Ростех анонсировал разработку новой тяжёлой огнемётной системы с увеличенной дальностью стрельбы
Российские войска в ближайшей перспективе получат на вооружение новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3, разработкой занимаются предприятия, входящие в Ростех. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
Омский завод транспортного машиностроения (Омсктрансмаш) уже подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 "Дракон", новая огнеметная система будет построена на гусеничной базе и возьмет себе все самое лучшее от уже созданных систем ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Как заявляют в Ростехе, новая система будет иметь увеличенную дальность стрельбы, а также для нее разработают новые боеприпасы. Основное отличие от уже принятых на вооружение огнеметных систем будет заключаться в пусковой установке.
- приводит ТАСС слова Оздоева.
Как уточнили в Ростехе, долго ждать новую машину не придется, опытный экземпляр уже создан и проходит все необходимые испытания. Подробности разработки не сообщаются, а также не раскрывается, почему выбран вариант на гусеничном шасси, а не на колесном, как в варианте ТОС-2 "Тосочка".
Как заявляют наши бойцы с передовой, удары ТОС по ВСУ являются одними из самых эффективных, после них не остается никого. Вот только дальность применения ТОС не сильно большая, поэтому системы приходится подводить ближе к передовой, где за ними охотятся украинские дроны.
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