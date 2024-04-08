Западная пресса пишет об уничтожении ВС РФ нескольких ЗРК Patriot американского производства на Украине
Активные просьбы представителей киевского режима к западным странам поставить дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украину могут быть связаны с тем, что часть ЗРК, ранее переданных Киеву, уже уничтожена в результате ударов российских войск. Такой вывод можно сделать на основе публикации в журнале The Economist.
Как пишет западная пресса, ВС РФ могли уничтожить несколько ЗРК Patriot американского производства на Украине. Более подробную информацию о том, где и при каких обстоятельствах были уничтожены системы ПВО и ПРО, журнал не сообщает.
Однако известно, что в последние недели российская армия нанесла ряд массированных ударов по аэродромам, используемым воздушными силами Украины, и ряду других военных объектов. Вполне вероятно, что целями ударов как раз и были системы противовоздушной и противоракетной обороны западного производства.
Командование ВСУ неоднократно жаловалось на то, что украинской армии не хватает систем противовоздушной обороны и других видов вооружений. Киев усматривает вину Запада в том, что украинская армия терпит провал за провалом на фронте, а ПВО ВСУ не в состоянии отражать массированные атаки российских ракет и беспилотников на объекты военной, промышленной и энергетической инфраструктуры страны.
С другой стороны, пока Запад не предпринимает активных шагов по передаче Украине новых зенитных ракетных комплексов Patriot. Это связано с высокой стоимостью таких систем и риском уничтожения уже новых переданных комплексов очередными ракетными ударами.
- Wikipedia / Mark Holloway
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