Российский ОПК освоил производство пороха из древесины
Предприятия госкорпорации «Ростех» вносят огромный вклад в обеспечение Вооруженных сил РФ необходимой продукцией оборонного назначения, в том числе, боеприпасами. И теперь российский ОПК, большинство предприятий которого входит в данную структуру, освоил производство пороха из древесины.
Об этом в беседе с журналистами информационного агентства ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и специальной химии корпорации Бекхан Оздоев.
Он утверждает, что новый порох по своим техническим характеристикам ничем не хуже того, который выпускается по традиционной технологии, основанной на применении сырья, полученного из хлопка. Теперь специалисты «Ростеха» разработали и освоили метод изготовления пороха с использованием древесной и льняной целлюлозы.
Оздоев отметил, что предприятия госкорпорации постоянно и непрерывно совершенствуют производственные процессы. Новая технология использования альтернативных видов сырья для порохового производства показала превосходные результаты. Об этом свидетельствуют комплекс испытаний и практические стрельбы. Они показали, что новый порох полностью соответствует требованиям военных, а ведь в сырье для него в России недостатка нет.
Ранее представители западной компании Vista Outdoor, выпускающей, в числе прочего, боеприпасы, заявили, что на мировом рынке в ближайшем будущем ожидается дефицит пороха. Это в значительной степени связано с вооруженными конфликтами на Украине, Ближнем Востоке, Африканском континенте и Южном Кавказе.
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