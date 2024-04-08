Западная пресса пишет об уничтожении ВС РФ нескольких ЗРК Patriot американского производства на Украине

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Западная пресса пишет об уничтожении ВС РФ нескольких ЗРК Patriot американского производства на Украине

Активные просьбы представителей киевского режима к западным странам поставить дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украину могут быть связаны с тем, что часть ЗРК, ранее переданных Киеву, уже уничтожена в результате ударов российских войск. Такой вывод можно сделать на основе публикации в журнале The Economist.

Как пишет западная пресса, ВС РФ могли уничтожить несколько ЗРК Patriot американского производства на Украине. Более подробную информацию о том, где и при каких обстоятельствах были уничтожены системы ПВО и ПРО, журнал не сообщает.



Однако известно, что в последние недели российская армия нанесла ряд массированных ударов по аэродромам, используемым воздушными силами Украины, и ряду других военных объектов. Вполне вероятно, что целями ударов как раз и были системы противовоздушной и противоракетной обороны западного производства.

Командование ВСУ неоднократно жаловалось на то, что украинской армии не хватает систем противовоздушной обороны и других видов вооружений. Киев усматривает вину Запада в том, что украинская армия терпит провал за провалом на фронте, а ПВО ВСУ не в состоянии отражать массированные атаки российских ракет и беспилотников на объекты военной, промышленной и энергетической инфраструктуры страны.

С другой стороны, пока Запад не предпринимает активных шагов по передаче Украине новых зенитных ракетных комплексов Patriot. Это связано с высокой стоимостью таких систем и риском уничтожения уже новых переданных комплексов очередными ракетными ударами.
  • Wikipedia / Mark Holloway
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24 комментария
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:17
    Судя по всему, восполнять потери чубатых, в системах ПВО, забугорные спонсоры не спешат, да и есть ли у них, что отдать на убой???
    1. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      0
      Сегодня, 08:20
      да и есть ли у них, что отдать на убой???

      Думаю что есть. Но все сразу отдавать тоже не будут, это же должно укладываться в пакеты финансовой помощи равномерно.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +2
        Сегодня, 08:26
        На днях, Анна Лена очень озаботилась и потр р просила всех гейропейских союзников по крестик по сусекам и найти системы ПВО для чубатых...
        Вопрос... с чего вдруг она так загоношилась?
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 08:37
          Да может опять дезу нашим пытаются пихнуть, как со снарядным голодом. Вполне могут преувеличивать потери, чтобы их прессовали поменьше.
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            +4
            Сегодня, 09:01
            Все может быть, враг хитрый... но, можно обратить внимание на то, что эффективность наших ударов по разным объектам на территории противника возростает.
            Скорее всего, несколько факторов этому способствует...
            В общем, смотрим на результаты, делаем выводы.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 08:30
        Так янки всё ж не идиоты отдать последних "Patriot-ов"... Кто же случись что, "вашу мать", самих их будет защищать...??? laughing
        1. blackcat Ранг пользователя
          blackcat
          +1
          Сегодня, 09:09
          Так янки и не отдают свои патриоты , они давят на гейропу , чтоб те всё что у них есть отдали и остались с голым задом , говорят же, если Окраина проиграет войну, вам по любому кабзда , так что не жмотимся и отдаем всё что есть am
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 08:23
      Россия сейчас усиленно выносит пво, значит наступление в скором времени начнется.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:30
        Любые рабочие комплексы ПВО препятствуют эффективному использованию наших ударных систем и авиации... однозначно выносить по максимому.
        Забугорные спонсоры этому не рады и не горят желанием отправлять дорого стоящие системы, считай, на убой.
    3. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      +2
      Сегодня, 08:25
      А наши сделали Патриоты приоритетной целью, мне кажется поэтому и не передают. В этом году была новость о передаче комплекса, а на следующий же день новость об уничтожении (возможно, что как раз именно этого). Учитывая дороговизну систем ПВО, выбрасывать деньги в черную дыру "могут не только лишь все, мало кто хочет это делать".
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:34
        Понятно, приход - расход у них не сходится, причём в минусе!
        Никого такой результат не может радовать.
        Не зря Анна Лена решила союзников потрясти, на счёт дать и ещё раз дать чубатым чего ни будь...
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 09:29
          Не зря Анна Лена решила союзников потрясти,
          ....кого она там потрясла?...курам на смех....поклянчила..её за угол послали и всё...а вот Трамп будучи в каденции презика реально потряс союзников, да так что все хором побежали у него никудышные пингвины покупать плюс патриоты и всякую другую технику, плюс напряг всех платить в казну нате по счетам, особо это не понравилось мелким членам, но со слезами на глазах пришлось платить по счетам...вот это называется потрясти...а эта лесби банальная трепачка
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            0
            Сегодня, 09:33
            Да ладно... "зелёные" проходимцы возомнил себя чем то значимым, щеки надувают... пока их не выпнут отовсюду, они так и будут пыхтеть, выпячивая свою значимость.
            1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
              Крымский партизан 1974
              0
              Сегодня, 09:38
              пока их не выпнут отовсюду, они так и будут пыхтеть, выпячивая свою значимость.
              ...судя по всему трактористы с навозом в мегаполисах уже начали этим заниматься...злые языки поговаривают что уже и бешенцы начали активней криминализировать в виду что им порезали пособия по бешенству...там уже весело...западные сми просто это камуфлируют как могут под всякими предлогами...но ситуация горячая
    4. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +1
      Сегодня, 08:56
      Чем больше будет ЗРК на территории 404 , тем сложнее их прятать, а следовательно больше будет уничтожено. Вот и вся логика пиндов.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:04
        Теоретически, ЗРК должны и себя защищать... хотя, оборона должна быть комплексная, от разных видов угроз.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:19
    «Киев усматривает вину Запада в том, что украинская армия терпит провал за провалом» —

