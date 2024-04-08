Ночная атака «Гераней»: Поражено нефтехранилище в Новограде-Волынском Житомирской области
ВС России продолжают наносить удары дронами-камикадзе по объектам ВСУ и критически важной инфраструктуры Украины в ночное время. Не стала исключением и ночь с воскресенья на понедельник, под удар попала Житомирская область, где был атакован объект топливной инфраструктуры. Об этом сообщают российские ресурсы.
Согласно данным на утро понедельника, 8 апреля 2024 года, в ночное время российские дроны-камикадзе атаковали нефтехранилище в городе Новоград-Волынский (Звягель) в Житомирской области. Данное нефтехранилище регулярно использовалось для нужд ВСУ, поскольку благодаря своему расположению и доступу к железной дороге регулярно снабжало украинские войска ГСМ.
- сообщает ТГ-канал "Донбасский партизан".
По имеющейся информации, цель атаковали три дрона-камикадзе, причем все три ее и поразили. В результате атаки были поражены два резервуара с ГСМ, возник большой пожар, который на 7 часов утра так и не был потушен. Также имеются неподтвержденные данные, что в момент атаки на территории нефтехранилища находился железнодорожный состав и происходила выгрузка нефтепродуктов.
В Воздушных силах ВСУ заявляют, что в ночное время была проведена атака 24 беспилотниками типа "Геранеь-2", украинская ПВО якобы сбила 17 дронов-камикадзе. Куда попали остальные семь беспилотников не сообщается.
- заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
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