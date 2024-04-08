«Дорого и столько дронов нет»: украинский журналист не верит в возможность массовых атак БПЛА ВСУ по территории России

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«Дорого и столько дронов нет»: украинский журналист не верит в возможность массовых атак БПЛА ВСУ по территории России

Украинские формирования активно применяют беспилотную авиацию для атак против объектов на территории Российской Федерации. В последнее время дроны ВСУ атаковали предприятия и иные объекты даже на значительном удалении от границ Украины, в том числе в Саратовской области, в Татарстане.

Некоторые успехи атак дронами позволили украинским экспертам рассуждать о том, что подобные удары могут стать массированными и наноситься регулярно. В условиях дефицита дальнобойных ракет и пилотируемой авиации в ВСУ относятся к беспилотникам как к их замене.

Однако украинский журналист Антон Павлушко не согласен с подобными выводами. Он считает, что говорить о регулярном и массированном характере атак ни сейчас, ни в ближайшем будущем не приходится.

Дорого, сложно и столько дронов нет

- делает вывод украинский обозреватель.

Павлушко отметил, что сообщения СМИ о последствиях атаки 50 дронов по российским объектам 5 апреля 2024 года оказались ложными. Спутниковые снимки не зафиксировали ни одного прилёта. Следовательно, если атака и была, то ни к каким последствиям для России она не привела. Журналист отмечает, что беспилотники были сбиты. Российские военные «ждут» украинские дроны и сразу же их сбивают.

Массированная атака, конечно, может привести к тому, что какой-то дрон сумеет долететь до цели. Но время на то, чтобы предотвратить такое развитие событий, у российской армии есть. Украинский обозреватель подчеркивает, что если речь идет об объектах на значительном удалении от границ страны, то дроны будут лететь несколько часов.
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    7 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:08
      «Дорого и столько дронов нет»: украинский журналист не верит в возможность массовых атак БПЛА ВСУ по территории России
      . Дроны, дело, вроде"копеечное, но... большое количество, это уже серьёзные бабки, потому как все валится в единую кучу расходов, а выхлоп нулевой.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 09:11
        журналист не верит в возможность массовых атак БПЛА ВСУ по территории России

        Да нам как бы и не массовых хватает... Хорошо бы их совсем не было, но тогда фронт нужно вплоть до Львова и Ужгорода отодвигать или капитуляцию в Киеве принимать... Пока существует ВСУ будут лететь и дроны на нашу территорию... Печально, но факт... angry
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 09:16
          Никто не сомневается, что лучшее ПВО, это свои танки на аэродромах противника... но, пока наши танки туда не доехали, необходимо повышать эффективность своего ПВО, до оптимальных значений.
      2. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:12
        Так ведь недавно какелы хвастались что им поставят скоро мильон дронов и все повышенной дальности - типа вот ужо орки держитесь тогда (с) ..... А сейчас ноют что типа нечем атаки проводить.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 09:27
          Вроде как прибалт т т анутые обещали им того, сего и много.
          Понятно, что методы борьбы с БПЛА ближнего и дальнего радиуса действия разные... но это делать необходимо, потому как такая угроза не исчезнет никуда и никак!
    2. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 09:10
      Дорого, сложно и столько дронов нет
      - люди оторваны от реальности и не совсем понимают площадь РФ. Я смотрел где-то визуализацию, там не то что дронов там ЯО не хватит чтоб по всей площади плотно засадить. Учитывая ПВО.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:21
      «Дорого и столько дронов нет»
      На дороговизну в киеве внимания не обращают (пример: стрельба "очередями" из дорогущего Patriot), т.к. уверены, что Запад в любом случае поможет. Да и дроны пока поставляются "друзьями" и не в малых количествах по мимо того, что собирают сами в укромных местах. Поэтому опасность к сожалению пока существует.

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