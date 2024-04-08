«Местные – это коммуникация с противником»: офицер ВСУ рассказал о сотрудничестве жителей прифронтовых городов с ВС РФ
Необходимость отселения мирных жителей из контролируемых киевским режимом городов и населенных пунктов вблизи линии фронта связана отнюдь не с заботой Киева о безопасности гражданских лиц, а с соображениями безопасности. Это нужно, чтобы предотвратить слив информации о действиях украинской армии российским военным. С таким заявлением в интервью украинской прессе выступил один из офицеров 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
По мнению военнослужащего, мирное население из прифронтовой полосы надо «отселять принудительно». В противном случае велик риск того, что информация о позициях украинской армии, местах сосредоточения личного состава, техники и вооружений будет передаваться российской военной разведке и затем использоваться для наведения ударов авиации и артиллерии по данным объектам.
- подчеркнул украинский военный.
Таким образом, в ВСУ признаются, что значительная часть населения на контролируемых киевским режимом территориях не просто не поддерживает украинские власти, но готова сотрудничать с российскими войсками, в том числе и с риском для собственной жизни. Но даже этот риск не останавливает простых людей от передачи нашим бойцам информации о том, где находятся места расположения сил и средств противника.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что во многих городах Украины жители не хотят эвакуироваться. С риском для жизни они готовы пережидать штурмовые действия и уличные бои в подвалах и где угодно, только бы дождаться прихода российской армии, освобождения своих населенных пунктов и их вхождения в состав Российской Федерации. Это – еще один аргумент в пользу того, что речь идет о наших людях, которых нужно освобождать от преступного нацистского режима.
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