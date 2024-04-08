«Дорого и столько дронов нет»: украинский журналист не верит в возможность массовых атак БПЛА ВСУ по территории России
Украинские формирования активно применяют беспилотную авиацию для атак против объектов на территории Российской Федерации. В последнее время дроны ВСУ атаковали предприятия и иные объекты даже на значительном удалении от границ Украины, в том числе в Саратовской области, в Татарстане.
Некоторые успехи атак дронами позволили украинским экспертам рассуждать о том, что подобные удары могут стать массированными и наноситься регулярно. В условиях дефицита дальнобойных ракет и пилотируемой авиации в ВСУ относятся к беспилотникам как к их замене.
Однако украинский журналист Антон Павлушко не согласен с подобными выводами. Он считает, что говорить о регулярном и массированном характере атак ни сейчас, ни в ближайшем будущем не приходится.
- делает вывод украинский обозреватель.
Павлушко отметил, что сообщения СМИ о последствиях атаки 50 дронов по российским объектам 5 апреля 2024 года оказались ложными. Спутниковые снимки не зафиксировали ни одного прилёта. Следовательно, если атака и была, то ни к каким последствиям для России она не привела. Журналист отмечает, что беспилотники были сбиты. Российские военные «ждут» украинские дроны и сразу же их сбивают.
Массированная атака, конечно, может привести к тому, что какой-то дрон сумеет долететь до цели. Но время на то, чтобы предотвратить такое развитие событий, у российской армии есть. Украинский обозреватель подчеркивает, что если речь идет об объектах на значительном удалении от границ страны, то дроны будут лететь несколько часов.
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