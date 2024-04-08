«Местные – это коммуникация с противником»: офицер ВСУ рассказал о сотрудничестве жителей прифронтовых городов с ВС РФ

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«Местные – это коммуникация с противником»: офицер ВСУ рассказал о сотрудничестве жителей прифронтовых городов с ВС РФ

Необходимость отселения мирных жителей из контролируемых киевским режимом городов и населенных пунктов вблизи линии фронта связана отнюдь не с заботой Киева о безопасности гражданских лиц, а с соображениями безопасности. Это нужно, чтобы предотвратить слив информации о действиях украинской армии российским военным. С таким заявлением в интервью украинской прессе выступил один из офицеров 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

По мнению военнослужащего, мирное население из прифронтовой полосы надо «отселять принудительно». В противном случае велик риск того, что информация о позициях украинской армии, местах сосредоточения личного состава, техники и вооружений будет передаваться российской военной разведке и затем использоваться для наведения ударов авиации и артиллерии по данным объектам.



Если фронт приближается к городу на 15 километров - а это дистанция артиллерийского обстрела - необходимо отселять принудительно весь город... Потому что местные - это коммуникация с противником и выявление каких-то целей

- подчеркнул украинский военный.

Таким образом, в ВСУ признаются, что значительная часть населения на контролируемых киевским режимом территориях не просто не поддерживает украинские власти, но готова сотрудничать с российскими войсками, в том числе и с риском для собственной жизни. Но даже этот риск не останавливает простых людей от передачи нашим бойцам информации о том, где находятся места расположения сил и средств противника.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что во многих городах Украины жители не хотят эвакуироваться. С риском для жизни они готовы пережидать штурмовые действия и уличные бои в подвалах и где угодно, только бы дождаться прихода российской армии, освобождения своих населенных пунктов и их вхождения в состав Российской Федерации. Это – еще один аргумент в пользу того, что речь идет о наших людях, которых нужно освобождать от преступного нацистского режима.
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    10 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +4
      Сегодня, 09:21
      По мнению военнослужащего, мирное население из прифронтовой полосы надо «отселять принудительно».

      История показала, что война со своим народом - заранее проигранная война.
      Хотя, укрорейху, история вряд ли чему то научила.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 09:25
        Цитата: a.s.zzz888
        История показала, что война со своим народом - заранее проигранная война.

        Так для Зеленского и большинства его "клики", это не свой народ, свой народ в Израиле.
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          0
          Сегодня, 09:32
          carpenter
          (Dimon)
          +1
          Сегодня, 09:25
          Новый
          Цитата: a.s.zzz888
          История показала, что война со своим народом - заранее проигранная война.

          Так для Зеленского и большинства его "клики", это не свой народ, свой народ в Израиле.
          Таки да! wink А ещё, в наглии. Там он отхватил себе королевский замок. Оформил на жену.
          Богатая, походу, будет вдовушка. wink
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 09:25
        офицер ВСУ рассказал о сотрудничестве жителей прифронтовых городов с ВС РФ

        Одни сотрудничают с ВС РФ, другие с ГУР и ВСУ... И тех и других (особенно за деньги) на Украине всегда хватало... И в Великую Отечественную кто-то шёл в партизаны, а кто-то в полицаи... Но Ковпак сегодня на Украине не в чести, а вот Мельнику, Бандере и Шухевичу памятники ставят... am
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:25
      местные - это коммуникация с противником и выявление каких-то целей
      Есть еще добропорядочные люди, которым киевский режим поперек горла. И по возможности помогают российской армии не смотря на смертельную опасность.
      один из офицеров 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
      Странно, что "азовец" говорит об отселении, а не силовых зачистках, к которым они привыкли.
    3. Алексей Александрович Ранг пользователя
      Алексей Александрович
      +2
      Сегодня, 09:26
      У нас аналогичная проблема. Так называемых ждунов сливающих информацию о нас - выше крыши!
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 09:34
        Алексей Александрович
        (Алексей)
        0
        Сегодня, 09:26
        Новый
        У нас аналогичная проблема. Так называемых ждунов сливающих информацию о нас - выше крыши!
        Да. К великому сожалению, предатели были всегда, и во все времена. Идейных мало, а вот за бабло, или одураченные - таких хватает.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:29
      «Местные – это коммуникация с противником»: офицер ВСУ рассказал о сотрудничестве жителей прифронтовых городов с ВС РФ
      . И что тут не понятного???
      Бандерлоги есть захватчики, для местных именно наши СВОИ!
    5. pudelartemon Ранг пользователя
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 09:32
      Восточнее Днепра ,думаю, процентов 70-80 за нас. Есть конечно упоротые бандерлоги типа Данилова,из Луганска он. К сожалению это меньшинство и определяет повестку на окуппированных фашистами территориях. Но наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.
    6. Сергей Аверченков Ранг пользователя
      Сергей Аверченков
      0
      Сегодня, 09:41
      Это хорошо, я бы сказал замечательно. А я сомневался, да и сейчас сомневаюсь в украинцах. Но видимо некоторые прозрели... Надо мне свою позицию по этому поводу изменить.

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