Ростех анонсировал разработку новой тяжёлой огнемётной системы с увеличенной дальностью стрельбы

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Ростех анонсировал разработку новой тяжёлой огнемётной системы с увеличенной дальностью стрельбы

Фото иллюстрационное


Российские войска в ближайшей перспективе получат на вооружение новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3, разработкой занимаются предприятия, входящие в Ростех. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.



Омский завод транспортного машиностроения (Омсктрансмаш) уже подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 "Дракон", новая огнеметная система будет построена на гусеничной базе и возьмет себе все самое лучшее от уже созданных систем ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Как заявляют в Ростехе, новая система будет иметь увеличенную дальность стрельбы, а также для нее разработают новые боеприпасы. Основное отличие от уже принятых на вооружение огнеметных систем будет заключаться в пусковой установке.

Например, все знают тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО. Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы

- приводит ТАСС слова Оздоева.

Как уточнили в Ростехе, долго ждать новую машину не придется, опытный экземпляр уже создан и проходит все необходимые испытания. Подробности разработки не сообщаются, а также не раскрывается, почему выбран вариант на гусеничном шасси, а не на колесном, как в варианте ТОС-2 "Тосочка".

Как заявляют наши бойцы с передовой, удары ТОС по ВСУ являются одними из самых эффективных, после них не остается никого. Вот только дальность применения ТОС не сильно большая, поэтому системы приходится подводить ближе к передовой, где за ними охотятся украинские дроны.
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    21 комментарий
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 08:47
      Кое у кого , от такой информации , пуканы задымились.
      1. KCA Ранг пользователя
        KCA
        +4
        Сегодня, 08:50
        При температуре подрыва РС ТОС 3000 градусов Цельсия оп пуканов даже дыма не останется
        1. astepanov Ранг пользователя
          astepanov
          -7
          Сегодня, 08:57
          Цитата: KCA
          При температуре подрыва РС ТОС 3000 градусов
          Откуда инфа про 3000 градусов? А про мильён - нет такой инфы? Мильён круче!
          1. KCA Ранг пользователя
            KCA
            0
            Сегодня, 09:05
            Изучите ТТХ, информации в интернете мульён статей
          2. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            -1
            Сегодня, 09:08
            Среди самого опасного русского оружия укрогиббоны всегда называли Ланцеты, да ТОСы... Сегодня к ним ещё ФАБы присоединились... Так что какая разница сколько градусов... Главное что после термической обработки ТОСами укрокрысы практически не выживают... good
            1. Ильнур Ранг пользователя
              Ильнур
              -1
              Сегодня, 09:14
              самого опасного русского оружия укрогиббоны всегда называли Ланцеты, да ТОСы...

              И они, малохольные, нас разными джавелинами, байрактарами и прочими хаймарсами с леопардами пугали, и пугали старшим братом за океаном, не знают малохольные, что против русского духа и оружия нет оружия...
        2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +1
          Сегодня, 09:13
          Остается лишь гадать и недоумевать, почему у НАТО пробел с подобными системами и они не предоставляют их Украине.. Ведь первыми изобрели такое оружие США, но не делали на него такого упора, как мы. В чем тут дело, ведь нет никакого секрета с высокими технологиями для производства зарядов. Если надо стрелять дальше, делай трубу и снаряд толще и длиннее, вот и вся хитрость? Белорусы сделали себе такую "Полонез", а КНДР и вовсе сварганили монстра с 600 мм в диаметре... Это толще, чем был торпедный аппарат 533 мм на моей ПЛ.
    2. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +1
      Сегодня, 08:49
      Очень интересны данные. Надеюсь кучность не пострадает от увеличения дальности. Думаю если уж доработали то учли все минусы солнцепека
    3. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      +2
      Сегодня, 08:51
      Вот только дальность применения ТОС не сильно большая, поэтому системы приходится подводить ближе к передовой, где за ними охотятся украинские дроны.
      Что мешает в таких случаях из "Смерча" пулять пакетом 9М55С?
    4. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      +1
      Сегодня, 08:53
      Почему, блин, Дракон? Вчера на ВО уже промелькнуло более подходящее название - Солнцедар. Ну, или Горыныч.
      1. Andy_nsk Ранг пользователя
        Andy_nsk
        0
        Сегодня, 09:11
        Не нужен сверхразум для того, чтобы догадаться, почему "Дракон" - патамушта огнедышащий! (с) Кэп Очевидность :)))
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 08:56
      Войска РХБЗ готовятся к эпидемии X.Таинственный ,секретный микроб - вирус должен уничтожаться на 100 %,на заражённой им территории.У только пусть на западе кто то вякнет против нашего " медицинского прибора".Восхищаться могут - его производительностью! good
    6. Sector2 Ранг пользователя
      Sector2
      0
      Сегодня, 09:00
      Будем надеяться, что у них более высокая точность или даже какая-то система наведения. (Let's hope they have better accuracy, or even some kind of guidance system.)
      1. Ильнур Ранг пользователя
        Ильнур
        0
        Сегодня, 09:21
        Будем надеяться, что у них более высокая точность или даже какая-то система наведения

