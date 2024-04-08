Российский ОПК освоил производство пороха из древесины

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Российский ОПК освоил производство пороха из древесины

Предприятия госкорпорации «Ростех» вносят огромный вклад в обеспечение Вооруженных сил РФ необходимой продукцией оборонного назначения, в том числе, боеприпасами. И теперь российский ОПК, большинство предприятий которого входит в данную структуру, освоил производство пороха из древесины.

Об этом в беседе с журналистами информационного агентства ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и специальной химии корпорации Бекхан Оздоев.

Он утверждает, что новый порох по своим техническим характеристикам ничем не хуже того, который выпускается по традиционной технологии, основанной на применении сырья, полученного из хлопка. Теперь специалисты «Ростеха» разработали и освоили метод изготовления пороха с использованием древесной и льняной целлюлозы.

Оздоев отметил, что предприятия госкорпорации постоянно и непрерывно совершенствуют производственные процессы. Новая технология использования альтернативных видов сырья для порохового производства показала превосходные результаты. Об этом свидетельствуют комплекс испытаний и практические стрельбы. Они показали, что новый порох полностью соответствует требованиям военных, а ведь в сырье для него в России недостатка нет.

Ранее представители западной компании Vista Outdoor, выпускающей, в числе прочего, боеприпасы, заявили, что на мировом рынке в ближайшем будущем ожидается дефицит пороха. Это в значительной степени связано с вооруженными конфликтами на Украине, Ближнем Востоке, Африканском континенте и Южном Кавказе.
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    13 комментариев
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    1. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +3
      Сегодня, 09:19
      Отлично, есть ещё и каша из топора)
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +3
        Сегодня, 09:25
        Отлично, есть ещё и каша из топора)

        И более трёхсот способов гнать самогон, в т.ч.из табуреток.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 09:29
          И более трёхсот способов гнать самогон, в т.ч.из табуреток.

          Если он крепкий и чистый, то какая разница из чего его делать... Это я о порохе... laughing
        2. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 09:34
          Александр он так и называется - Табуретовка. hi
    2. AlexFly Ранг пользователя
      AlexFly
      +1
      Сегодня, 09:24
      Уже давно ощущается нехватка пороха, в прошлом году пришлось ждать несколько месяцев поставку... А то, что из целлюлозы пороха делают не новость.. Всё зависит от характеристик горения и продуктов распада.. Если они на том же уровне, то какая разница, в принципе..
    3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 09:27
      Российский ОПК освоил производство пороха из древесины
      Т.е. велосипед)) по прежнему можно изобретать. Казалось бы, уже ВСЁ перепробовано, ан нет !!! есть ещё порох / неизведанный / в пороховницах)) smile .
      А на фото патрон похоже от Манлихера, хотя варианты ещё есть - тот же от Арисака ...
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 09:37
        В стародревние времена и патроны к винтовке Мосина имели такую пулю))
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +1
          Сегодня, 09:39
          Уарабей
          (Александр)
          0
          Сегодня, 09:37
          Новый
          В стародревние времена и патроны к винтовке Мосина имели такую пулю))
          Совершенно верно. Такая форма пули была распространенна.
    4. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 09:29
      Ну может теперь Ростех освоит и возродит производство льна и начнёт переработку опилок в тротил.
    5. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 09:31
      Так вроде лен используют как сырье для производства пороха...заместо хлопка...закупок сырья у Узбекистана и Китая недостаточно для войны.
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 09:41
        Леха с Андроида.
        (Леха с Андроида)
        0
        Сегодня, 09:31
        Новый
        Так вроде лен используют как сырье для производства пороха...заместо хлопка...закупок сырья у Узбекистана и Китая недостаточно для войны.
        гейропа, кстати, закупает целлюлозу в КНР. Именно для добавок к изготовлению порохов.
    6. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +2
      Сегодня, 09:32
      Готов сдать свой диван из массива дерева породы бук безвозмездно (то есть даром) на нужды производства пороха. . . hi
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:33
      Почему-то на память сразу приходят слова незабвенного Владимира Семёновича Высоцкого!!! drinks

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