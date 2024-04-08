Ночная атака «Гераней»: Поражено нефтехранилище в Новограде-Волынском Житомирской области

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Ночная атака «Гераней»: Поражено нефтехранилище в Новограде-Волынском Житомирской области

ВС России продолжают наносить удары дронами-камикадзе по объектам ВСУ и критически важной инфраструктуры Украины в ночное время. Не стала исключением и ночь с воскресенья на понедельник, под удар попала Житомирская область, где был атакован объект топливной инфраструктуры. Об этом сообщают российские ресурсы.

Согласно данным на утро понедельника, 8 апреля 2024 года, в ночное время российские дроны-камикадзе атаковали нефтехранилище в городе Новоград-Волынский (Звягель) в Житомирской области. Данное нефтехранилище регулярно использовалось для нужд ВСУ, поскольку благодаря своему расположению и доступу к железной дороге регулярно снабжало украинские войска ГСМ.



Сегодня ночью ударными БЛА "Герань-2" нанесены удары по нефтехранилищу противника на юго-западе Новоград-Волынского (Звягель)

- сообщает ТГ-канал "Донбасский партизан".


По имеющейся информации, цель атаковали три дрона-камикадзе, причем все три ее и поразили. В результате атаки были поражены два резервуара с ГСМ, возник большой пожар, который на 7 часов утра так и не был потушен. Также имеются неподтвержденные данные, что в момент атаки на территории нефтехранилища находился железнодорожный состав и происходила выгрузка нефтепродуктов.

В Воздушных силах ВСУ заявляют, что в ночное время была проведена атака 24 беспилотниками типа "Геранеь-2", украинская ПВО якобы сбила 17 дронов-камикадзе. Куда попали остальные семь беспилотников не сообщается.

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбита управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях

- заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
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    8 комментариев
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    1. frruc Ранг пользователя
      frruc
      0
      Сегодня, 08:09
      цель атаковали три дрона-камикадзе, причем все три ее и поразили.

      Как то не внимательно несли службу те, кто в ответе за воздушную обстановку, и вот результат. Повнимательнее надо.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 08:36
        А украм нефть та не нужна - огнеопасная она... Опять про дроны укр "свистит", а нефть горела и горит... laughing
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:11
      В результате атаки были поражены два резервуара с ГСМ, возник большой пожар, который на 7 часов утра так и не был потушен.
      Резервуары горят, ВС ВСУ докладывают, что 3/4 запущенных БПЛА сбито умалчивая о поражении объекта. Все по сценарию - шаг в сторону считается предательством.
    3. Kolt27 Ранг пользователя
      Kolt27
      -1
      Сегодня, 08:12
      Что то у автора с математикой плохо. laughing
      1. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +1
        Сегодня, 08:54
        Похоже , что и у меня плохо с математикой. Поясните где расчеты и какие ?
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:13
      Утро для ЕС должно начинаться с плохих новостей с Украины.
    5. aleks.29ru Ранг пользователя
      aleks.29ru
      0
      Сегодня, 09:07
      Служил срочку в этом городишке. Сколько там оставили арты союза в двух военных городках!
    6. Александр Саленко Ранг пользователя
      Александр Саленко
      0
      Сегодня, 09:10
      Хорошо если и эшелон сгорит вместе с паровозом.

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