        При той разрушительной силе и площади поражения этого оружия, точность не самая важная характеристика, я так думаю...
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:10
      Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы
      Это конечно необходимо при сегодняшней дальности 6 км, а это для такой системы слишком близко от противника.
    8. Путник_2 Ранг пользователя
      Путник_2
      +1
      Сегодня, 09:10
      Если после нанесения удара ТОСом "не остается никого", то что происходит в Крынках, по которым ТОСом наносили удар неоднократно ? Кто там против нас воюет ?
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 09:27
        Крынки находятся на низком берегу и с противоположного берега(высокого)моментально прилетает,как только видят движение, поэтому и войск наших там нет. Зачем терять людей?Я понимаю,как там накапливается xoxло-смертники,так и идёт удар ТОСами.Кстати в декабре приходил сосед в отпуск,воюет там,рассказывал что после удара ТОС сдались больше 100 xoxлов(правда больше нигде об этом не слышал)
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:12
      Дальность плюс точность. Такие вооружения востребованы на передовой.
      Всё развитие ударных систем идёт по данному пути.
    10. ave0123 Ранг пользователя
      ave0123
      0
      Сегодня, 09:15
      Цитата: Путник_2
      Если после нанесения удара ТОСом "не остается никого", то что происходит в Крынках, по которым ТОСом наносили удар неоднократно ? Кто там против нас воюет ?


      всё просто: одни "отправляются к Бендере", на их место завозят новых.

      Утилизация в действии.
    11. Андрей Великолепный Ранг пользователя
      Андрей Великолепный
      0
      Сегодня, 09:16
      А как же ТОС 2 , всё не пошла в серию?
      По Красной площади несколько лет прокатилась, да и в СВО также всего несколько раз засветилась и всё ... тишина !!!
      А какие репортажи с парада были мы мол намного лучше создали систему типа Солнцепёка ,только стреляет дальше и сильнее!
      Но потом, как и " Армата" , " Курганец" , " Охотник" благополучно забыли !
      Это по всей видимости к 9 мая наверное для отчётов готовятся!
    12. Tommy Calhoun Ранг пользователя
      Tommy Calhoun
      -2
      Сегодня, 09:21
      Лучше бы разрабатывали аналоги типа Himars на колесной базе. Мобильные и смертоносные с ракетами 300+км. Приехали, отработали, уехали. Плюс к этим машинам прицепить разведовательные дроны. За этим будущее мне кажется. И ещё нужно разрабатывать ударные тяжелые дроны, типа амерских Риперов и Предаторов вроде... Которые сами могут нести крылатые ракеты. Все эти ТОСы прошлый век. Я так понимаю они всё равно не смогут увеличить дальность в десятки раз, значит они бесполезны.

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