у этого сайфулы есть хоть капелька мозгов, то этот террорист таких вещей банально не должен знать.
    7. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 07:30
      Этот дегенерат,похож на все " незалЭжнЭ украинство". Глуп,жаден,исполнителен. Кураторы- одни и те же. Задачи- аналогичны.
    8. спас Ранг пользователя
      спас
      +9
      Сегодня, 07:33
      Вообще нахрена идёт разговор про нашу валюту, она что теперь самая основная. Да ещё в Киеве, к чему вообще этот бред про рубли.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -1
        Сегодня, 07:42
        Цитата: спас
        Вообще нахрена идёт разговор про нашу валюту, она что теперь самая основная. Да ещё в Киеве, к чему вообще этот бред про рубли.

        абсолютная чушь.или желе в бошках от наркоты.
      2. Electrical Ранг пользователя
        Electrical
        +1
        Сегодня, 07:48
        10к$ не так красиво как мульён. Ну а про гривны, эти бараны видимо и не слышали.
      3. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 08:12
        Да, кстати. Такая деталь действительно вызывает недоверие к словам этих террористов.
    9. штурм Ранг пользователя
      штурм
      +3
      Сегодня, 07:45
      Сайфулло это трятье по популярности имя на Украине после Миколы и Тараса.....
    10. Mamkin Batya Ранг пользователя
      Mamkin Batya
      0
      Сегодня, 07:48
      Выучили и рассказали очень хорошо, НО рубли, всё-таки, нужно было убрать, заменив на доллары/евро.
      И я бы не отметал версию с ИГ, что мешало этой проамериканской террористической организации работать совместно с другой такой же, украиной?
    11. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 07:49
      Если конечно верить статье, не очень понятно зачем ФСБ делает заявления про "куратора Сайфулло", тем более когда ещё не выяснили, кто такой "Сайфулло" и он ещё не сидит в Крестах? Должна же быть какая-то "тайна следствия".
    12. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +1
      Сегодня, 07:56
      Почему Сайфулло?Ведь всем в мире давно известно(hightly likely,алаверды) ,что его зовут Джо и он по совместительству ещё и старый .
    13. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      0
      Сегодня, 07:57
      откуда на Украине рубли? или там в ходу уже рубли? Эх просчитались. Кто теперь нам поверит в Украинский след с рублями? На смех поднимут в ООН. Еще на карту "МИР" накинули. Эх плохо проработали этот вопрос
    14. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      -1
      Сегодня, 07:59
      Найдут этого Сайфуфло и обязательно накажут. . . am
      1. Lako Ранг пользователя
        Lako
        0
        Сегодня, 08:08
        Они жили в России и платить им обещали в рублях. А чего вы ожидали? Что бы украинские спецслужбы предложили этим ушлепкам гривны? Ну что бы потом ни у кого не возникло сомнений, кто за этим стоит.
    15. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 08:12
      Киевская шайка и игил под одной крышей, разницы между ними ноль. Куратор явно был ближе Киева.
    16. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 08:17
      Меня в этой истории больше всего волнует, где были наши правоохранительные органы, если террористы проехали Московскую,Калужскую и часть Брянской областей, ведь Киевское, Калужское либо Минское шоссе все утыканы камерами?! Штрафы за нарушения приходят моментально. Много вопросов осталось!
      1. shtatsov Ранг пользователя
        shtatsov
        0
        Сегодня, 09:21
        Просто подумайте сами почему. Камеры могут вычислить, если известно что вычислять. Сразу после теракта пока выяснили на какой машине они уехали, прошло много времени. В той суматохе и при наличии непогашенного пожара, доступ к серверам камер наблюдения в Крокусе был получен не сразу.
    17. Sergei Timofeich Ранг пользователя
      Sergei Timofeich
      -1
      Сегодня, 08:19
      Я даже не удивлюсь,что 95й квартал расставил там камеры и наглядно-показательно расстреляли бы этих чебуреков,и вуаля,они борцы с терроризмом,херои,войны света,и бабло опять потекло в эту чёрную дыру рекой...
    18. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +1
      Сегодня, 08:19
      Странно. А при задержании говорили про 500 тысяч:)) Через месяц будет 2 млн?
      Я допускаю что эти исполнители не великого ума. Но кто нибудь объяснит , не кой ляд им РУБЛИ!!!? На Украине!:)
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 08:51
        Но кто нибудь объяснит , не кой ляд им РУБЛИ!!!? На Украине!:)
        ...а это и не важно...если б и пересекли бы границу их бы тупо пристрелили по стоимости одной обоймы 5.45-39, а может и по дешевле 9-18......таким имбецилам денег не положено
      2. shtatsov Ранг пользователя
        shtatsov
        0
        Сегодня, 09:24
        На б/У рубли им не особо надобны, но семьи то у них в Таджикистане, и как все мигранты, они бы деньги не собой бы таскали, а переслали бы в Таджикистан. А там это огромные деньги. А вот как раз гривна в Таджикистане не популярна, в отличии от рубля.
    19. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:30
      меня не интересуют ни разу - кураторы, меня интересует - как допустили??
      а искать кураторов - это как быть умным - "Задним умом"
    20. solar Ранг пользователя
      solar
      +1
      Сегодня, 08:36
      По словам задержанных, каждому их них "Сайфулло" обещал по одному миллиону рублей, но только необходимо было добраться до Киева.

      И что бы они делали с рублями в Киеве?
      Как заявляют в Следственном комитете, все следы ведут на Украину, а заявления США о якобы причастности к теракту боевиков "ИГ"* (террористическая организация, запрещена в России), являются попыткой выгородить Киев.

      Секрет Полишинеля. То что по переданной американцами информации о возможных терактах в синагоге и Крокус Сити спецслужбы отработали, но задержать получилось, к сожалению, только тех, что по синагоге, Следственный комитет молчит, как рыба об лед. :((
      Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который готовили боевики запрещенного в РФ афганского "филиала" ИГИЛ.

      https://www.interfax.ru/russia/949428

      Нас еще неделю назад предупреждали, что могут быть атаки — проходил инструктаж. Говорили, что делать, куда людей вести. Я был в принципе готов к этому. В ту неделю были самые жесткие проверки, с собаками ходили.
      — Проверки были 7-8 марта?
      — Да-да, в марте.


      https://www.sport-express.ru/obshchestvo/reviews/islam-halilov-intervyu-15-letnego-geroya-kotoryy-spas-sotni-lyudey-vo-vremya-terakta-v-krokus-siti-holle-2193664/
      А в результате Президент объявил, что сообщение- это провокация американцев.
      https://tass.ru/politika/20283597
      А теперь Следственный комитет делает вид, что ничего такого не было. :((
    21. GRIGORIY76 Ранг пользователя
      GRIGORIY76
      +1
      Сегодня, 08:37
      Я вот непонимаю, как они планировали границу перейти если там линия фронта? Они бы на мине подорвались или бы из застрелили на нашей стороне. Видимо куратор на это и расчитывал
    22. народник Ранг пользователя
      народник
      0
      Сегодня, 09:05
      Хотел бы обратить внимание, что двое из террористов жили в Турции. Это подтвердили турецкие власти. Таким образом они были знакомы с валютой. И зачем им тогда рубли? belay

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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