    — "Вы в ответе за тех,кого приручили" ...
  3. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    0
    Сегодня, 08:20
    Космос помогает нам.
    А глонас и др надо быдо в 18г уже развернуть на 107%.
    Вот прилетел жареный петух с альфацентавра и подарил комическую рвзведку.
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 08:33
      Цитата: антивирус
      Космос помогает нам.
      А глонас и др надо быдо в 18г уже развернуть на 107%.
      Вот прилетел жареный петух с альфацентавра и подарил комическую рвзведку.

      новые спутники работают.
  4. pudelartemon Ранг пользователя
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 08:36
    Помнится в 1991 году штаты передали Израилю несколько батарей Патриотов. И даже не все древние иракские СКАД Патриоты смогли перехватить. Процент,увы,не помню.
  5. Victor19 Ранг пользователя
    Victor19
    +1
    Сегодня, 08:40
    Ты смотри начала доходить до них информация. Начали принимать реальность. До этого все эти патриоты были ж "непобедимы". Одна из стадий принятия неизбежного.
  6. Горный стрелок Ранг пользователя
    Горный стрелок
    +2
    Сегодня, 08:46
    Трудновосполнимый ресурс. Была информация, что таких комплексов могут не более 3 в год делать. Возможно, что уже дали, что могли. Дальше все, сама сама сама...
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:48
    пока Запад не предпринимает активных шагов по передаче Украине новых зенитных ракетных комплексов Patriot
    Свели дебет с кредитом и посчитали, что выйдет слишком накладно такие дорогостоящие "игрушки" давать в руки тем, кто их теряет. С другой стороны вопрос о противостояние России руками украинцев с повестки не снят, а значит будут искать замену Patriot чем-то другим и переложат это на Европу. Хотя не исключено, что пару комплексов могут и подкинуть (в кредит).
  8. Тихонов_Александр Ранг пользователя
    Тихонов_Александр
    0
    Сегодня, 09:37
    Скорее всего, дело в потере экипажей, управляющих установками. Натовские служаки убиты, а укропов никто не допустит к работе на такой технике. И, вряд ли найдётся много желающих спецов в НАТО, чтобы защищать скакунов. Да и, наверняка, матрасникам жалко терять свои установки - мало приятный удар по имиджу, да и самим могут понадобиться...

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