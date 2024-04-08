«Повреждён логистически-транспортный объект»: киевский режим раскрыл некоторые подробности удара ВС РФ по Одесской области

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«Повреждён логистически-транспортный объект»: киевский режим раскрыл некоторые подробности удара ВС РФ по Одесской области

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ряд мощных ударов по объектам инфраструктуры киевского режима на территории Одесской области. Это следует из сообщений украинских источников.

Ранее, вечером 7 апреля, украинская пресса сообщала о сильных взрывах в районе города Черноморск в Одесской области. Затем появилась информация, что Черноморск подвергся атаке российских беспилотников. Позже украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в Одесской области. И вот киевский режим раскрыл некоторые подробности удара ВС РФ по данному региону.



Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект

- написал руководитель областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

О каком конкретно «логистически-транспортном объекте» идет речь, представитель киевского режима пояснять не стал. Но, вероятно, беспилотники атаковали инфраструктуру Черноморского порта. Как известно, порт Черноморск является одним из наиболее значимых украинских портов, через него, в том числе, осуществляются и поставки украинской армии западных боеприпасов и вооружений.

Кипер также уточнил, что обломками беспилотника была повреждена автозаправочная станция. В результате вспыхнул пожар. Впрочем, это может быть версия для общественности, а попадание могло быть и по другому объекту, например – по хранилищу горюче-смазочных материалов украинской армии.
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    6 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:39
      «Обломками беспилотника была повреждена автозаправочная станция» —

      — Так-то они всё посбивали,но вот "обломки" инфраструктуру рушат ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 08:49
        Поврежден логистически-транспортный объект

        Что такое "логистически-транспортный объект" даже Яндекс не объясняет... В общем это что-то начиная с трамвая и вплоть до транспортного цеха и железнодорожного депо... Умеют скаклы туману напустить... Вот не соврали вроде, а толком не сказали... Для нас же главное что мы во что то там попали!!! am am
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 09:17
          Цитата: Lev_Russia
          В общем это что-то начиная с трамвая и вплоть до транспортного цеха

          Если Ильичевск, вероятнее всего, что по портам долбанули (там торговый порт, а напротив рыбный).
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 08:50
      Сорок восемь "Кинжалов" хохлота сбила , четыре в плен взяла и только два долетели , повредили сарай на берегу. ( Из хохлоСМИ)
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:19
        Цитата: Ирек
        четыре в плен взяла и только два долетели , повредили сарай на берегу.

        Не, мужик же сказал "автозаправку", только дыму много было от нефтебазы торгового порта Ильичевск.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:53
      вероятно, беспилотники атаковали инфраструктуру Черноморского порта
      А зачем гадать? Подождем официальное сообщение МО РФ и тогда станет понятно по какому объекту в порту (или нет) нанесен удар. Главное удар нанесен и это подтверждает украинская сторона.

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