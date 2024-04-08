«Повреждён логистически-транспортный объект»: киевский режим раскрыл некоторые подробности удара ВС РФ по Одесской области
Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ряд мощных ударов по объектам инфраструктуры киевского режима на территории Одесской области. Это следует из сообщений украинских источников.
Ранее, вечером 7 апреля, украинская пресса сообщала о сильных взрывах в районе города Черноморск в Одесской области. Затем появилась информация, что Черноморск подвергся атаке российских беспилотников. Позже украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в Одесской области. И вот киевский режим раскрыл некоторые подробности удара ВС РФ по данному региону.
- написал руководитель областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
О каком конкретно «логистически-транспортном объекте» идет речь, представитель киевского режима пояснять не стал. Но, вероятно, беспилотники атаковали инфраструктуру Черноморского порта. Как известно, порт Черноморск является одним из наиболее значимых украинских портов, через него, в том числе, осуществляются и поставки украинской армии западных боеприпасов и вооружений.
Кипер также уточнил, что обломками беспилотника была повреждена автозаправочная станция. В результате вспыхнул пожар. Впрочем, это может быть версия для общественности, а попадание могло быть и по другому объекту, например – по хранилищу горюче-смазочных материалов украинской армии.
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